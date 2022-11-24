Honor Earbuds 3i: 70 dolara aktif gürültü önleyici kulaklık

Tam Boyutta Gör Honor, bugün düzenlediği etkinlikte 160MP kameralı Honor 80 Pro ve dişlisiz menteşeli katlanan telefon Honor Magic Vs ile birlikte gerçek kablosuz kulak içi kulaklık Earbuds 3i’yi tanıttı.

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Honor’un yeni kablosuz kulak içi kulaklığı Earbuds 3i, gövdeye gizlenmiş 10mm dinamik sürücüyle geliyor ve Bluetooth 5.2 ile bağlantı sağlıyor. Yalnızca beyaz renk (Honor’a göre çakıl taşı görünümünde) seçeneği olan kulaklıklardan her birinde üç adet mikrofon var ve hareket kontrolleri için de küçük bir dokunmatik sensörle donatılmış. Kulak algılama için de bir sensör mevcut. Kulaklık, oyun için düşük gecikmeli modu destekliyor.

Her bir kulaklığın içinde 55 mAh pil bulunurken, şarj kutusunda 410 mAh batarya yer alıyor. Honor, aktif gürültü önleme özelliği kapatıldığında kulaklığın 10 saate kadar kullanım süresi verdiğini söylüyor. Şarj işlemi yalnızca USB-C bağlantı noktası üzerinden kablo ile yapılıyor. Kulaklık, %0’dan %100’e 60 dakikada şarj oluyor. Kulaklık, maksimum 32 saat kullanım süresi veriyor. Bu, aktif gürültü önleyici kapalı ve şarj kutusu ile birlikte elde edilen süre. Aktif gürültü önleme açıldığında, bu süre 24 saate düşüyor. Kulaklığın tüm özelliklerini kullanabilmek için Honor Smart Space uygulamasının indirilmesi gerekiyor.

Honor Earbuds 3i özellikleri

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Batarya : Tek kulaklık 55 mAh, Şarj kutusu 410 mAh

: Tek kulaklık 55 mAh, Şarj kutusu 410 mAh Kullanım süresi : 10 saat (Aktif Gürültü Önleme kapalı), 7.5 saat (Aktif Gürültü Önleyici açık)

: 10 saat (Aktif Gürültü Önleme kapalı), 7.5 saat (Aktif Gürültü Önleyici açık) Şarj : USB Type-C (5V/1.2A ve üzeri)

: USB Type-C (5V/1.2A ve üzeri) Şarj süresi : Tek kulaklık 60 dakika, Şarj kutusu 1.5 saat

: Tek kulaklık 60 dakika, Şarj kutusu 1.5 saat Bağlantı : Bluetooth 5.2

: Bluetooth 5.2 Ses birimi : 10mm dinamik

: 10mm dinamik Diğer: EQ ses efektleri, oyun için düşük gecikme modu, kulaklık bulma, kolay eşleştirme, kulak algılama

Honor Earbuds 3i fiyatı

Honor Earbuds 3i, Çin’de şirketin mağazasında ön siparişe açıldı, 2 Aralık’ta da satışa sunulacak. Kulaklığın fiyatı; 70 dolar.

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