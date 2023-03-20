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    Cüzdan dostu Honor 70 Lite tanıtıldı: Fiyat çok cazip

    Türkiye’de de bulunan Honor, oldukça uygun fiyatlı ancak özellikleriyle de makul olan yeni Honor 70 Lite modelini tanıttı. Honor 70 Lite modelinin Türkiye’ye de gelmesi bekleniyor.
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    Honor 70 Lite Tam Boyutta Gör
    Honor, küresel pazarlarda satışa sunulacak olan Honor 70 Lite adlı yeni uygun fiyatlı akıllı telefonunu duyurdu. Honor 70 Lite’ın Türkiye pazarına gelmesi beklenirken telefonun düşük fiyatı en vurucu noktası oluyor. Fiyatının yanında sunduğu makul özellikler ise göz doldurmayı başarıyor. İşte Honor 70 Lite teknik özellikleri ve fiyatı.

    Honor 70 Lite özellikleri

    Honor 70 Lite tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.5 inç HD+ TFTLCD 60 Hz
    • İşlemci: Snapdragon 480 Plus
    • RAM: 4 GB
    • Depolama: 128 GB
    • Arka Kamera: 50 MP (f/1.8) + 2 MP makro ve derinlik sensörü
    • Ön Kamera: 8 MP (f/2.0)
    • Batarya: 5000 mAh 22.5W
    • İşletim sistemi: Android 12 ve Magic UI 6.1

    Honor 70 Lite, tasarım anlamında şatafattan uzak, oldukça sade bir telefon konumunda. Damla çentikli ön yüzünde 6.5 inç büyüklüğünde TFT LCD ekranında 60 Hz yenileme hızı sunan telefonun kalbinde Snapdragon 480+ yonga seti yatıyor. Bu yongaya 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor.

    Honor 70 Lite özellikleri Tam Boyutta Gör
    5G bağlantı desteğine sahip olan telefonun arkasında 50 MP (f/1.8) ana kamera ve 2 MP makro ve derinlik sensörü yer alıyor. Cihazın öne bakan kamerası ise 8 megapiksel çözünürlüğünde. USB-C bağlantı noktası üzerinden 22,5 W hızlı şarj ile beslenebilen 5.000 mAh bataryaya sahip olan Honor 70 Lite, Android 12 tabanlı Magic UI 6.1 arayüzünü çalıştırıyor.

    Honor 70 Lite fiyatı ve çıkış tarihi

    Honor 70 Lite tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Honor 70 Lite fiyatı, 199 Sterlin olarak belirlenmiş durumda. Bu fiyatı TL’ye çevirdiğimizde Honor 70 Lite Türkiye fiyatı 4.606 TL ediyor, buna vergileri eklediğimizde 9.051 TL yapıyor. Henüz resmi bir açıklama olmasa da Honor 70 Lite modelinin Türkiye pazarına gelmesi bekleniyor. Bu arada telefonun titanyum gümüşü, okyanus mavisi ve geceyarısı siyahı olmak üzere üç renkte sunulduğunu da belirtelim.
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    G
    gunergani 1 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 2 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 3 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 3 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 3 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 5 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 5 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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