High On Life yılın en iyi Game Pass oyunu oldu

High On Life neler sunuyor?
Komedi ve mizah unsurlarını içerisinde barındıran High On Life oyunu tek oyunculu bir aksiyon-macera türü. Bir uzaylı kartelinin Dünya’yı işgal etmesi sonrasında konuşan silahlarınız ile birlikte Garmantuous ve çetesinin peşine düşüyorsunuz. 13 Aralık tarihinde çıkan oyun Xbox ve Windows platformlarına gelmişti. Ayrıca Game Pass üzerinden de yayınlandı.
Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre High on Life oyunu bu yıl Xbox Game Pass platformunun en iyi çıkış yapan üçüncü parti yapımı oldu. Ayrıca Game Pass tarihinde en büyük açılışı yapan tek kişilik oyun ve en büyük üçüncü açılışı yapan üçüncü parti oyun oldu.
Yine oynanış saatleri açısından Xbox üzerinde yılın en iyi oyunu olurken Xbox mağazasında da ücretli oyunlar listesinin zirvesine çıkmış durumda. Özellikle Game Pass aboneliği olanların denemesinde fayda var ancak 16 yaş sınırı olduğunu belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..
@vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d