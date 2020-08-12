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    HMD Global 230 milyon dolar yatırım aldı

    Bir süredir sesi soluğu çıkmayan Nokia markasının sahibi HMD Global; teknoloji devlerinden aldığı 230 milyon dolarlık yatırım ile uygun fiyatlı 5G telefonlar üretecek.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    HMD Global 230 milyon dolar yatırım aldı
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    Microsoft tarafından satın alınmasının ardından akıllı telefon pazarına veda eden Nokia markası daha sonra HMD Global ortaklığı ile yeniden doğmuştu. Geçen yıla kadar iyi bir performans sergileyen HMD Global bu yıl ise sessizliğe gömülmüş durumda. Konunun biraz mali olduğu tahmin ediliyor.

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    Devler el attı

    Bir süre önce yatırım aramaya başlayan HMD Global; Qualcomm, Google ve Nokia Siemens firmalarının oluşturduğu bir gruptan 230 milyon dolar yatırım elde etmeyi başardı. Nokia Siemens ise ilk kez HMD Global ortaklığına yatırım yapmış oldu.

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    Elde edilen yatırımın HMD Global’i biraz hareketlendirmesi bekleniyor. Yılan hikayesine dönen yeni amiral gemisi ile ilgili bir bilgi verilmese de Nokia markasının uygun fiyatlı 5G akıllı telefonlar piyasaya süreceği ifade ediliyor.

    Görünüşe göre Nokia bir süre fiyat-performans odağında akıllı telefonlar geliştirecek. Ayrıca yeni normalleşme sürecinde dijitale odaklanan hizmet ve ürünler olacağı da ifade ediliyor. Bunlar ne tür ürünler şimdilik belli değil.



    https://www.slashgear.com/google-qualcomm-and-nokia-bet-hmd-global-makes-your-first-5g-phone-11633014/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 1 hf.
    HMD Global aslında çok güzel başladı ama devam ettiremediler. Şirket içinde Nokia telefon kullanmaları gerekiyor. Ürettikleri telefonlar hem donanım hem de yazılım olarak teoride çok iyiler fakat günlük kullanımda küçük ancak çok can sıkıcı pek çok hata ile karşılaşılıyor. Reklam da yapmıyorlar. Ellerindeki Nokia kozu altın değerinde aslında.
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