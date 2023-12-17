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    Honor Magic 6 Pro ve Magic 6 Porsche modelinin görselleri ortaya çıktı

    Honor Magic 6 serisinden  Magic 6 Pro ve Magic 6 Porsche modelinin görselleri, yakın bir zamanda Weibo'da paylaşıldı. İşte cihazın beklenen özellikleri ve paylaşılan o görseller: 
    Honor Magic 6 Pro ve Magic 6 Porsche'nin görselleri sızdırıldı
    Yakında Çin'de piyasaya sürülmesi beklenen Honor Magic 6 ailesinden Magic 6 Pro ve Magic 6 Porsche modelinin yeni görüntüleri Weibo'da ortaya çıktı. Ayrıca Honor, Snapdragon Zirvesi etkinliği sırasında Magic 6 Pro'nun yonga setini de doğruladı.

    İşte Honor Magic 6 Pro'nun beklenen özellikleri:

    Paylaşılan renderlere göre Magic 6 Porsche Design'ın arka tarafında kırmızı ve siyah olmak üzere çift renkli deri kaplama bulunacak. Cihazın kırmızı deri kısımda bulunan dairesel kamera adası ise dış kenarda LED flaşlı saat benzeri bir tasarıma sahip olacak.

    Honor Magic 6 Pro ve Magic 6 Porsche'nin görselleri sızdırıldı
    Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SoC'den güç alacağı doğrulanan Honor Magic 6 Pro'nun 3C sertifikası, 100W kablolu hızlı şarj teknolojisini desteklediğini geçtiğimiz günlerde ortaya çıkarmıştı. Son olarak Android 14 tabanlı Magic OS 8.0 ile kutudan çıkması beklenen cihaz, 1/1,3 inç sensör boyutuna ve OIS desteğine sahip 50MP OmniVision OV50H birincil sensöre ve 160MP periskop telefoto sensörüne sahip olabilir.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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