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    Honor markası satılıyor

    Ambargolar nedeniyle kaynak sıkıntısı çeken Huawei; pazarın önemli markalarından birisi haline gelen Honor’u Çinli bir ortaklığa satmak üzere. Görüşmeler son aşamaya geldi.
    2 gün
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Honor markası satılıyor
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    Huawei’nin karşı karşıya olduğu ağır yaptırımlar nedeniyle kaynaklarını daha verimli kullanmak için Honor markasını elinden çıkarmak istediği daha önce gündeme gelmişti. Honor markasının satışı resmiyet kazanmak üzere.

    Honor dönemi kapanıyor

    Honor markası Huawei’nin gençlere yönelik uygun fiyatlı ve ilgi çekici akıllı telefonlarından oluşuyordu. Bugüne kadar pek çok önemli özellik ile piyasaya sürülen Honor telefonları akıllı telefon pazarında sürekli büyüme gösteriyordu.

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    ABD’nin ağır ambargosu nedeniyle Kirin yonga setlerini bile üretemeyecek hale gelen Huawei için Honor markasını yönetebilmek zorlaştı. Kaynaklarını sadece üst seviye Huawei telefonlara ayırmak isteyen firma Honor markasını satışa koydu.

    Gelen bilgilere göre Honor markasının yüzde 15 hissesine sahip olan Digital China ve Shenzen şehir yönetimi Huawei ile el sıkışmak üzere. Önceki iddiaların aksine 15 milyar dolar civarında bir meblağ söz konusu. Bu iki ismin yanında bir kaç finans firması da destek olacak ve hisse alacak.

    Honor markası satılıyor

    Honor markasının 7000 civarındaki çalışanları, mağazaları, Ar-Ge merkezleri, pazarlama birimleri ve patentleri Digital China-Shenzen ortaklığına geçecek. 3 yıl içerisinde ortaklık Honor markasını borsaya açmayı planlıyor.

    Satış ile birlikte Honor markası ambargodan kurtulacak mı merak konusu. Bununla birlikte bir devlet biriminin işin içinde olması muhtemelen işleri zorlaştıracaktır. Huawei’ye dönersek elde ettiği önemli meblağ ile plan dahilindeki yonga üretim tesislerini hızlandıracağı tahmin ediliyor.  Ayrıca Joe Biden yönetiminden firmanın şimdilik bir beklentisi yok.



    https://www.gizmochina.com/2020/11/10/huawei-sell-honor-15-billion-shenzhen-digital-china/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    44 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    fenerist07 (arda doğaner) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Erdi bey ve Mesut bey halen huawei şöyle uçuyor böyle kaçıyor daha da güçleniyor diye haber yapsın adamlar ellerindekileri satıyor.
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    Sleeper 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Paramız olsa da biz alsaydık. Mağlesef hazine tam takır
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    kırılanhayaller (u m) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Huawei artık s-pen li bir telefon çıkart iki gözüm.
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    Forumuser31 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) kırılanhayaller
    Mate 40 Serisi M-Pen 2 desteğiyle geliyor istemezsen 7.2 İnç boyutunda Mate 20 X var oda M-Pen 1 destekli
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    smart1978 (X Y) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Cinliden Cinli ye ... Degisen birsey yok..Risk devamke ...
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    Morichannn (Akın Özer) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    En başta satılması alınması gereken bir karardı. Geç olsunda güç olmasın.
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    lordofworld 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Türkiye’den bir teknoloji şirketi de ortak olsa iyi olurdu
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    BirDenizişte (on ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi alsaydı keşke 😂
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    Night_Blade (ibrahim s) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Adam yoktan bir marka yapıyor, isim haline getiriyor. Sonra onu satıyor. Ortada ne var, hiç bir şey
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    Berkeseçici (Berke Seçici) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Honor ilk telefonlarımdan birisidir çok güzeldi telefon tam genç işiydi ucuzdu desire 820mi neydi kocaman birşeydi çok severdim
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    TEHET 1 gün ( Mesaj Silindi )
    100lira veririm. Kargo onlardan.
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    fenerist07 (arda doğaner) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Erdi bey ve Mesut bey halen huawei şöyle uçuyor böyle kaçıyor daha da güçleniyor diye haber yapsın adamlar ellerindekileri satıyor.
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    8158 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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