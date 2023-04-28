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    Honor Pad V8 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Honor merakla beklenen yeni tableti Honor Pad V8 modelini duyurdu. Honor Pad V8, MediaTek Dimensity 8020 işlemcili dünyanın ilk tableti olarak öne çıkıyor. İşte Honor Pad V8 fiyatı ve özellikleri
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    Honor Pad V8 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Aralık 2022'de Honor Tab V8 Pro modelinikullanıcılar ile buluşturan Honor, ailenin temel modeli için hazırlıklarını tamamladı. Bugün Çinli üretici, orta sınıf tablet pazarının yeni üyesi Honor Tab V8 modelini tanıttı. Peki yeni cihaz neler sunuyor? İşte Honor Tab V8 fiyat ve özellikleri

    Dimensity 8020'li ilk tablet

    Honor Pad V8, ön tarafta 2560 x 1600 piksel 2K+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 11 inç LCD ekranla geliyor. Bununla birlikte kaputun altında 8GB RAM ve 256GB'a kadar depolama ile eşleştirilen model, Dimensity 8020 işlemcili dünyanın ilk tableti olarak öne çıkıyor. TSMC 5nm üretim sürecini temel alan bu işlemcide, 4 adet 2.75GHz Cortex A78 ve 4 adet 2GHz Cortex-A55 çekirdek bulunduğunu hatırlatalım.

    Honor Pad V8 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    7,35 mm kalınlığa ve 485 gram ağırlığa sahip olan Honor Pad V8, ön yüzünde 5MP selfie, arka tarafta ise bir adet LED flaş,13MP birincil ve 2MP derinlik sensörleri ile destekleniyor. Bu noktada yeni tabletin, Ağustos 2021'de tanıtılan Honor Tab V7 Pro ile aynı özellikleri taşıdığını söyleyebiliriz.

    Kutusundan ise Android 13 ile çıkan cihaza 22,5 W şarj desteği sunan 7.250 mAh pil eşlik etmekte. Ayrıca Honor Pad V8'in yalnızca Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısını desteklediğini belirtelim.

    Honor Pad V8 fiyatı:

    8GB + 128 GB = 260 dolar

    8GB + 256GB = 275 dolar

    Honor Pad V8 özellikleri

    • Ekran: 2560 x 1600 piksel 2K+ çözünürlük 11 inç IPS
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 8020
    • RAM: 8GB RAM
    • Depolama: 128GB ve 256GB
    • Arka kamera: 13MP birincil ve 2MP derinlik
    • Ön kamera: 5MP selfie
    • Batarya: 7.250 mAh 22,5W
    • İşletim sistemi: Android 13
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