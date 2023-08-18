Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Hepsiburada, Bir Gülüş Yeter Projesi ile Kahramanmaraşlı çocukları İstanbul’da ağırladı

    Hepsiburada organizasyonuyla Kahramanmaraş’tan İstanbul’a uçakla gelen 18 öğrenci ve öğretmenleri, güne profesyonel rehber anlatımıyla Boğaz’da tekne turu yaparak başladı.
    Oy Ver
    Hepsiburada, Kahramanmaraşlı çocukları İstanbul’da ağırladı Tam Boyutta Gör
    Hepsiburada, 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketi sonrasında “Hepsiburada Sözü” ile hayata geçirdiği ‘Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü’ programı kapsamında yer alan toplumsal fayda projesi “Bir Gülüş Yeter” ile Kahramanmaraşlı 18 öğrenciyi Türkiye-Ukrayna basketbol milli maçını izlemeleri için İstanbul’da ağırladı.

    Hepsiburada organizasyonuyla Kahramanmaraş’tan İstanbul’a uçakla gelen 18 öğrenci ve öğretmenleri, güne profesyonel rehber anlatımıyla Boğaz’da tekne turu yaparak başladı. Kahramanmaraş’lı öğrenciler, Hepsiburada’nın Türkiye Basketbol Federasyonu ile gerçekleştirdiği sponsorluk anlaşması kapsamında Erkek Basketbol A Milli Takımımızın Ukrayna ile gerçekleştirdiği milli maçta Sinan Erdem Spor Salonu’nda yerlerini alarak Milli Takımımızı desteklediler.

    A Milli Basketbol Takımımızın maçını ilk kez canlı izleyen çocukların heyecanı gözlerden kaçmazken, Milli Takımımızın Ukrayna karşısında aldığı galibiyetle coşkuları bir kat daha arttı. Maçı CEO’muz Nilhan Onal Gökçetekin ile birlikte izleyen çocuklar ayrıca Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile de tanışma fırsatı yakaladılar. Çocuklar ayrıca açtıkları pankartla milli takımı olimpiyat dönüşü Kahramanmaraş’a davet ettiler.

    Hepsiburada, Kahramanmaraşlı çocukları İstanbul’da ağırladı Tam Boyutta Gör
    Projenin ikinci gününde ise çocuklar Legoland’i ziyaret ederek doyasıya eğlendiler. Legoland ziyaretinin ardından Kahramanmaraş’a dönen çocuklar ve öğretmenleri Hepsiburada’ya teşekkür ederken, çok güzel anılar biriktirdiklerini aktardılar. Hepsiburada, ‘Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü’ çalışmaları doğrultusunda sürdürdüğü sosyal destekler arasında yer alan “Bir Gülüş Yeter” projesi kapsamında, ilerleyen dönemlerde de yeni etkinlikler gerçekleştirmeyi hedefliyor.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 14 saat önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hesap bakiyeniz işlem tutarı için yetersizdir iphone xs mi 11 mi birey dershanesine gidenler liqui moly top tec 4200 5w-30 yorum debriyajdan ayağı çekince gelen tak sesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    VİVO Y16
    VİVO Y16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP 15s
    HP 15s
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız