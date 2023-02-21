Honor Magic 5’in güçlü özellikleri gün yüzüne çıktı

Honor Magic 5 özellikleri belli oldu
Honor Magic 5 hakkındaki önceki söylentiler ise telefonun üçlü kamera kurulumuna sahip olacağını söylüyor. Ayrıca telefonun ekranının 6,8 inç büyüklüğünde OLED LPTO panel olması beklenmekte. Bu ekranın 1Hz-120Hz yenileme hızı, 2160Hz PWM karartma, 480Hz dokunmatik örnekleme hızı, HDR10+ ve 1100 nit seviyesine kadar parlaklık sunacağı söyleniyor. Şimdilik fiyat noktasında bir bilgi bulunmuyor ancak Honor, tüm bu bilinmeyenleri 27 Şubat'taki MWC etkinliğinde aydınlatacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.