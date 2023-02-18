Hisense alttan arkaya uzanan ekranıyla ilginç bir konsept hazırladı

Hisense’den ilginç tasarım
Hisense tarafından patenti alınan akıllı telefon tasarımı standart ekranı alt kısımdan alarak arkaya, kamera adasının olduğu noktaya kadar uzatıyor. Üçlü kameranın hemen yanında bir de periskop lens yer alıyor.
Esnek OLED panel kullanan telefonda ön kamera ekran altına entegre edilmiş. Ahize de çerçevede yer alıyor. Böylece deliksiz bir görünüm elde edilmiş. Bununla birlikte Mi MIX Alpha modelinde olduğu gibi kullanım açısından riskli zira alt kısım darbe aldığında ekranın kırılması olası.
Hisense henüz konsepti satışa sunup sunmayacağını açıklamadı. Xiaomi de 30 bin TL gibi o dönemin parasıyla satışa sunmuş ancak üretim sıkıntıları nedeniyle bir süre sonra iptal etmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah