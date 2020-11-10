Honor markası satılıyor

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Huawei’nin karşı karşıya olduğu ağır yaptırımlar nedeniyle kaynaklarını daha verimli kullanmak için Honor markasını elinden çıkarmak istediği daha önce gündeme gelmişti. Honor markasının satışı resmiyet kazanmak üzere.

Honor dönemi kapanıyor

Honor markası Huawei’nin gençlere yönelik uygun fiyatlı ve ilgi çekici akıllı telefonlarından oluşuyordu. Bugüne kadar pek çok önemli özellik ile piyasaya sürülen Honor telefonları akıllı telefon pazarında sürekli büyüme gösteriyordu.

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ABD’nin ağır ambargosu nedeniyle Kirin yonga setlerini bile üretemeyecek hale gelen Huawei için Honor markasını yönetebilmek zorlaştı. Kaynaklarını sadece üst seviye Huawei telefonlara ayırmak isteyen firma Honor markasını satışa koydu.

Gelen bilgilere göre Honor markasının yüzde 15 hissesine sahip olan Digital China ve Shenzen şehir yönetimi Huawei ile el sıkışmak üzere. Önceki iddiaların aksine 15 milyar dolar civarında bir meblağ söz konusu. Bu iki ismin yanında bir kaç finans firması da destek olacak ve hisse alacak.

Honor markasının 7000 civarındaki çalışanları, mağazaları, Ar-Ge merkezleri, pazarlama birimleri ve patentleri Digital China-Shenzen ortaklığına geçecek. 3 yıl içerisinde ortaklık Honor markasını borsaya açmayı planlıyor.

Satış ile birlikte Honor markası ambargodan kurtulacak mı merak konusu. Bununla birlikte bir devlet biriminin işin içinde olması muhtemelen işleri zorlaştıracaktır. Huawei’ye dönersek elde ettiği önemli meblağ ile plan dahilindeki yonga üretim tesislerini hızlandıracağı tahmin ediliyor. Ayrıca Joe Biden yönetiminden firmanın şimdilik bir beklentisi yok.

https://www.gizmochina.com/2020/11/10/huawei-sell-honor-15-billion-shenzhen-digital-china/

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