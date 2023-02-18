Hisense alttan arkaya uzanan ekranıyla ilginç bir konsept hazırladı

Tam Boyutta Gör Xiaomi’nin ekranı arkaya doğru uzanan ve bir dönem ülkemizde sergiye getirilirken çalınan Mi MIX Alpha konsept telefon modeline ilginç bir rakip geliyor. Hisense bu kez alttan arkaya doğru ekranı uzatmış.

Hisense’den ilginç tasarım

Hisense tarafından patenti alınan akıllı telefon tasarımı standart ekranı alt kısımdan alarak arkaya, kamera adasının olduğu noktaya kadar uzatıyor. Üçlü kameranın hemen yanında bir de periskop lens yer alıyor.

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Esnek OLED panel kullanan telefonda ön kamera ekran altına entegre edilmiş. Ahize de çerçevede yer alıyor. Böylece deliksiz bir görünüm elde edilmiş. Bununla birlikte Mi MIX Alpha modelinde olduğu gibi kullanım açısından riskli zira alt kısım darbe aldığında ekranın kırılması olası.

Hisense henüz konsepti satışa sunup sunmayacağını açıklamadı. Xiaomi de 30 bin TL gibi o dönemin parasıyla satışa sunmuş ancak üretim sıkıntıları nedeniyle bir süre sonra iptal etmişti.

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