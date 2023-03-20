Cüzdan dostu Honor 70 Lite tanıtıldı: Fiyat çok cazip

Teknoloji Editörü
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Honor, küresel pazarlarda satışa sunulacak olan
Honor 70 Lite adlı yeni uygun fiyatlı akıllı telefonunu duyurdu. Honor 70 Lite’ın Türkiye pazarına gelmesi beklenirken telefonun düşük fiyatı en vurucu noktası oluyor. Fiyatının yanında sunduğu makul özellikler ise göz doldurmayı başarıyor. İşte Honor 70 Lite teknik özellikleri ve fiyatı. Honor 70 Lite özellikleri
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Ekran: 6.5 inç HD+ TFTLCD 60 Hz
İşlemci: Snapdragon 480 Plus
RAM: 4 GB
Depolama: 128 GB
Arka Kamera: 50 MP (f/1.8) + 2 MP makro ve derinlik sensörü
Ön Kamera: 8 MP (f/2.0)
Batarya: 5000 mAh 22.5W
İşletim sistemi: Android 12 ve Magic UI 6.1
Honor 70 Lite, tasarım anlamında şatafattan uzak, oldukça sade bir telefon konumunda. Damla çentikli ön yüzünde
6.5 inç büyüklüğünde TFT LCD ekranında 60 Hz yenileme hızı sunan telefonun kalbinde Snapdragon 480+ yonga seti yatıyor. Bu yongaya 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor.
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5G bağlantı desteğine sahip olan telefonun arkasında 50 MP (f/1.8) ana kamera ve 2 MP makro ve derinlik sensörü yer alıyor. Cihazın öne bakan kamerası ise 8 megapiksel çözünürlüğünde. USB-C bağlantı noktası üzerinden 22,5 W hızlı şarj ile beslenebilen 5.000 mAh bataryaya sahip olan Honor 70 Lite, Android 12 tabanlı Magic UI 6.1 arayüzünü çalıştırıyor. Honor 70 Lite fiyatı ve çıkış tarihi
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Honor 70 Lite fiyatı,
199 Sterlin olarak belirlenmiş durumda. Bu fiyatı TL’ye çevirdiğimizde Honor 70 Lite Türkiye fiyatı 4.606 TL ediyor, buna vergileri eklediğimizde 9.051 TL yapıyor. Henüz resmi bir açıklama olmasa da Honor 70 Lite modelinin Türkiye pazarına gelmesi bekleniyor. Bu arada telefonun titanyum gümüşü, okyanus mavisi ve geceyarısı siyahı olmak üzere üç renkte sunulduğunu da belirtelim.
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cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)