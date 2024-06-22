Harmony Intelligence tanıtıldı: İşte Huawei telefonlara gelecek yapay zeka özellikleri

Tam Boyutta Gör Huawei, HarmonyOS NEXT beta tanıtımı sırasında yapay zeka özelliklerini içeren Harmony Intelligence’ı tanıttı. Şirket, ilk kez yapay zeka işlevlerini işletim sistemine entegre etti. Peki, Huawei Harmony Intelligence kullanıcıların hayatına ne gibi kolaylıklar getirecek?

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Harmony Intelligence neler getiriyor?

İlk özellik yapay zeka görüntü oluşturma. AIGC, el çizimleri, grafitiler, boyalı fotoğraflar oluşturmanızı sağlayacak veya fotoğraf büyütebileceksiniz. Bu özellik, fotoğrafların arka planında istemediğiniz objeleri kaldırmanıza da yardımcı olacak. Pura 70 serisinde yapay zeka rötuş özelliği diğer cihazlara da gelmiş olacak.

Harmony Intelligence, diğer üreticilerin sunmadığı ses onarım aracını getiriyor. Konuşma bozukluğu olan kullanıcılar için etkili bir özellik. Ekranın altındaki yuvarlak simgeye basılı tutup konuşmak yeterli oluyor. Ses otomatik olarak düzeltiliyor, daha net ve anlaşılır hale getiriliyor. Bu işlevi birinin sesini duymak veya yazıya dönüştürmek için de kullanabiliyorsunuz.

Bir sonraki özellik görme engelli kullanıcılara yönelik. Celia, yalnızca görüntüleri değil, etrafınızdaki nesneleri de yüksek ses okuyabiliyor. Örneğin; buzdolabını açtığınızda neyin nerede olduğunu yüksek sesle okuyarak size rehberlik ediyor.

Bunlar dışında Harmony Intelligence, üçüncü parti uygulamalara ilişkin çeşitli görevleri kontrol etmenize olanak tanıyor; Gerçek zamanlı okuma, akıllı dosyalama, metin çevirisi, yüz algılama, kimlik tanımlama, OCR tanıma, görüntü kesme gibi. Son olarak, akılı asistan Celia, Celia Intelligent Agent adıyla artık daha yetenekli; Pangu Large Model 5.0'ı temel alıyor. Dilediğiniz zaman ve daha da önemlisi seri komutlar verebiliyorsunuz.

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