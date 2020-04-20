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    Hileciler yüzünden Call of Duty Warzone’un crossplay özelliği kapatılabilir

    Call of Duty: Warzone tüm platformlarda cross-play (platformlar arası oynama) desteği sunuyor fakat bu özellik hileciler yüzünden yakın zamanda kalıcı olarak kapatılabilir.
    10 dk.
    21
    85
    Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Hileciler yüzünden Call of Duty Warzone’un crossplay özelliği kapatılabilir
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    Call of Duty’nin battle royale temalı ücretsiz oyunu Call of Duty: Warzone, crossplay özelliği ile oyuncuların takdirini kazanmıştı. Crossplay özelliği sayesinde aynı sunucuda PC, PS4 ve Xbox One oyuncuları birbirleri ile mücadele ediyor.

    Oyun yapımcıları, oyuncular arasında adil şartlar altında rekabet olması adına crossplay özelliğine sıcak bakmıyordu. Call of Duty Warzone, cesur bir hamleyle çıktığı günden beri crossplay oyun sunuyor ancak konsol oyuncuları bu durumdan pek memnun değil.

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    Eurogamer’ın haberine göre COD Warzone oyuncuları, wall hack ve aimbot hilesi kullanan PC oyuncularından muzdarip durumda. Üstelik crossplay eşleşmelerde şikayet seçeneği olmadığı için hileciyi bildirmek mümkün değil.

    Hileciler yüzünden Call of Duty Warzone’un crossplay özelliği kapatılabilir
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    Oyunun güvenlik ekibi Infinity Ward, 13 Nisan tarihinde attığı bir tweet’te 70 binden fazla hilecinin banlandığını söylemişti. Görünen o ki bu ban dalgası pek fayda etmemiş. Oyun ücretsiz olduğu için, hileciler banlansa bile bir şekilde yeniden katılabiliyor. Reddit’te çok sayıda kullanıcının hilecilerden şikayetçi olduğunu görüyoruz.

    Konsol kullanışıysanız crossplay özelliğini devre dışı bırakarak maç araması yapabilirsiniz ancak bu durumda eşleşmek 5 dakikaya yakın sürüyor. PC kullanıcılarının ise hilecilerden kaçış yöntemi bulunmuyor. Konsol oyuncuları eşleşme süresinin kısalması için crossplay özelliğinin kalıcı olarak kaldırılmasını istiyor.



    https://www.eurogamer.net/articles/2020-04-18-call-of-duty-warzone-console-players-are-turning-off-crossplay-to-escape-pc-cheaters Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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