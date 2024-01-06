MSI’ın taşınabilir konsolunun teknik özellikleri ortaya çıktı: Steam Deck’e bir rakip daha geliyor

MSI Claw’un teknik özellikleri sızdı
MSI, geçtiğimiz günlerde taşınabilir bir konsol üzerinde çalıştığını doğrulamıştı. CES 2024’te tanıtılması beklenen konsolun teknik özellikleri ve benchmark puanları ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre MSI’ın konsolu, şirketi içerisinde CLAW olarak biliniyor. Peki MSI Claw, Steam Deck ve ASUS Rog Ally ile yarışabilecek mi?
GPU tarafında ise bu yonga seti, Intel’in Arc Xe-LPG grafik biriminden güç alıyor. 8 Xe çekirdeğine sahip grafik birimi, 2.25GHz frekans değerine sahip. Ayrıca bu birim, Intel’in XeSS çözünürlük arttırma ve ışın izleme teknolojilerini destekliyor. Cihazın Geekbench platformunda test edilen varyantı 32GB LPDDR5x belleğe sahip ancak cihazın daha düşük RAM seçenekleri sunması da muhtemel görünüyor.
Benchmark puanları dikkat çekici
MSI’ın taşınabilir konsolu muhtemelen birkaç farklı konfigürasyona sahip olacak. Geekbench’te test edilen A1M varyantı, test sonuçları ile dikkat çekiyor. Bu cihaz, Geekbench 6’nın tek çekirdek testinde 2404 puan alırken çok çekirdek testinde 11543 puan almayı başarmış. Bu puanlar, Core Ultra 7 155H’nin Ryzen Z1 Extreme’den daha güçlü olacağını gösteriyor. Cihaz, Geekbench 5’in OpenCL testinde 33948 puan, Vulkan testinde ise 37165 puan almayı başamrış. Görünüşe göre MSI Claw, hem işlem gücü hem de grafik gücü ile Rog Ally ve Lenovo Legion Go’ya rakip olacak. CES 2024 fuarında tanıtılacak olan cihazın fiyatı ve çıkış tarihi henüz bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.