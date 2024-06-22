Harmony Intelligence tanıtıldı: İşte Huawei telefonlara gelecek yapay zeka özellikleri

Harmony Intelligence neler getiriyor?
İlk özellik yapay zeka görüntü oluşturma. AIGC, el çizimleri, grafitiler, boyalı fotoğraflar oluşturmanızı sağlayacak veya fotoğraf büyütebileceksiniz. Bu özellik, fotoğrafların arka planında istemediğiniz objeleri kaldırmanıza da yardımcı olacak. Pura 70 serisinde yapay zeka rötuş özelliği diğer cihazlara da gelmiş olacak.
Harmony Intelligence, diğer üreticilerin sunmadığı ses onarım aracını getiriyor. Konuşma bozukluğu olan kullanıcılar için etkili bir özellik. Ekranın altındaki yuvarlak simgeye basılı tutup konuşmak yeterli oluyor. Ses otomatik olarak düzeltiliyor, daha net ve anlaşılır hale getiriliyor. Bu işlevi birinin sesini duymak veya yazıya dönüştürmek için de kullanabiliyorsunuz.
Bir sonraki özellik görme engelli kullanıcılara yönelik. Celia, yalnızca görüntüleri değil, etrafınızdaki nesneleri de yüksek ses okuyabiliyor. Örneğin; buzdolabını açtığınızda neyin nerede olduğunu yüksek sesle okuyarak size rehberlik ediyor.
Bunlar dışında Harmony Intelligence, üçüncü parti uygulamalara ilişkin çeşitli görevleri kontrol etmenize olanak tanıyor; Gerçek zamanlı okuma, akıllı dosyalama, metin çevirisi, yüz algılama, kimlik tanımlama, OCR tanıma, görüntü kesme gibi. Son olarak, akılı asistan Celia, Celia Intelligent Agent adıyla artık daha yetenekli; Pangu Large Model 5.0'ı temel alıyor. Dilediğiniz zaman ve daha da önemlisi seri komutlar verebiliyorsunuz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.