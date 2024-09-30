Honor’un yeni amiral gemisi serisi 5 farklı modelle kendini gösterdi

Honor’un yeni amiral gemisi Magic 7 serisi, piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. Çin’deki 3C sertifikasyon platformundan onay alan modeller, bu lansmanın yaklaştığının önemli bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Şirketin bu yeni seriyi önümüzdeki ay itibarıyla pazara sunacağı yönündeki tahminler de epey güçlendi.
Sertifikasyon belgelerinde, PTP-AN20, PTP-AN60, PTP-AN00, PTP-AN70 ve PTP-AN10 model numaralarına sahip beş cihazın 3C onayı aldığı görülüyor. Bu cihazlardan PTP-AN20 ve PTP-AN70 modellerinin uydu bağlantı desteği sunduğu belirtilirken, diğer üç modelin bu özelliğe sahip olmadığı ifade ediliyor. PTP-AN00, PTP-AN10 ve PTP-AN60 modellerinin sırasıyla Magic 7, Magic 7 Pro ve Magic 7 Ultimate olabileceği düşünülüyorken, PTP-AN20 ve PTP-AN60 modellerinin uydu bağlantı desteği olan Magic 7 Pro ve Magic 7 RSR Porsche Design sürümleri olabileceği konuşuluyor.
Bu serideki tüm cihazların 100W hızlı kablolu şarjı destekleme ihtimali de bir hayli yüksek. Önceki modellerde olduğu gibi, Magic 7 serisinin de kablosuz şarj özelliği sunması bekleniyor.
Honor Magic 7 serisinin Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 işlemci ile geleceği söylentileri mevcut. Bu serinin Çin’de Ekim ayı sonunda piyasaya sürülmesi ve Xiaomi 15 serisi, OnePlus 13, Oppo Find X8 ve Vivo X200 serileri gibi güçlü rakiplerle rekabete girişmesi bir hayli mümkün.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu