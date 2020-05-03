Hayat Eve Sığar uygulamasına yeni özellik: Ücretsiz maske kodu alınabiliyor

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Koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığınca hizmete sunulan ve ücretsiz olarak indirilebilen Hayat Eve Sığar uygulamasına yeni bir güncelleme geldi.

Gelen yeni güncelleme ile, e-Devlet üzerinden yapılan başvuruyla alınabilen ücretsiz maske kodu Hayat Eve Sığar uygulamasından da alınabilir hale geldi. Uygulamadaki “Maske talep et” butonuna tıklayarak istihkakınız olan maskeyi talep edebiliyorsunuz. Ücretsiz maske talebinde bulunabilmek için uygulamanızı güncellemeyi unutmayın.

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Eğer ücretsiz maske hakkınızı kullanmadıysanız, butona tıkladıktan sonra oluşturulan kod ile eczaneye başvurarak ücretsiz maskelerinizi alabilirsiniz. Aksi takdirde “Şu anda adınıza tanımlı bir kod yada maske alma hakkınız bulunmamaktadır” uyarısıyla karşılaşacaksınız. Ücretsiz maske uygulamasından 20 yaş üzeri, 65 yaş altı ve kronik rahatsızlığı bulunmayan kişilerin yararlanabildiğini de hatırlatalım.

Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar mobil uygulaması ile bölgelerindeki risk durumlarını anlık olarak takip edebiliyor. Uygulamadaki harita üzerinde, risk yoğunluğunun yanı sıra hastane, eczane, market, durak gibi acil ihtiyaçlarda bilinmesi gereken yerler de gösteriliyor. Vatandaşlar ayrıca mobil uygulama üzerinden kendi sağlıklarını da takip edebiliyor.

Hayat Eve Sığar T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık ve Fitness Ücretsiz 4,1M

Hayat Eve Sığar T.C. Saglik Bakanligi Sağlık ve Fitness Ücretsiz 92.6 MB

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