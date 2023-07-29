Samsung Galaxy M44, Geekbench'te ortaya çıktı: İşte beklenen özellikleri

Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Samsung, Galaxy M44 5G adlı yeni bir Galaxy M serisi telefon üzerinde çalışıyor. Yaklaşan akıllı telefon büyük olasılıkla bu ayın başlarında piyasaya sürülen Galaxy M34 5G'nin halefi olacak. Yakın bir zamanda ise bu cihaz Geekbench'te listelendi. Liste sayesinde cihazın temel özellikleri de ortaya çıktı.

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İşte Samsung Galaxy M44'ün beklenen özellikler:

Geekbench'te listelenen Galaxy M44, tekli çekirdek testinde 1531, çoklu çekirdek testinde ise 3771 skorunu elde etti. Liste cihazın 2,84 GHz saat hızına sahip ve Adreno 660 GPU ile eşleştirilmiş Qualcomm Snapdragon 888 SoC için olan lahaina kod adlı bir işlemci tarafından desteklendiğini ve 6 GB RAM'e sahip olacağını gösteriyor.

Tam Boyutta Gör SM-M446K model numarasına sahip cihaz, kutudan çıkar çıkmaz Android 13 işletim sistemini başlatacak. Ancak bu liste Galaxy M44 5G'nin Kore modeli içindir. Cihazın küresel pazarlarda da bu özelliklerle piyasaya sürülüp sürülmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

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