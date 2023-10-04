Honda Marine, ilk V8 dıştan takmalı motoru BF350'yi tanıttı

Honda’nın en güçlü motoru
VTEC™ (Değişken Zamanlamalı Supap Kontrol Sistemi) teknolojisine sahip V8 motorla güçlendirilen BF350 (350 HP); yüksek performansı, düşük ses ve titreşim seviyeleri ile tekne kullanıcılarına konforlu ve heyecan verici bir deneyim sunmayı amaçlıyor.
60 derece açılı 5 litrelik silindir hacimli V8 motora sahip olan BF350’nin BLAST™ (Düşük Hızlarda Güçlendirilmiş Tork) modunda çalışma özelliği, anında ve güçlü bir hızlanma sağlıyor. Sabit hızlarda ise ECOmo devreye girerek, yakıt tüketimini düşürüyor. Ekstra güç gerektiğinde VTEC™ teknolojisi, her RPM aralığında performansı optimize ederek, benzersiz bir; güç, tork ve verimlilik sağlıyor.
Tilt limit ise yanaşma esnasında tekne ve motorda oluşabilecek hasarları engellemek adına daha önceden ayarlanan trim açısına kadar motoru kaldırıyor. Trim limiti aktif etmek için düğmeye iki kere basmak yeterli oluyor. Trim Support ise yakıt tasarrufu sağlanmasında önemli rol oynuyor. Sisteme entegre edilen O2 sensörü, yakıt tüketimini sudaki oksijen seviyelerine göre ayarlayarak, yanma verimini optimize ediyor.
V8 dıştan takmalı motora, yeni BF350 (350 HP) kontrol ünitesi eşlik ediyor. BF350 motor kontrol ünitesi, IST (Akıllı Vites Değiştirme ve Gaz Kelebeği) özelliğine sahip olmakla birlikte birden fazla motoru tek bir kolla kontrol etme avantajı sunuyor.
Honda Marine, V8 dıştan takmalı motor BF350’nin (350 HP) suyla uyumlu ince silueti ile yeni ve kendine özgü bir tasarım sunuyor. Akuamarin gümüşü veya grand prix beyazı ile kaplanan motor, üç boyutlu krom kaplama logosu ve estetik tasarımı ile büyük beğeni topluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.