Honor Pad V8 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Dimensity 8020'li ilk tablet
Honor Pad V8, ön tarafta 2560 x 1600 piksel 2K+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 11 inç LCD ekranla geliyor. Bununla birlikte kaputun altında 8GB RAM ve 256GB'a kadar depolama ile eşleştirilen model, Dimensity 8020 işlemcili dünyanın ilk tableti olarak öne çıkıyor. TSMC 5nm üretim sürecini temel alan bu işlemcide, 4 adet 2.75GHz Cortex A78 ve 4 adet 2GHz Cortex-A55 çekirdek bulunduğunu hatırlatalım.
Kutusundan ise Android 13 ile çıkan cihaza 22,5 W şarj desteği sunan 7.250 mAh pil eşlik etmekte. Ayrıca Honor Pad V8'in yalnızca Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısını desteklediğini belirtelim.
Honor Pad V8 fiyatı:
8GB + 128 GB = 260 dolar
8GB + 256GB = 275 dolar
Honor Pad V8 özellikleri
- Ekran: 2560 x 1600 piksel 2K+ çözünürlük 11 inç IPS
- İşlemci: MediaTek Dimensity 8020
- RAM: 8GB RAM
- Depolama: 128GB ve 256GB
- Arka kamera: 13MP birincil ve 2MP derinlik
- Ön kamera: 5MP selfie
- Batarya: 7.250 mAh 22,5W
- İşletim sistemi: Android 13
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