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    Hayat Eve Sığar uygulamasına yeni özellik: Ücretsiz maske kodu alınabiliyor

    Koronavirüsla mücadele kapsamında ücretsiz olarak dağıtılan maskeler için artık Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden de başvuru yapılabilecek. Bunun için uygulamanızı güncellemeyi unutmayın!
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    Mobil Uygulamalar
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Hayat Eve Sığar uygulamasına yeni özellik: Ücretsiz maske kodu alınabiliyor
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    Koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığınca hizmete sunulan ve ücretsiz olarak indirilebilen Hayat Eve Sığar uygulamasına yeni bir güncelleme geldi.

    Gelen yeni güncelleme ile, e-Devlet üzerinden yapılan başvuruyla alınabilen ücretsiz maske kodu Hayat Eve Sığar uygulamasından da alınabilir hale geldi. Uygulamadaki “Maske talep et” butonuna tıklayarak istihkakınız olan maskeyi talep edebiliyorsunuz. Ücretsiz maske talebinde bulunabilmek için uygulamanızı güncellemeyi unutmayın.

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    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs vakalarında düşüş sürüyor"

    Eğer ücretsiz maske hakkınızı kullanmadıysanız, butona tıkladıktan sonra oluşturulan kod ile eczaneye başvurarak ücretsiz maskelerinizi alabilirsiniz. Aksi takdirde “Şu anda adınıza tanımlı bir kod yada maske alma hakkınız bulunmamaktadır” uyarısıyla karşılaşacaksınız. Ücretsiz maske uygulamasından 20 yaş üzeri, 65 yaş altı ve kronik rahatsızlığı bulunmayan kişilerin yararlanabildiğini de hatırlatalım.

    Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar mobil uygulaması ile bölgelerindeki risk durumlarını anlık olarak takip edebiliyor. Uygulamadaki harita üzerinde, risk yoğunluğunun yanı sıra hastane, eczane, market, durak gibi acil ihtiyaçlarda bilinmesi gereken yerler de gösteriliyor. Vatandaşlar ayrıca mobil uygulama üzerinden kendi sağlıklarını da takip edebiliyor.

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    lazer__ 1 hf. en beğenilen
    Ptt > edevlet >telefona kod gelecek >neyse koda gerek yok tc no ile alınacak >yav çok yoğunluk oldu çalışanlar kendi işyerinden alsın >neyse ya kodlar gelecek ama hayat eve sığar uygulamasından alınacak..
    neyse ya kodlar gelecek ...
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    2 Yanıt Yanıtla +85
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    astegon (astegon CF) 1 hf. lazer__
    Büyük bir fiyasko oldu şu maske işi...

    Ak Parti'nin şu pandemi zamanındaki kara lekesi.
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    astegon (astegon CF) 1 hf. lazer__
    Büyük bir fiyasko oldu şu maske işi...

    Ak Parti'nin şu pandemi zamanındaki kara lekesi.
    Yanıtla +47
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    Mr.Legend (Berkin ) 1 hf.
    Epttavm zırvasından da, edevletten de, bu uygulamadan da kafasını aldım diyebilirim. Yaşım 24. Zaten bizim devletin bir haltı beceremediği gibi bunu da becerememesinin çok da anormal olmadığını düşünüyorum.
    Epttavm zırvasından da, edevletten de, bu uygulamadan da kafasını aldım diyebilirim. Yaşım 24. Zaten bizim devletin bir haltı beceremediği gibi bunu da becereme...
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    1 Yanıt Yanıtla +34
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    venomboy_85 1 hf. Mr.Legend
    Bir haltı beceremeyen devletin yaptığı uygulamayı yükle,qr kodunu üret ve kimliğinle bilrilte en yakın eczeneye git. Boş yapma kısaca.
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    Yorumlar (62) Yorum Yaz Forumda Gör
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    2orhan5 (mustafa saray) 1 gün
    Normal e devletten denediğim ilk zamanlarda 1 hafta sonra kod geldiydi bunu hiç denemedim açıkçası
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    chnyldz03 1 hf.
    eczanede maske yokki kod ne işe yarar
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    hakanhan68 1 hf.
    1 maske 1 tl fazla değilmi üç beşi 1 tl olsaydı keşke . günde 3 tl den 20 günde 60 tl yapar uff gene para bayılacağız
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    WrathChild (Sercan Keskin) 1 hf.
    4 hafta maske başvurusu yaptım ortada maske ve ya gelen mesaj falan yok. Eczanelere gittim sordum adınıza gelen maske yok dendi. Uygulamayı denedim "şu an adınıza tanımlı bir kod ya da maske alma hakkınız bulunmamaktadır" 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin maske başvurusu hakkı bulunmamaktadır diyor. Maske satışları yasaklanmadan 1 gün önce 1 kutu maske almıştım iyi ki almışım.
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    yusufözdemir13 1 hf. yeni yorumcu
    umarım maske verirler artık . Ordan oraya sürüklenmekten bıktıkk
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    tobepeople 1 hf.
    Gün gelecek; bu ve bunun gibi uygulamalar yüzünden eve ceza faturası gelecek ; aha da yazdım hadi lan , gelecek 5 yıl içerisinde diye de tarih koyuyorum (05.05.2020)
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    astegon (astegon CF) 1 hf.
    Konu dışı belki ama; bu uygulamadaki yoğunluk haritası günlerdir güncellenmiyor, %55'e yakın iyileşme var hala kıpkırmızı istanbul ve çevresi ne iş?
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 1 hf.
    Ne kodmus arkadaş çıkarında, sevelimde belki maske verirler.

    Muhahahahsdffgjjk
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    ailkem 1 hf.
    Benim durum daha garip, maske talebinde hiç bulunmamışken durduk yere geçen hafta telime maske kodu geldi. Eczaneden gidip maskeleri aldım.
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    Blindfallen 1 hf.
    Uygulamayı android 4.4 için geçerli yapmamışlar, ilk başta açılırken navigasyon ve bluetooth iznini sormasından uygulamanın dandik olduğunu anlamıştım zaten.
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