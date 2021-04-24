Haftaya A101 marketlerde Samsung televizyon ve Epson Ecotank yazıcı var

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Uzaktan eğitimin kalıcı olmaya başladığı günümüzde artık evde baskı ihtiyacı da artıyor. Haftaya A101 marketlerde uzun mürekkep ömrü sunan Epson Ecotank çok fonksiyonlu yazıcı ve Samsung televizyon var.

29 Nisan A101 aktüel kataloğundaki teknolojik ürünler

29 Nisan A101 aktüel ürünler arasında Samsung marka 40 inçlik Full HD uydu alıcılı televizyon var. 2599TL fiyat etiketi oldukça uygun ve çevrim içi mağazadan da elde edilebiliyor. Diğer taraftan 8100 sayfa siyah-beyaz ve 6500 sayfa renkli çıktı veren Epson L3150 Ecotank yazıcı da 1499TL ile bu hafta A101 marketlerde yer alacak.

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6.2 inçlik IPS ekran, 4 çekirdekli işlemci, 3GB RAM, 32GB depolama, 13MP ana sensör, 4200mAh kapasiteli batarya sunan Reeder P13 Max Lite modeli de 1499TL gibi bir miktar daha düşük bir fiyat etiketiyle bu hafta A101 kataloğu içerisinde bulunun teknolojik ürünler arasında yer alıyor.

Son olarak Toshiba marka 43 inçlik Full HD akıllı televizyon 3099TL, Xiaomi WiFi Pro sinyal arttırıcı 99.95TL, Philips 10000mAh kapasiteli istasyon 69.95TL ve SanDisk 32GB USB 3.0 bellek de 99.95TL fiyat etiketiyle 29 Nisan Perşembe günü A101 marketlerde olacak.

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