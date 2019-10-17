Hepsiburada Hepsiexpress ile market alışverişleriniz aynı gün kapınızda

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Hepsiburada ve Carrefoursa, büyük bir iş birliğine imza atarak Hepsiexpress adındaki yeni hizmeti duyurdu. Hepsiexpress ile süpermarket alışverişleriniz gün içerisinde kapınıza gelecek.

Market alışverişlerini kapıya kadar getiren uygulamalara son dönemde büyük rağbet gösteriliyor. Bu nedenle bu hizmeti sunan uygulama sayısı da giderek artıyor. Hepsiburada da bu akıma ayak uydurdu. Hepsiexpress şimdilik sadece İstanbul'da hizmet verecek.

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Hepsiexpress ismi aslında Hepsiburada’nın kargo firmasının adıydı. Kargo firmasının adı HepsiJET olarak değiştirildi ve online market hizmetine Hepsiexpress ismi verildi. Daha önce Hepsiburada.com’da süpermarket kategorisi yer alıyordu. Ancak bu ürünler ertesi gün kargo firmaları tarafından teslim ediliyor. Hepsiexpress ise aynı gün kısa süre içerisinde teslimat yapacak.

Hepsiexpress’te yaş sebze-meyveden sağlık-kozmetiğe, et-balık-tavuktan süt ürünlerine pek çok kategoride 8 binden fazla süper market ürünü yer alıyor. Seçilen ürünler, adrese en yakın CarrefourSA şubesinden alınıp kısa sürede teslim ediliyor. Siparişin hangi saat aralığında geleceğini de belirleyebiliyorsunuz.

Ayrı bir uygulama yerine Hepsiburada uygulaması içerisinde entegre edildi. 21 Ekim tarihinden itibaren uygulama içerisinden Hepsiexpress menüsüne ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada D-MARKET ELEKTRONIK HIZMETLER VE TICARET ANONIM SIRKETI Shopping Ücretsiz 67.3 MB

Hepsiburada Hepsiburada.com Alışveriş Ücretsiz Cihaza göre değişir