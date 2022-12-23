High On Life yılın en iyi Game Pass oyunu oldu

Rick and Morty serisinin yaratıcısı Justin Roiland tarafından geliştirilen ve kısa süre önce oyun severlerin beğenisine sunulan High On Life yapımı büyük ilgi görüyor. Şimdiden Game Pass’in en iyi açılışını yaptı.

High On Life neler sunuyor?

Komedi ve mizah unsurlarını içerisinde barındıran High On Life oyunu tek oyunculu bir aksiyon-macera türü. Bir uzaylı kartelinin Dünya’yı işgal etmesi sonrasında konuşan silahlarınız ile birlikte Garmantuous ve çetesinin peşine düşüyorsunuz. 13 Aralık tarihinde çıkan oyun Xbox ve Windows platformlarına gelmişti. Ayrıca Game Pass üzerinden de yayınlandı.

Xbox Game Pass’te Riot Games avantajları 1 hf. önce eklendi

Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre High on Life oyunu bu yıl Xbox Game Pass platformunun en iyi çıkış yapan üçüncü parti yapımı oldu. Ayrıca Game Pass tarihinde en büyük açılışı yapan tek kişilik oyun ve en büyük üçüncü açılışı yapan üçüncü parti oyun oldu.

Yine oynanış saatleri açısından Xbox üzerinde yılın en iyi oyunu olurken Xbox mağazasında da ücretli oyunlar listesinin zirvesine çıkmış durumda. Özellikle Game Pass aboneliği olanların denemesinde fayda var ancak 16 yaş sınırı olduğunu belirtelim.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

High On Life oyunu başarıya doymuyor