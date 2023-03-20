Cüzdan dostu Honor 70 Lite tanıtıldı: Fiyat çok cazip

Türkiye’de de bulunan Honor, oldukça uygun fiyatlı ancak özellikleriyle de makul olan yeni Honor 70 Lite modelini tanıttı. Honor 70 Lite modelinin Türkiye’ye de gelmesi bekleniyor.