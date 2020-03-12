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    Hızlı ve Öfkeli 9 tam bir yıl ertelendi "Sinema sektörüne koronavirüs darbesi"

    No Time to Die'ın ardından şimdi de Hızlı ve Öfkeli 9 ve A Quiet Place 2 filmlerinin ertelendiği açıklandı. Önümüzdeki günlerde Black Widow'un da ertelenmesi bekleniyor.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Hızlı ve Öfkeli 9 tam bir yıl ertelendi
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    Koronavirüs (Covid-19) salgını sinema sektörünü derinden etkilemeye devam ediyor. Ardı ardına gelen birçok erteleme haberinin ardından şimdi Hızlı ve Öfkeli 9 filmi için de üzücü bir gelişme yaşandı. Filmin yaklaşık 1 yıl ertelendiği ve yeni vizyon tarihinin 2 Nisan 2021 olarak ayarlandığı duyuruldu. Film normalde önümüzdeki Mayıs ayında yayınlanacaktı. 

    A Quiet Place Part II de ertelendi

    Sinema tarafında bir başka üzücü haber de A Quiet Place Part II filminden geldi. 2018'de vizyona giren ve dünya genelinde büyük beğeni toplayan A Quiet Place'in devam filminin normalde bu ay yayınlanması bekleniyordu. Ancak yapımcı ve yönetmen John Krasinski'nin bugün yaptığı açıklamaya göre göre filmin vizyon tarihi henüz belirlenmemiş bir tarihe ertelenmiş durumda. 

    Hızlı ve Öfkeli 9 tam bir yıl ertelendi
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    Ertelemelerin devamı gelecek

    Koronavirüs salgının en azından önümüzdeki birkaç ay içerisinde iyiye gitmesi beklenmiyor. Dolayısıyla özellikle de ilkbahar aylarında vizyona girecek olan filmler için büyük bir tehlike söz konusu. No Time to Die, Hızlı ve Öfkeli 9 ve A Quiet Place Part II şu ana kadar ertelenen büyük filmler olarak dikkat çekiyor. Ancak önümüzdeki günlerde muhtemelen Black Widow, Mulan, New Mutants gibi filmlerden de erteleme haberleri gelecek. Ayrıca Wonder Woman 1984 için de tehlike çanlarının çalmaya başladığını tahmin edebiliriz.



    https://www.comingsoon.net/movies/news/1126576-universal-pictures-f9-delayed-until-april-2021 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    keremec (Kerem Safa ) 1 hf. en beğenilen
    Şu corona en çok oyun sektörüne ve streaming platformlarına yaradı valla. Rekor kıracak bu sene bu iki grup.
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    -Blue- 5 gün yeni yorumcu
    Ortam böyleyken doğru karar vermişler ertelemekle
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    Askaparta 5 gün
    Agalar yine hacı gözümüze sokmuşlar.
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    Dodge (Mehmet ) 1 hf.
    Sinema sektöründe ertelenmeyen film kalmayacak gibi görünüyor.Bir süre yeni filmlere aç şekilde bekleyeceğiz.Eski filmlere sarmak lazım bu süreçte.
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    AribyAriana 1 hf.
    New Mutants filmi zaten üç yıl erteleniyor. Virüs olmasa da yine ertelenecekti. :)
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    drjacob (... ) 1 hf.
    bu ödemeler için de korona desek ne güzel , banka arıyor ödemen var , kardeş ne ödemesi korona var
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 1 hf.
    Çöp hızlı ve öfkeli bekleyen varmıydı zaten
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    rick dangerous (Kürşat Tuncer) 1 hf.
    Hollywood'un acilen, kolonya'dan haberdar edilmesi lazım!!
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    mehmetg (Mehmet Gören) 1 hf.
    her şerde bir hayır vardır
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    keremec (Kerem Safa ) 1 hf. en beğenilen
    Şu corona en çok oyun sektörüne ve streaming platformlarına yaradı valla. Rekor kıracak bu sene bu iki grup.
    Yanıtla +21
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    Formani 1 hf.
    Aklı olan erteler zaten
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    4149 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    hızlı ve öfkeli 9, koronavirüs ve
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