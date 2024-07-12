HONOR Magic V3 katlanabilir telefon tanıtıldı: Sınıfının en incesi

- HONOR Magic V3 özellikleri ile neler sunuyor?
- HONOR Magic V3 fiyatı
- HONOR Magic V3 özellikleri
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HONOR, yeni katlanabilir amiral gemisi HONOR Magic V3'ü duyurdu. Bu telefon Magic V2'nin halefi olarak geliyor ve Çin’de tanıtıldı. Muhtemelen Eylül ayında IFA 2024'te küresel pazarlar için de duyurulacak. Peki, HONOR’un yeni katlanan telefonu neler sunuyor?
HONOR Magic V3 özellikleri ile neler sunuyor?
HONOR, telefonun menteşesinin de bugüne kadarki en ince menteşe olduğunu iddia ediyor; 2.84 mm. Şirket, menteşenin 500.000 katlamaya dayanıklı olduğunu iddia ediyor. Önceki nesilde bulunmayan IPX8 sertifikası mevcut. Marka, 2.5 metreye kadar nominal derinlik iddiasında bulunuyor.
HONOR Magic V3, 7.92 inç katlanan ekran (2.344 x 2.156, 9.78:9 en boy oranı) ve 6.43 inç kapak ekranı (2.376 x 1.060, 20:9) ile geliyor. HONOR, HDR içerikler için ekranın 5000 nit parlaklığa çıkabildiğini iddia ediyor. İç ekran parlaklığı 1800 nit, kapak ekranı parlaklığı ise 2500 nit. Ekrandan bahsetmişken üretici, iç ve dış ekranın aşınmaya ve darbeye dayanıklı olduğunu öne sürüyor.
HONOR katlanabilir telefon Magic V3, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alıyor. Bu modelde daha büyük buhar odalı soğutma sisteminin kullanıldığı paylaşıldı. Buna rağmen telefon, 5150mAh silikon bazlı pille donatılmış. Bu batarya, 50W kablosuz şarj, 66W kablolu şarjı destekliyor. Yeri gelmişken, Magic V2’de kablosuz şarj özelliği bulunmuyor.
HONOR Magic V3, 50MP ana kamera (f/1.6), 40MP ultra geniş açılı kamera (f/2.2, otomatik odaklama, 112 derece görüş alanı) ve 50MP 3.5x periskop kameradan (f/3.0) oluşan üçlü arka kamera sistemine sahip. Selfie ve görüntülü görüşmeler için de 20MP kamera mevcut.
HONOR Magic V3 fiyatı
HONOR Magic V3, 16GB RAM 1TB'a kadar depolama alanıyla geliyor. Telefonun başlangıç fiyatı 1240 dolar. Bellek ve depolama alanına göre fiyatlandırma şu şekilde:
- HONOR Magic V3 12GB + 256GB: 1240 dolar
- HONOR Magic V3 16GB + 512GB: 1378 dolar
- HONOR Magic V3 16GB + 1TB: 1516 dolar
HONOR Magic V3 özellikleri
- İç ekran: 7.92 inç, 2156x2344, 120Hz, 1800 nit, LTPO OLED
- Dış ekran: 6.43 inç, 1060x2376, 120Hz, 2500 nit, LTPO OLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
- Bellek: 12GB, 16GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
- Arka kamera: 50MP f/1.6 (birincil) + 50MP f/3.0 (telefoto) + 40MP f/2.2 (ultra geniş açılı)
- Ön kamera: 20MP f/2.2
- Batarya: 5150 mAh (66W kablolu, 50W kablosuz)
- Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.3, USB-C 3.1
- İşletim sistemi: Android 14, MagicOS 8.0.1
- Boyut: 156.6 x 145.3 x 4.35mm (açıldığında), 156.6 x 74.0 x 9.2 mm (katlandığında)
- Ağırlık: 226 g
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.