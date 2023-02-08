Hepsiemlak'tan depremzedeler için "Dostluk Çatısı" projesi

Tam Boyutta Gör Tüm Türkiye'yi derinden etkileyen büyük depremler sonrası yaraların bir an önce sarılabilmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hepsiemlak da bu kapsamda, depremler sonucu barınma ihtiyacı olan tüm vatandaşlara yardımcı olmak için 'Dostluk Çatısı' projesini yayına aldı.

Projede yer almak için 'www.dostlukcatisi.com' sayfası ziyaret edebiliyor ya da projenin daha fazla kişiye ulaşması için sayfa paylaşılarak destek olunabiliyor.

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Proje için hazırlanan internet sayfasını ziyaret eden ihtiyaç sahipleri ve hayırseverler, sayfada yer alan ilgili formları doldurarak projede yer alabiliyor. Yuvasını afetzedelerle paylaşmak isteyen hayırseverler için herhangi bir bölge kısıtı olmayan projeye tüm Türkiye'den destek vermek mümkün.

Doldurulan formları tek tek inceleyerek gerekli kontrolleri yapan Hepsiemlak müşteri hizmetleri ekibi, katılımcıları doğru şekilde eşleştirerek deprem sonrası yaşanan barınma sorununun çözümüne destek olmaya çalışıyor.

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