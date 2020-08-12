HMD Global 230 milyon dolar yatırım aldı

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Microsoft tarafından satın alınmasının ardından akıllı telefon pazarına veda eden Nokia markası daha sonra HMD Global ortaklığı ile yeniden doğmuştu. Geçen yıla kadar iyi bir performans sergileyen HMD Global bu yıl ise sessizliğe gömülmüş durumda. Konunun biraz mali olduğu tahmin ediliyor.

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Bir süre önce yatırım aramaya başlayan HMD Global; Qualcomm, Google ve Nokia Siemens firmalarının oluşturduğu bir gruptan 230 milyon dolar yatırım elde etmeyi başardı. Nokia Siemens ise ilk kez HMD Global ortaklığına yatırım yapmış oldu.

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Elde edilen yatırımın HMD Global’i biraz hareketlendirmesi bekleniyor. Yılan hikayesine dönen yeni amiral gemisi ile ilgili bir bilgi verilmese de Nokia markasının uygun fiyatlı 5G akıllı telefonlar piyasaya süreceği ifade ediliyor.

Görünüşe göre Nokia bir süre fiyat-performans odağında akıllı telefonlar geliştirecek. Ayrıca yeni normalleşme sürecinde dijitale odaklanan hizmet ve ürünler olacağı da ifade ediliyor. Bunlar ne tür ürünler şimdilik belli değil.

https://www.slashgear.com/google-qualcomm-and-nokia-bet-hmd-global-makes-your-first-5g-phone-11633014/

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