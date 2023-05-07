Honor 90 serisi 3C sertifika sitesinde listelendi: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Katlanabilir telefon piyasasına adım attığını açıklayan Honor, şimdilerde 90 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 3C sertifika sitesinde ortaya çıkan Honor'un yeni cihazları Honor 90 ve Honor 90 Pro'nun bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı.

İşte Honor 90 ve 90 Pro'nun beklenen özellikleri:

Sırasıyla REA-AN00 ve REP-AN00 model numarasıyla 3C sertifika sitesinde listelenen Honor 90 ve 90 Pro'nun beklenen özellikleri tipster DigitalChatStation tarafından sızdırıldı. Serinin üst modeli Honor 90 Pro'nun 20V 4.5A (90) turboşarj protokolünü desteklemesi ve 100W'a kadar hızlı şarjı desteklemesi beklenirken Honor 90'ın da 66W'a kadar hızlı şarjı desteklemesi bekleniyor.

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Honor 90 ve 90 Pro, 1.5K+ yüksek çözünürlüklü ekranla piyasaya sürülecek. Bunun yanı sıra iki cihazın da 5G Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alması bekleniyor. Henüz lansman tarihi belli olmayan Honor 90 Pro'nun ana kamerası ise 200MP Samsung HP3 ISOCELL olması bekleniyor.

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Honor 90 serisinin beklenen özellikleri ortaya çıktı