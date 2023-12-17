Honor Magic 6 Pro ve Magic 6 Porsche modelinin görselleri ortaya çıktı

Yakında Çin'de piyasaya sürülmesi beklenen Honor Magic 6 ailesinden Magic 6 Pro ve Magic 6 Porsche modelinin yeni görüntüleri Weibo'da ortaya çıktı. Ayrıca Honor, Snapdragon Zirvesi etkinliği sırasında Magic 6 Pro'nun yonga setini de doğruladı.

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İşte Honor Magic 6 Pro'nun beklenen özellikleri:

Paylaşılan renderlere göre Magic 6 Porsche Design'ın arka tarafında kırmızı ve siyah olmak üzere çift renkli deri kaplama bulunacak. Cihazın kırmızı deri kısımda bulunan dairesel kamera adası ise dış kenarda LED flaşlı saat benzeri bir tasarıma sahip olacak.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SoC'den güç alacağı doğrulanan Honor Magic 6 Pro'nun 3C sertifikası, 100W kablolu hızlı şarj teknolojisini desteklediğini geçtiğimiz günlerde ortaya çıkarmıştı. Son olarak Android 14 tabanlı Magic OS 8.0 ile kutudan çıkması beklenen cihaz, 1/1,3 inç sensör boyutuna ve OIS desteğine sahip 50MP OmniVision OV50H birincil sensöre ve 160MP periskop telefoto sensörüne sahip olabilir.

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Honor Magic 6 Pro ve Magic 6 Porsche'nin görselleri sızdırıldı