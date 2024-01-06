MSI’ın taşınabilir konsolunun teknik özellikleri ortaya çıktı: Steam Deck’e bir rakip daha geliyor

Tam Boyutta Gör Nintendo Switch ile dikkatleri üzerine çeken taşınabilir konsol pazarı, Steam Deck’in ardından hızlı bir büyüme yaşadı. AMD’nin başarılı APU paketleri tasarlaması ve Valve’un bu pazara girmesi ile ASUS ve Lenovo da geçtiğimiz yıl içerisinde taşınabilir konsollarını duyurmuştu. Oyunculara güven veren markalardan olan MSI da önümüzdeki yıllarda daha da popülerleşmesi beklenen bu pazara girmeye hazırlanıyor.

MSI'dan RGB aydınlatmalı taşınabilir oyun konsolu geliyor 1 gün önce eklendi

MSI Claw’un teknik özellikleri sızdı

MSI, geçtiğimiz günlerde taşınabilir bir konsol üzerinde çalıştığını doğrulamıştı. CES 2024’te tanıtılması beklenen konsolun teknik özellikleri ve benchmark puanları ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre MSI’ın konsolu, şirketi içerisinde CLAW olarak biliniyor. Peki MSI Claw, Steam Deck ve ASUS Rog Ally ile yarışabilecek mi?

Tam Boyutta Gör Benchmark profillerine göre MSI’ın el konsolu, diğer taşınabilir konsollardan oldukça farklı olacak. MSI, bu cihaz için AMD yerine Intel ile anlaşmış. Core Ultra 7 155H yonga setinden güç alması beklenen cihaz CPU tarafında 16 çekirdeğe ve 22 izlek birimine sahip olacak. 3.8GHz frekansında çalışan CPU yük altında 4.8GHz’e kadar çıkabilecek. 24MB L3 önbelleğine sahip CPU paketi, 28W TDP değerine sahip.

GPU tarafında ise bu yonga seti, Intel’in Arc Xe-LPG grafik biriminden güç alıyor. 8 Xe çekirdeğine sahip grafik birimi, 2.25GHz frekans değerine sahip. Ayrıca bu birim, Intel’in XeSS çözünürlük arttırma ve ışın izleme teknolojilerini destekliyor. Cihazın Geekbench platformunda test edilen varyantı 32GB LPDDR5x belleğe sahip ancak cihazın daha düşük RAM seçenekleri sunması da muhtemel görünüyor.



Benchmark puanları dikkat çekici

MSI’ın taşınabilir konsolu muhtemelen birkaç farklı konfigürasyona sahip olacak. Geekbench’te test edilen A1M varyantı, test sonuçları ile dikkat çekiyor. Bu cihaz, Geekbench 6’nın tek çekirdek testinde 2404 puan alırken çok çekirdek testinde 11543 puan almayı başarmış. Bu puanlar, Core Ultra 7 155H’nin Ryzen Z1 Extreme’den daha güçlü olacağını gösteriyor. Cihaz, Geekbench 5’in OpenCL testinde 33948 puan, Vulkan testinde ise 37165 puan almayı başamrış. Görünüşe göre MSI Claw, hem işlem gücü hem de grafik gücü ile Rog Ally ve Lenovo Legion Go’ya rakip olacak. CES 2024 fuarında tanıtılacak olan cihazın fiyatı ve çıkış tarihi henüz bilinmiyor.

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