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    Hepsiburada Hepsiexpress ile market alışverişleriniz aynı gün kapınızda

    Hepsiburada, online market hizmeti Hepsiexpress'i tanıttı. Hepsiexpress ile siparişleriniz CarrefourSA'dan temin edilip gün içerisinde teslim edilecek. Hepsiexpress yakın zamanda başlıyor.
    22 dk.
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    Mobil Uygulamalar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Hepsiburada Hepsiexpress ile market alışverişleriniz aynı gün kapınızda
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    Hepsiburada ve Carrefoursa, büyük bir iş birliğine imza atarak Hepsiexpress adındaki yeni hizmeti duyurdu. Hepsiexpress ile süpermarket alışverişleriniz gün içerisinde kapınıza gelecek.

    Market alışverişlerini kapıya kadar getiren uygulamalara son dönemde büyük rağbet gösteriliyor. Bu nedenle bu hizmeti sunan uygulama sayısı da giderek artıyor. Hepsiburada da bu akıma ayak uydurdu. Hepsiexpress şimdilik sadece İstanbul'da hizmet verecek.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye’nin en çok ARGE yapan 250 şirketi"

    Hepsiexpress ismi aslında Hepsiburada’nın kargo firmasının adıydı. Kargo firmasının adı HepsiJET olarak değiştirildi ve online market hizmetine Hepsiexpress ismi verildi. Daha önce Hepsiburada.com’da süpermarket kategorisi yer alıyordu. Ancak bu ürünler ertesi gün kargo firmaları tarafından teslim ediliyor. Hepsiexpress ise aynı gün kısa süre içerisinde teslimat yapacak.

    Hepsiexpress’te yaş sebze-meyveden sağlık-kozmetiğe, et-balık-tavuktan süt ürünlerine pek çok kategoride 8 binden fazla süper market ürünü yer alıyor. Seçilen ürünler, adrese en yakın CarrefourSA şubesinden alınıp kısa sürede teslim ediliyor. Siparişin hangi saat aralığında geleceğini de belirleyebiliyorsunuz.

    Ayrı bir uygulama yerine Hepsiburada uygulaması içerisinde entegre edildi. 21 Ekim tarihinden itibaren uygulama içerisinden Hepsiexpress menüsüne ulaşabilirsiniz.

    Hepsiburada Hepsiburada Hepsiburada Hepsiburada D-MARKET ELEKTRONIK HIZMETLER VE TICARET ANONIM SIRKETI Shopping Ücretsiz 67.3 MB

    Hepsiburada Hepsiburada Hepsiburada Hepsiburada Hepsiburada.com Alışveriş Ücretsiz Cihaza göre değişir



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    SoreenBeatz 5 dk.
    Teknoloji, OEM vb. ürünler içinde geçerli olabilseydi keşke.
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    khytr89 10 dk.
    2 adet navigasyon aldim 1 adet gondermisler, kayit actim guler misin aglar misin cevaplar hep ctrl-c ve ctrl-v den ibaret.. Sorunum cozulmeden birde talebimi cozumlendi statusune almislar.











    Kalitesiz bir firma, bakmayin bunlar reklam almis 5 yildiz vermis , musteri olarak benim puanim koca bir sifir..











    N11, Trendyol, Amazon kullanmanızı öneriyorum. Tamam aksilikler olabilir ama en azindan sizi dinleyen, yazdiginizi okuyan cozum icin kendini bu ise veren kisilerle muhattap oluyorsunuz.
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    Mars Portakalı 18 dk.
    Carrefoursa şeydi di mi? Hani bakanlığın açıkladığı ayıplı ürünleri satmaya devam eden firma?
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