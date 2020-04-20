Honor 10X Pro görseli sızdırıldı

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Geçtiğimiz hafta Honor 30 akıllı telefon serisi ile özellikle kamera tarafında ses getiren Huawei şimdi de Honor 10 serisinin geri sayımına başladı. Özellikle perakende gıda marketlerinin vazgeçilmez serileri arasında olan Honor 9 serisi kısa süre sonra güncellenecek.

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Honor 10X Pro özellikleri

Honor 10, Honor 10X Lite, Honor 10X ve Honor 10X Pro olarak farklı modellerde gelmesi beklenen Honor 10 serisinin ilk etapta Honor 10X ve Honor 10X Pro lansmanını yapması bekleniyor. Honor 10X Pro modelinin neye benzediği ise belli oldu.

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Sızdırılan görsel Honor 10X Pro modelinin oldukça agresif bir ekran-kasa oranına sahip olacağını gösteriyor. Ekranın sol üst kısmında kamufle edilmiş delikli çentik yer alırken arka kısımda ise son dönemde Huawei telefonlarında sıkça gördüğümüz dörtgen kamera yuvası bulunuyor.

Honor 10X Pro modeli ile ilgili henüz net donanım detayları mevcut değil ancak arka kısımda 64MP AI üçlü kamera yazısı görülüyor. Ayrıca Kirin 820 yonga seti, AMOLED ekran, 20W hızlı şarj, Huawei mobil servisleri şeklinde iddialar mevcut. Yaz aylarında doğru yeni serinin sahneye çıkması bekleniyor.

https://www.gizmochina.com/2020/04/19/the-honor-10x-pro-might-look-like-this/

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