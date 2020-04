Hileciler yüzünden Call of Duty Warzone’un crossplay özelliği kapatılabilir

Tam Boyutta Gör

Call of Duty’nin battle royale temalı ücretsiz oyunu Call of Duty: Warzone, crossplay özelliği ile oyuncuların takdirini kazanmıştı. Crossplay özelliği sayesinde aynı sunucuda PC, PS4 ve Xbox One oyuncuları birbirleri ile mücadele ediyor.

Oyun yapımcıları, oyuncular arasında adil şartlar altında rekabet olması adına crossplay özelliğine sıcak bakmıyordu. Call of Duty Warzone, cesur bir hamleyle çıktığı günden beri crossplay oyun sunuyor ancak konsol oyuncuları bu durumdan pek memnun değil.

İlginizi Çekebilir

Marvel’s Avengers oyununun fragmanı yayınlandı

Ayrıca Bkz. "iPhone 12 modellerinin küçülen çentik tasarımı sızdırıldı: Apple çentiği nasıl küçülttü?"

Eurogamer’ın haberine göre COD Warzone oyuncuları, wall hack ve aimbot hilesi kullanan PC oyuncularından muzdarip durumda. Üstelik crossplay eşleşmelerde şikayet seçeneği olmadığı için hileciyi bildirmek mümkün değil.

Tam Boyutta Gör

Oyunun güvenlik ekibi Infinity Ward, 13 Nisan tarihinde attığı bir tweet’te 70 binden fazla hilecinin banlandığını söylemişti. Görünen o ki bu ban dalgası pek fayda etmemiş. Oyun ücretsiz olduğu için, hileciler banlansa bile bir şekilde yeniden katılabiliyor. Reddit’te çok sayıda kullanıcının hilecilerden şikayetçi olduğunu görüyoruz.

Konsol kullanışıysanız crossplay özelliğini devre dışı bırakarak maç araması yapabilirsiniz ancak bu durumda eşleşmek 5 dakikaya yakın sürüyor. PC kullanıcılarının ise hilecilerden kaçış yöntemi bulunmuyor. Konsol oyuncuları eşleşme süresinin kısalması için crossplay özelliğinin kalıcı olarak kaldırılmasını istiyor.

https://www.eurogamer.net/articles/2020-04-18-call-of-duty-warzone-console-players-are-turning-off-crossplay-to-escape-pc-cheaters

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.