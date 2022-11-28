Tam Boyutta Gör Sanal gerçeklik oyunu Half-Life Alyx’e tek oyunculu hikaye modunu getiren Levitation yayınlandı. İki yıllık çalışmanın ardından ücretsiz olarak oyunculara açılan Half Life Alyx modu Levitation, oyuna yeni bir hikaye ekliyor.

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Levitation, FMPONE ve CoreyLaddo liderliğindeki bir ekip tarafından yapılan ve tamamlaması 3-5 saat arası süren yepyeni bir hikaye içeren Half Life: Alyx oyun modu. Modun ilk teaser’ı Nisan ayında yayınlandı, oldukça uzun bir süredir geliştirme aşamasındaydı. Geliştirici ekip, modun çıkışını oynanışı içeren fragmanı yayınlayarak kutladı.

Half Life Alyx: Levitation’da oyuncular Sector X of City 17’deki garip olayları çözmeye çalışan Alyx Vance’in yerini alıyor. Modun fragmanına göre, oyunda cevapları bulmak kolay olmayacak. Mod, Steam Workshop üzerinden abone olunarak ücretsiz olarak indirilebiliyor ancak orijinal oyuna sahip olmak gerekiyor. Oyuncular, birinci bölüm yükleyip oynamaya başladıktan sonra kalan dört bölüm otomatik olarak indirilecek.

Levitation hikayesi

Alyx, G-MAN ile tanıştıktan sonra City-17’ye döner ve Russel ile bir kez daha birlikte çalışmaya başlar. Alyx’in yokluğunda, City-17’nin Sector X bölgesinde havada duran gizemli bir bina belirmiştir. Barry ve Maya adında direnişin iki kilit üyesi, Sector X’e sızmaya ve orayı incelemeye karar verir ancak bir anda sinyalleri kesilir… Alyx, arkadaşlarını, muhtemelen tüm direnişi kurtarmak zorundadır.

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Half-Life: Alyx için tek oyunculu mod çıktı: Levitation