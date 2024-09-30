Honor’un yeni amiral gemisi serisi 5 farklı modelle kendini gösterdi

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Honor’un yeni amiral gemisi Magic 7 serisi, piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. Çin’deki 3C sertifikasyon platformundan onay alan modeller, bu lansmanın yaklaştığının önemli bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Şirketin bu yeni seriyi önümüzdeki ay itibarıyla pazara sunacağı yönündeki tahminler de epey güçlendi.

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Sertifikasyon belgelerinde, PTP-AN20, PTP-AN60, PTP-AN00, PTP-AN70 ve PTP-AN10 model numaralarına sahip beş cihazın 3C onayı aldığı görülüyor. Bu cihazlardan PTP-AN20 ve PTP-AN70 modellerinin uydu bağlantı desteği sunduğu belirtilirken, diğer üç modelin bu özelliğe sahip olmadığı ifade ediliyor. PTP-AN00, PTP-AN10 ve PTP-AN60 modellerinin sırasıyla Magic 7, Magic 7 Pro ve Magic 7 Ultimate olabileceği düşünülüyorken, PTP-AN20 ve PTP-AN60 modellerinin uydu bağlantı desteği olan Magic 7 Pro ve Magic 7 RSR Porsche Design sürümleri olabileceği konuşuluyor.

Bu serideki tüm cihazların 100W hızlı kablolu şarjı destekleme ihtimali de bir hayli yüksek. Önceki modellerde olduğu gibi, Magic 7 serisinin de kablosuz şarj özelliği sunması bekleniyor.

Honor Magic 7 serisinin Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 işlemci ile geleceği söylentileri mevcut. Bu serinin Çin’de Ekim ayı sonunda piyasaya sürülmesi ve Xiaomi 15 serisi, OnePlus 13, Oppo Find X8 ve Vivo X200 serileri gibi güçlü rakiplerle rekabete girişmesi bir hayli mümkün.

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