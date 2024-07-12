HONOR Magic V3 katlanabilir telefon tanıtıldı: Sınıfının en incesi

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

HONOR, yeni katlanabilir amiral gemisi HONOR Magic V3'ü duyurdu. Bu telefon Magic V2'nin halefi olarak geliyor ve Çin’de tanıtıldı. Muhtemelen Eylül ayında IFA 2024'te küresel pazarlar için de duyurulacak. Peki, HONOR’un yeni katlanan telefonu neler sunuyor?

Şık tasarımlı Honor 200 Türkiye'de satışa çıktı 3 gün önce eklendi

HONOR Magic V3 özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör HONOR'un yeni katlanan telefonu yalnızca 9.2 mm inceliğinde. Samsung’un yakın zamanda en ince Fold olarak tanıttığı Galaxy Z Fold 6, 12.1 mm inceliğinde. Magic V3, ayrıca Z Fold 6 ve hatta Galaxy S24 Ultra’dan bile daha hafif; yalnızca 226 gram.

HONOR, telefonun menteşesinin de bugüne kadarki en ince menteşe olduğunu iddia ediyor; 2.84 mm. Şirket, menteşenin 500.000 katlamaya dayanıklı olduğunu iddia ediyor. Önceki nesilde bulunmayan IPX8 sertifikası mevcut. Marka, 2.5 metreye kadar nominal derinlik iddiasında bulunuyor.

HONOR Magic V3, 7.92 inç katlanan ekran (2.344 x 2.156, 9.78:9 en boy oranı) ve 6.43 inç kapak ekranı (2.376 x 1.060, 20:9) ile geliyor. HONOR, HDR içerikler için ekranın 5000 nit parlaklığa çıkabildiğini iddia ediyor. İç ekran parlaklığı 1800 nit, kapak ekranı parlaklığı ise 2500 nit. Ekrandan bahsetmişken üretici, iç ve dış ekranın aşınmaya ve darbeye dayanıklı olduğunu öne sürüyor.

HONOR katlanabilir telefon Magic V3, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alıyor. Bu modelde daha büyük buhar odalı soğutma sisteminin kullanıldığı paylaşıldı. Buna rağmen telefon, 5150mAh silikon bazlı pille donatılmış. Bu batarya, 50W kablosuz şarj, 66W kablolu şarjı destekliyor. Yeri gelmişken, Magic V2’de kablosuz şarj özelliği bulunmuyor.

HONOR Magic V3, 50MP ana kamera (f/1.6), 40MP ultra geniş açılı kamera (f/2.2, otomatik odaklama, 112 derece görüş alanı) ve 50MP 3.5x periskop kameradan (f/3.0) oluşan üçlü arka kamera sistemine sahip. Selfie ve görüntülü görüşmeler için de 20MP kamera mevcut.

HONOR Magic V3 fiyatı

HONOR Magic V3, 16GB RAM 1TB'a kadar depolama alanıyla geliyor. Telefonun başlangıç fiyatı 1240 dolar. Bellek ve depolama alanına göre fiyatlandırma şu şekilde:

HONOR Magic V3 12GB + 256GB: 1240 dolar

HONOR Magic V3 16GB + 512GB: 1378 dolar

HONOR Magic V3 16GB + 1TB: 1516 dolar

HONOR Magic V3 özellikleri

Tam Boyutta Gör

İç ekran : 7.92 inç, 2156x2344, 120Hz, 1800 nit, LTPO OLED

: 7.92 inç, 2156x2344, 120Hz, 1800 nit, LTPO OLED Dış ekran : 6.43 inç, 1060x2376, 120Hz, 2500 nit, LTPO OLED

: 6.43 inç, 1060x2376, 120Hz, 2500 nit, LTPO OLED İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Bellek : 12GB, 16GB RAM

: 12GB, 16GB RAM Depolama : 256GB, 512GB, 1TB

: 256GB, 512GB, 1TB Arka kamera : 50MP f/1.6 (birincil) + 50MP f/3.0 (telefoto) + 40MP f/2.2 (ultra geniş açılı)

: 50MP f/1.6 (birincil) + 50MP f/3.0 (telefoto) + 40MP f/2.2 (ultra geniş açılı) Ön kamera : 20MP f/2.2

: 20MP f/2.2 Batarya : 5150 mAh (66W kablolu, 50W kablosuz)

: 5150 mAh (66W kablolu, 50W kablosuz) Bağlantı : WiFi 7, Bluetooth 5.3, USB-C 3.1

: WiFi 7, Bluetooth 5.3, USB-C 3.1 İşletim sistemi : Android 14, MagicOS 8.0.1

: Android 14, MagicOS 8.0.1 Boyut : 156.6 x 145.3 x 4.35mm (açıldığında), 156.6 x 74.0 x 9.2 mm (katlandığında)

: 156.6 x 145.3 x 4.35mm (açıldığında), 156.6 x 74.0 x 9.2 mm (katlandığında) Ağırlık: 226 g

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

HONOR Magic V3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı