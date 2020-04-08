HiSilicon Kirin 985 çipseti test sonuçları çıktı

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Huawei’nin işlemci üretmekten sorumlu alt firması HiSilicon, Kirin 985 modelini kısa zaman sonra piyasaya sürecek. Bu model, içerisindeki 5G çipiyle birlikte iddiaya göre Honor 30 modelinin kalbinde yer alacak.

Kirin 820 ile benzerliklere sahip olan çip, bir ana, üç güçlü ve dört zayıf çekirdeğe sahip olacak. Karşılaştırma yapıldığında amiral gemisi Kirin 990’ın hem 4G hem 5G versiyonu 2+2+4 konfigürasyonuna sahip. Her iki modelde de kullanılan mimariler ise farklılık içermiyor: Cortex-A76 ve Cortex-A55.

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Kirin 820 Kirin 985 Kirin 990 4G Kirin 990 5G Ana Çekirdekler 1x A76, 2.36GHz 1x A76, 2.58GHz 2x A76, 2.86GHz 2x A76, 2.86GHz Güçlü Çekirdekler 3x A76, 2.22GHz 3x A76, 2.40GHz 2x A76, 2.09GHz 2x A76, 2.36GHz Zayıf Çekirdekler 4x A55, 1.84GHz 4x A55, 1.84GHz 4x A55, 1.86GHz 4x A55, 1.95GHz

Çipsette yer alan sinirsel işlem birimi (NPU) ise Huawei’nin özel tasarlanmış iki Da Vinci çekirdeğine sahip. Bu iki çekirdeğe kıyasla Kirin 820 sadece tek çekirdeğe sahipti. Dolayısıyla yapay zeka uygulamalarında iki kat daha yüksek performans bekleniyor.

İşlemci çekirdeklerinin hızlarındaki artışa bakarak, HiSilicon’un 7nm+ EUV üretim teknolojisine geçiş yaptığını söylemek de yanlış olmaz. Firmanın önceki modeller, 7nm DUV altyapısından geliyordu.

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Kirin 985, performans sıralamasında MediaTek Dimensity 1000 modelinden hem yapay zeka hem genel işlem gücü alanında geride konumlanmış durumda. Testte yer almayan grafik kartı ise şimdilik hâlâ gizemini koruyor.

https://www.mysmartprice.com/gear/huawei-kirin-985-ai-benchmark/

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