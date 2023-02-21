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    Honor Magic 5’in güçlü özellikleri gün yüzüne çıktı

    Bu yılki Mobil Dünya Kongresi (MWC) yaklaşırken üreticilerin telefonlarından gelen bilgiler de sıklaşmaya başladı. Honor’un amiral gemisi Magic 5’in özellikleri tanıtımdan önce ortaya çıktı.
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    Honor Magic 5 güçlü özellikleriyle ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Honor kısa bir süre önce Honor Magic 5 akıllı telefonunun küresel pazar için piyasaya sürüleceğini onaylamıştı. Firma, Magic 5 ve Magic 5 Pro modellerini Barcelona’da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi (MWC) kapsamında piyasaya sürecek. Öte yandan tanıtımdan önce Honor Magic 5’in özellikleri belli olmuş durumda.

    Honor Magic 5 özellikleri belli oldu

    Honor Magic 5 güçlü özellikleriyle ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Geekbench’te ortaya çıkan bilgilere göre Honor Magic 5’te Snapdragon 8 Gen 2 yongası kendisine yer edinecek. Buna ek olarak telefonda 12 GB RAM’in de bulunduğu görülüyor. Kutusundan Andorid 13 işletim sistemini temel alan Magic UI arayüzü ile çıkacak telefonun Geekbench testinde tek çekirdek ve çok çekirdek performansında sırasıyla 1411 ve 4584 puan aldığını da belirtelim.

    Honor Magic 5 hakkındaki önceki söylentiler ise telefonun üçlü kamera kurulumuna sahip olacağını söylüyor. Ayrıca telefonun ekranının 6,8 inç büyüklüğünde OLED LPTO panel olması beklenmekte. Bu ekranın 1Hz-120Hz yenileme hızı, 2160Hz PWM karartma, 480Hz dokunmatik örnekleme hızı, HDR10+ ve 1100 nit seviyesine kadar parlaklık sunacağı söyleniyor. Şimdilik fiyat noktasında bir bilgi bulunmuyor ancak Honor, tüm bu bilinmeyenleri 27 Şubat'taki MWC etkinliğinde aydınlatacak.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    ardicli2000 14 saat önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 21 saat önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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