Samsung Galaxy M44, Geekbench'te ortaya çıktı: İşte beklenen özellikleri

İşte Samsung Galaxy M44'ün beklenen özellikler:
Geekbench'te listelenen Galaxy M44, tekli çekirdek testinde 1531, çoklu çekirdek testinde ise 3771 skorunu elde etti. Liste cihazın 2,84 GHz saat hızına sahip ve Adreno 660 GPU ile eşleştirilmiş Qualcomm Snapdragon 888 SoC için olan lahaina kod adlı bir işlemci tarafından desteklendiğini ve 6 GB RAM'e sahip olacağını gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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