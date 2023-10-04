Honda Marine, ilk V8 dıştan takmalı motoru BF350'yi tanıttı

Tam Boyutta Gör Honda Marine, 21 Eylül’de Cenova Uluslararası Boat Show’da düzenlenen dünya prömiyeri ile yeni nesil V8 dıştan takmalı motoru BF350’yi tanıtmıştı. 350 beygir gücündeki motorun Anadolu Motor güvencesiyle 2024 yılının Şubat ayından itibaren Türkiye’de satışa sunulacağı açıklandı.

Honda’nın en güçlü motoru

VTEC™ (Değişken Zamanlamalı Supap Kontrol Sistemi) teknolojisine sahip V8 motorla güçlendirilen BF350 (350 HP); yüksek performansı, düşük ses ve titreşim seviyeleri ile tekne kullanıcılarına konforlu ve heyecan verici bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

60 derece açılı 5 litrelik silindir hacimli V8 motora sahip olan BF350’nin BLAST™ (Düşük Hızlarda Güçlendirilmiş Tork) modunda çalışma özelliği, anında ve güçlü bir hızlanma sağlıyor. Sabit hızlarda ise ECOmo devreye girerek, yakıt tüketimini düşürüyor. Ekstra güç gerektiğinde VTEC™ teknolojisi, her RPM aralığında performansı optimize ederek, benzersiz bir; güç, tork ve verimlilik sağlıyor.

Honda Marine’in BF350(350 HP) modeli; Cruise Control (Hız Sabitleyici Sistem), Tilt Limit ve Trim Support (Trim desteği) gibi akıllı sistemlerle de müşteri deneyimini geliştirmeyi ve kullanım kolaylığını artırmayı hedefliyor. Ekrandan Cruise Control (Hız Sabitleyici Sistem) öğesini seçip, seyir hızını ayarlamak mümkün.

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Tilt limit ise yanaşma esnasında tekne ve motorda oluşabilecek hasarları engellemek adına daha önceden ayarlanan trim açısına kadar motoru kaldırıyor. Trim limiti aktif etmek için düğmeye iki kere basmak yeterli oluyor. Trim Support ise yakıt tasarrufu sağlanmasında önemli rol oynuyor. Sisteme entegre edilen O2 sensörü, yakıt tüketimini sudaki oksijen seviyelerine göre ayarlayarak, yanma verimini optimize ediyor.

V8 dıştan takmalı motora, yeni BF350 (350 HP) kontrol ünitesi eşlik ediyor. BF350 motor kontrol ünitesi, IST (Akıllı Vites Değiştirme ve Gaz Kelebeği) özelliğine sahip olmakla birlikte birden fazla motoru tek bir kolla kontrol etme avantajı sunuyor.

Honda Marine, V8 dıştan takmalı motor BF350’nin (350 HP) suyla uyumlu ince silueti ile yeni ve kendine özgü bir tasarım sunuyor. Akuamarin gümüşü veya grand prix beyazı ile kaplanan motor, üç boyutlu krom kaplama logosu ve estetik tasarımı ile büyük beğeni topluyor.

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