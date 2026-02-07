Honor 600, dev bir batarya ile gelebilir

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Honor, numara serisi akıllı telefonlarının yeni nesli üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Firma, geçtiğimiz yıl Haziran ayında Honor 400 serisini tanıtmış, Kasım ayında ise Honor 500 ailesini piyasaya sürmüştü. Bu takvime bakıldığında, Honor 600 serisinin bu yıl Çin’de Haziran ayında, hatta belki daha da önce tanıtılması olası görünüyor. Resmi duyuru henüz yapılmamış olsa da, cihaza dair ilk bilgiler ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station’ın Weibo paylaşımıyla ortaya çıktı.

Honor 600 ekran ve batarya bilgileri sızdı

Sızıntıya göre Honor, 6.57 inç boyutunda bir ekrana sahip yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Ekran boyutunun yanı sıra, cihazın çok daha büyük bir batarya ile gelebileceği ve kapasitenin yaklaşık 9.000 mAh seviyesine ulaşabileceği belirtiliyor. Bu özelliklere bakıldığında söz konusu modelin Honor 600 olması oldukça muhtemel. İşlemci ve kamera özellikleri gibi diğer detaylar ise henüz belli değil.

Hatırlatmak gerekirse, Honor 500, 6.55 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlüklü ve 120 Hz yenileme hızına sahip OLED ekranla gelmişti. Gücünü Snapdragon 8s Gen 4 işlemciden alan cihaz, 8.000 mAh batarya ve 80W hızlı şarj desteğiyle dikkatleri çekmişti. iPhone Air benzeri bir kamera tasarımına sahip olan Honor 500'de, OIS destekli 200 MP ana kamera ile 12 MP ultra geniş açı kamera bulunuyor.

Honor 600’ün, tasarım dili ya da işlemci tarafında selefiyle aynı çizgiyi sürdürüp sürdürmeyeceği henüz bilinmiyor. Telefonun, bir Pro versiyonuyla beraber küresel pazarda da satışa sunulması bekleniyor.

