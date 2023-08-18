Hepsiburada, Bir Gülüş Yeter Projesi ile Kahramanmaraşlı çocukları İstanbul’da ağırladı

Hepsiburada organizasyonuyla Kahramanmaraş’tan İstanbul’a uçakla gelen 18 öğrenci ve öğretmenleri, güne profesyonel rehber anlatımıyla Boğaz’da tekne turu yaparak başladı. Kahramanmaraş’lı öğrenciler, Hepsiburada’nın Türkiye Basketbol Federasyonu ile gerçekleştirdiği sponsorluk anlaşması kapsamında Erkek Basketbol A Milli Takımımızın Ukrayna ile gerçekleştirdiği milli maçta Sinan Erdem Spor Salonu’nda yerlerini alarak Milli Takımımızı desteklediler.
A Milli Basketbol Takımımızın maçını ilk kez canlı izleyen çocukların heyecanı gözlerden kaçmazken, Milli Takımımızın Ukrayna karşısında aldığı galibiyetle coşkuları bir kat daha arttı. Maçı CEO’muz Nilhan Onal Gökçetekin ile birlikte izleyen çocuklar ayrıca Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile de tanışma fırsatı yakaladılar. Çocuklar ayrıca açtıkları pankartla milli takımı olimpiyat dönüşü Kahramanmaraş’a davet ettiler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.