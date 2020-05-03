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    HBO'nun yeni fantastik/korku dizisi Lovecraft Country'den ilk fragman

    Lovecraft Country önümüzdeki Ağustos ayında yayınlanmaya başlayacak. Dizi, 2019'un popüler korku filmi Us'ın yaratıcısı olan Jordan Peele tarafından hazırlanıyor.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    HBO'nun yeni fantastik/korku dizisi Lovecraft Country'den ilk fragman
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    HBO'nun yeni fantastik korku dizisi Lovecraft Country'den bugün ilk fragman yayınlandı. Son yılların yükselen isimlerinden olan Jordan Peele tarafından hazırlanan dizi, ilk fragmanıyla hiç de fena görünmüyor.

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    Ünlü yazar Matt Ruff'un 2016 yılında yayınladığı aynı adlı kitaptan uyarlanan Lovecraft Country, korku ve fantastik öğeleri bir araya getiriyor. İsminden de anlaşıldığı gibi dizide/kitapta, fantastik korku türünün yaratıcısı olan H. P. Lovecraft'ın eserlerinden esinlenilmiş. 

    1950'li yılların Amerikasında geçen Lovecraft Country'nin ele aldığı önemli konulardan birisi de ırkçılık. Bildiğiniz gibi o dönemlerin Amerikasında ırkçılık, sosyal hayatı çok sert bir şekilde etkiliyordu. Dizide de baş rollerde genellikle siyahi karakterler var. Korku, gerilim ve fanteziyle birlikte ırkçılık da Lovecraft Country'nin temalarından olacak. 

    HBO'nun yeni fantastik/korku dizisi Lovecraft Country'den ilk fragman
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    Lovecraft Country'nin yaratıcı koltuğunda Jordan Peele'e Misha Green eşlik ediyor. Dizinin başrollerinde ise Jonathan Majors, Courtney B. Vance ve Michael K. Williams gibi isimler var.

    Lovecraft Country önümüzdeki Ağustos ayında HBO'da yayınlanmaya başlayacak.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Six Feet Under. 1 hf.
    J.J Abrams. Yok kalsın ben almayayım.
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