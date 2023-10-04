Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Honda Marine, ilk V8 dıştan takmalı motoru BF350'yi tanıttı

    Gelişmiş teknolojik özelliklerle donatılan BF350(350 HP), üstün performansı ile Honda’nın dıştan takmalı deniz motorlarında bugüne kadarki en yüksek gücü sunuyor.
    Honda Marine, ilk V8 dıştan takmalı motoru BF350'yi tanıttı Tam Boyutta Gör
    Honda Marine, 21 Eylül’de Cenova Uluslararası Boat Show’da düzenlenen dünya prömiyeri ile yeni nesil V8 dıştan takmalı motoru BF350’yi tanıtmıştı. 350 beygir gücündeki motorun Anadolu Motor güvencesiyle 2024 yılının Şubat ayından itibaren Türkiye’de satışa sunulacağı açıklandı.

    Honda’nın en güçlü motoru

    VTEC™ (Değişken Zamanlamalı Supap Kontrol Sistemi) teknolojisine sahip V8 motorla güçlendirilen BF350 (350 HP); yüksek performansı, düşük ses ve titreşim seviyeleri ile tekne kullanıcılarına konforlu ve heyecan verici bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

    60 derece açılı 5 litrelik silindir hacimli V8 motora sahip olan BF350’nin BLAST™ (Düşük Hızlarda Güçlendirilmiş Tork) modunda çalışma özelliği, anında ve güçlü bir hızlanma sağlıyor. Sabit hızlarda ise ECOmo devreye girerek, yakıt tüketimini düşürüyor. Ekstra güç gerektiğinde VTEC™ teknolojisi, her RPM aralığında performansı optimize ederek, benzersiz bir; güç, tork ve verimlilik sağlıyor.

    Honda Marine, ilk V8 dıştan takmalı motoru BF350'yi tanıttı
    Honda Marine’in BF350(350 HP) modeli; Cruise Control (Hız Sabitleyici Sistem), Tilt Limit ve Trim Support (Trim desteği) gibi akıllı sistemlerle de müşteri deneyimini geliştirmeyi ve kullanım kolaylığını artırmayı hedefliyor. Ekrandan Cruise Control (Hız Sabitleyici Sistem) öğesini seçip, seyir hızını ayarlamak mümkün.

    Tilt limit ise yanaşma esnasında tekne ve motorda oluşabilecek hasarları engellemek adına daha önceden ayarlanan trim açısına kadar motoru kaldırıyor. Trim limiti aktif etmek için düğmeye iki kere basmak yeterli oluyor. Trim Support ise yakıt tasarrufu sağlanmasında önemli rol oynuyor. Sisteme entegre edilen O2 sensörü, yakıt tüketimini sudaki oksijen seviyelerine göre ayarlayarak, yanma verimini optimize ediyor.

    V8 dıştan takmalı motora, yeni BF350 (350 HP) kontrol ünitesi eşlik ediyor. BF350 motor kontrol ünitesi, IST (Akıllı Vites Değiştirme ve Gaz Kelebeği) özelliğine sahip olmakla birlikte birden fazla motoru tek bir kolla kontrol etme avantajı sunuyor.

    Honda Marine, V8 dıştan takmalı motor BF350’nin (350 HP) suyla uyumlu ince silueti ile yeni ve kendine özgü bir tasarım sunuyor. Akuamarin gümüşü veya grand prix beyazı ile kaplanan motor, üç boyutlu krom kaplama logosu ve estetik tasarımı ile büyük beğeni topluyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gta 5 görev alma akbank davet kodu (y) ne demek lounge hizmeti veren kredi kartları logitech x540

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Extensa EX215-54-57LW
    Acer Extensa EX215-54-57LW
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız