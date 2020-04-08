Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    HiSilicon Kirin 985 çipseti test sonuçları çıktı

    HiSilicon'dan Huawei ve Honor cihazlarda kullanılmak üzere tasarlanan en yeni işlemcilerden biri Kirin 985 oldu. Çipset, tahminlere göre 7nm+ EUV üretim teknolojisiyle ortaya çıkacak.
    16 sa.
    1,3b
    1
    4
    Cep Telefonları
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    HiSilicon Kirin 985 çipseti test sonuçları çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Huawei’nin işlemci üretmekten sorumlu alt firması HiSilicon, Kirin 985 modelini kısa zaman sonra piyasaya sürecek. Bu model, içerisindeki 5G çipiyle birlikte iddiaya göre Honor 30 modelinin kalbinde yer alacak.

    Kirin 820 ile benzerliklere sahip olan çip, bir ana, üç güçlü ve dört zayıf çekirdeğe sahip olacak. Karşılaştırma yapıldığında amiral gemisi Kirin 990’ın hem 4G hem 5G versiyonu 2+2+4 konfigürasyonuna sahip. Her iki modelde de kullanılan mimariler ise farklılık içermiyor: Cortex-A76 ve Cortex-A55.

    İlginizi Çekebilir Avatar Kirin 990’lı Mate 30 ve Mate 30 Pro için 19 Eylül tarihini işaretleyin
    Kirin 820 Kirin 985 Kirin 990 4G     Kirin 990 5G
    Ana Çekirdekler 1x A76, 2.36GHz     1x A76, 2.58GHz     2x A76, 2.86GHz     2x A76, 2.86GHz
    Güçlü Çekirdekler 3x A76, 2.22GHz     3x A76, 2.40GHz     2x A76, 2.09GHz     2x A76, 2.36GHz
    Zayıf Çekirdekler 4x A55, 1.84GHz     4x A55, 1.84GHz     4x A55, 1.86GHz     4x A55, 1.95GHz

    Çipsette yer alan sinirsel işlem birimi (NPU) ise Huawei’nin özel tasarlanmış iki Da Vinci çekirdeğine sahip. Bu iki çekirdeğe kıyasla Kirin 820 sadece tek çekirdeğe sahipti. Dolayısıyla yapay zeka uygulamalarında iki kat daha yüksek performans bekleniyor.

    İşlemci çekirdeklerinin hızlarındaki artışa bakarak, HiSilicon’un 7nm+ EUV üretim teknolojisine geçiş yaptığını söylemek de yanlış olmaz. Firmanın önceki modeller, 7nm DUV altyapısından geliyordu.

    Ayrıca Bkz. "Intel H81 yongasetini emekliye ayırıyor"

    Kirin 985, performans sıralamasında MediaTek Dimensity 1000 modelinden hem yapay zeka hem genel işlem gücü alanında geride konumlanmış durumda. Testte yer almayan grafik kartı ise şimdilik hâlâ gizemini koruyor.



    https://www.mysmartprice.com/gear/huawei-kirin-985-ai-benchmark/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Xtrud (Harun Yahya) 13 sa. en beğenilen
    gigil yikkin nidin yii... Çinde zaten yok google falan sana üretmiyor her haltı.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    yesilyurttomer (Ömer Yeşilyurt) 34 dk.
    Çinde insanlar youtube kullanmiyor olabilir ama sen burda kullaniyorsun.

    Gmail kullaniyorsun hatta belki dh foruma bile gmail ile uyeligin var. Bunlarin hepsi etken Turkiyede.

    Bana uretsin yada uretmesin farketmiyor
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Xtrud (Harun Yahya) 13 sa. en beğenilen
    gigil yikkin nidin yii... Çinde zaten yok google falan sana üretmiyor her haltı.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    burakayvacık 14 sa. yeni yorumcu
    google yokken neden ?
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    yesilyurttomer (Ömer Yeşilyurt) 16 sa.
    Google servisleri yokken ? Neden ? Yakinda apk ilede yuklenemicek denildi uygulamalar.

    Youtube rakip platform mu cikarticak? İnsanlar artik gelirlerini youtubeden sağlıyor.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 7 sa. 2021 Fiat Strada pickup tanıtıldı 7 sa. Zoom hakkında ilk dava geldi 7 sa. Superonline upload hızını artırdı şimdi sıra Türk Telekom’da! 8 sa. Xiaomi, Apple HomePod'a benzeyen bir akıllı hoparlör tasarladı 8 sa. Twitter’ın kurucusu koronavirüs ile mücadele için 1 milyar dolar bağışladı 9 sa. AMD Ryzen 9 4900U geliyor 9 sa. WhatsApp Android daha gelişmiş arama ve daha güvenli yedekleme sunacak 10 sa. Netflix’e ebeveyn denetimi geldi: PIN kodu dönemi başladı 10 sa. Pandemi İzolasyon Takip Projesi başlıyor! Peki nasıl uygulanacak? 10 sa. Oppo Reno Ace 2'nin yüksek kaliteli görselleri yayınlandı 11 sa. Gears 5 kısa süreliğine Steam'de oynaması ücretsiz oldu 11 sa. Samsung, televizyonlarında Sharp'ın LCD panellerini kullanacak 12 sa. Dell XPS 15 ve 17’nin fotoğrafları sızdırıldı 12 sa. Uzaktan eğitim platformları hakkında KVKK'dan açıklama 13 sa. KOVİD-19 salgınının merkezi Wuhan’da karantina kaldırıldı 13 sa. EBA uzaktan eğitim için uygun fiyatlı tablet ve bilgisayarlar 14 sa. Samsung 11 ve 12.4 inçlik iki yeni amiral gemisi tablet hazırlıyor 14 sa. Türkiye koronavirüs haritası: İşte illere göre vakaların dağılımı 15 sa. Çıkışı süresiz olarak ertelenen The Last of Us 2, bu kez de PlayStation Store’dan kaldırıldı 15 sa. Facebook'tan çiftler için uzakları yakın eden eden uygulama: Tuned 16 sa. GÖRÜNTÜLENEN HiSilicon Kirin 985 çipseti test sonuçları çıktı Sonraki PS5 kontrolcüsü DualSense resmen tanıtıldı 1 gün LEGO Super Mario setlerinin tarihi ve çıkış fiyatı belli oldu 1 gün Intel H81 yongasetini emekliye ayırıyor 1 gün Türk koronavirüs takip uygulaması geliştirildi 1 gün Dünyanın ilk Mini LED ekranlı dizüstü bilgisayarı satışa çıktı 1 gün Fiyatı iyice düşürmek iyi bir şey mi? "TP-Link Deco E4 incelemesi" 1 gün iOS 13.4.1 yayınlandı: FaceTime ve Bluetooth sorunları çözüldü 1 gün İşte Windows 10'un yeni Başlat menüsü 1 gün Dünya Merkür yolcusu BepiColombo'ya veda edecek 1 gün Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı: 34109 1 gün Netflix'in aksiyon dolu yeni filmi Extraction'dan ilk fragman 1 gün Valorant, Türkçe seslendirmeyle birlikte Kapalı Beta'ya başladı 1 gün Yeni Huawei MatePad'in teknik özellikleri ortaya çıktı 1 gün Poco kablosuz kulaklık geliştirdiğini duyurdu 1 gün Garenta'dan araç kiralamada sağlık çalışanlarına yüzde 60 indirim 1 gün Bir fareden ne ararsan var "Corsair Dark Core RGB Pro SE" inceleme 1 gün Microsoft eski Apple başkan yardımcısını transfer etti 1 gün Oppo Ace yeni bir akıllı telefon serisi olacak 1 gün Microsoft'un bulut tabanlı oyun servisi Project xCloud, 11 ülkede daha kullanıma açılıyor 1 gün Ankara'daki Roketsan Fabrikası'nda patlama meydana geldi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Superonline upload hızını artırdı şimdi sıra Türk Telekom’da!
    DonanımHaber
    Netflix'in aksiyon dolu yeni filmi Extraction'dan ilk fragman
    DonanımHaber
    Türkiye koronavirüs haritası: İşte illere göre vakaların dağılımı
    DonanımHaber
    Modern Warfare ve Warzone Üçüncü Sezonu 8 Nisan'da Başlıyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xbox Store Bahar İndirimleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    GeForce Now'a Yeni Oyunlar Eklendi
    Bölüm Sonu Canavarı
    Philips, ABD'nin isteği üzerine Türkiye'ye kırılması kolay şif...
    DH Forum
    Salincaga çeki demiri baglayip arabayi cekmisler, direksiyon s...
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim