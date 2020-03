Hızlı ve Öfkeli 9 tam bir yıl ertelendi "Sinema sektörüne koronavirüs darbesi"

Tam Boyutta Gör

Koronavirüs (Covid-19) salgını sinema sektörünü derinden etkilemeye devam ediyor. Ardı ardına gelen birçok erteleme haberinin ardından şimdi Hızlı ve Öfkeli 9 filmi için de üzücü bir gelişme yaşandı. Filmin yaklaşık 1 yıl ertelendiği ve yeni vizyon tarihinin 2 Nisan 2021 olarak ayarlandığı duyuruldu. Film normalde önümüzdeki Mayıs ayında yayınlanacaktı.

A Quiet Place Part II de ertelendi

Sinema tarafında bir başka üzücü haber de A Quiet Place Part II filminden geldi. 2018'de vizyona giren ve dünya genelinde büyük beğeni toplayan A Quiet Place'in devam filminin normalde bu ay yayınlanması bekleniyordu. Ancak yapımcı ve yönetmen John Krasinski'nin bugün yaptığı açıklamaya göre göre filmin vizyon tarihi henüz belirlenmemiş bir tarihe ertelenmiş durumda.

Ertelemelerin devamı gelecek

Koronavirüs salgının en azından önümüzdeki birkaç ay içerisinde iyiye gitmesi beklenmiyor. Dolayısıyla özellikle de ilkbahar aylarında vizyona girecek olan filmler için büyük bir tehlike söz konusu. No Time to Die, Hızlı ve Öfkeli 9 ve A Quiet Place Part II şu ana kadar ertelenen büyük filmler olarak dikkat çekiyor. Ancak önümüzdeki günlerde muhtemelen Black Widow, Mulan, New Mutants gibi filmlerden de erteleme haberleri gelecek. Ayrıca Wonder Woman 1984 için de tehlike çanlarının çalmaya başladığını tahmin edebiliriz.

