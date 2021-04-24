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    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftaya A101 marketlerde Samsung televizyon ve Epson Ecotank yazıcı var

    29 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğunda Samsung marka 40 inçlik Full HD uydu alıcılı televizyon, Reeder P13 Max Lite ve Epson L3150 Ecotank uzun ömürlü yazıcı dikkat çekiyor.
    24 Nisan 2021, 09:00 (1 gün)
    13b
    5
    19
    Televizyonlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    5

    Haftaya A101 marketlerde Samsung televizyon ve Epson Ecotank yazıcı var
    Tam Boyutta Gör

    Uzaktan eğitimin kalıcı olmaya başladığı günümüzde artık evde baskı ihtiyacı da artıyor. Haftaya A101 marketlerde uzun mürekkep ömrü sunan Epson Ecotank çok fonksiyonlu yazıcı ve Samsung televizyon var.

    29 Nisan A101 aktüel kataloğundaki teknolojik ürünler

    29 Nisan A101 aktüel ürünler arasında Samsung marka 40 inçlik Full HD uydu alıcılı televizyon var. 2599TL fiyat etiketi oldukça uygun ve çevrim içi mağazadan da elde edilebiliyor. Diğer taraftan 8100 sayfa siyah-beyaz ve 6500 sayfa renkli çıktı veren Epson L3150 Ecotank yazıcı da 1499TL ile bu hafta A101 marketlerde yer alacak.

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    6.2 inçlik IPS ekran, 4 çekirdekli işlemci, 3GB RAM, 32GB depolama, 13MP ana sensör, 4200mAh kapasiteli batarya sunan Reeder P13 Max Lite modeli de 1499TL gibi bir miktar daha düşük bir fiyat etiketiyle bu hafta A101 kataloğu içerisinde bulunun teknolojik ürünler arasında yer alıyor.

    Son olarak Toshiba marka 43 inçlik Full HD akıllı televizyon 3099TL, Xiaomi WiFi Pro sinyal arttırıcı 99.95TL, Philips 10000mAh kapasiteli istasyon 69.95TL ve SanDisk 32GB USB 3.0 bellek de 99.95TL fiyat etiketiyle 29 Nisan Perşembe günü A101 marketlerde olacak.



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    Kablosuz kulaklık temizleyici

    djtomcat 1 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
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    T Tahir faik sürer (tahir faik) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Xaomi pro 300 mpbs sinyal yakinlaştirici alacağım var mı aranızda kullanan
    Yanıtla
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    Pi (3.14159265359 ) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu arada L3151e kabaca baktım.



    Vatanda: 1576

    Mmarkette: 1559



    Uyarida bulunayım. Kimisi içindeki mürekkepleri alıp muadil olanları ekliyor. Orijinalleri ayrı satıyor. Bilginiz olsun.



    Tavsiye olarak da. Çok az harcıyor mürekkebi. Çoluk çocuklu evler için çok kullanışlı. Çocuk olmasa da olur Korkmadan çıktı alıyorsunuz. Foto kağıdına baskı alıyorum. Tatmin edici benim için. Böyle işte
    1 Yanıt Yanıtla
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    muratkaya (Murat KAYA) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) Pi
    Fotoğraf baskı hızı nasıl?
    1 Yanıt Yanıtla
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    Pi (3.14159265359 ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    3151 var bende. 1150ye aldım zamanında. Muhtemelen aynı sistem var. Tavsiye ederim. Çok iyi yazici.
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    E Esxici (Mehmet Zülküf) 17 sa. ( Mesaj Silindi ) Pi
    A101 veya diğer ucuzluk marketlerinde satılan her şeyi, fiyat araştırması yapmadan alan bir kesim var ülkemizde. Yeter ki buralarda satılın, mutlaka ucuzdur algısı ile abanıyorlar. Bu yazıcının l3151’i bende de var. Ben de zamanında mediamarktan 700 tl ye almıştım. L3150’nin bizim modelden farkı wifi bağlantısı olmaması.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    güzel ürünler gözüküyor hemen tüketmeseler keşke
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    ApsinteX (Uğur Kcclk) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    O Samsungun fiyati ne yahu! O paraya 106-108 ekran Philips smart TV aliniyor.
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    E Estimatoreng 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) ApsinteX
    Gösterirsen hemen alacağım bir adet.
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İyi ki zamanında adam akıllı 4k TV almışız su fiyatlara bak :/
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    E Estimatoreng 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Samsung TV şuanda da var zaten. Satılmadı sanırım. Fiyat piyasaya göre 200 TL civarı uygun.
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    B By_Bilinmeyen (Furkan Bilinmeyen) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    full hd televizyonlara çekilen fiyatlara bak.4k hayatımıza gireli yıllar oldu hala 4k fiyatına full hd televizyon alıyorz
    Yanıtla +1
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    brava 34 (Murat A.) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Pirananin ürünleri çok adi alinmaz tavsiye de edilmez..
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    paracantasi 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bisiklet ne zaman gelir
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    13012 kez okundu.
    10 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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