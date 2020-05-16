Honor X10'un üç farklı renk seçeneği ortaya çıktı

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Huawei'in alt kuruluşu Honor'ın yeni orta-üst seviye modeli Honor X10, 20 Mayıs'ta anavatanı Çin'de piyasaya sürülecek.

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Cihaz hakkında bugüne dek pek çok sızıntı, pek çok söylenti ortaya çıktı ve henüz resmi olarak tanıtılmamışken hakkında hayli fazla bilgi sahibi olma şansı yakaladık. Şimdi ise bir internet kullanıcısı cihazın tasarımını ve üç farklı renk seçeneğini ortaya koyan görüntüleri Weibo hesabı üzerinden paylaştı.

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Ortaya çıkan görüntülerde cihazın turuncu, siyah ve mavi renkteki varyantları yer alıyor. Modelin dikey olarak yerleştirilmiş dikdörtgen biçimindeki üçlü arka kamera kurulumu da net şekilde görülebiliyor.

Sensörlerin içinde yer aldığı haznedeki 'AI' ibaresi arka kameranın yapay zeka desteğine, 'Super Night Vision' ibaresi ise gelişmiş bir gece çekimi performansı sunacağına dikkat çekiyor.

Cihazın arka kamera kurulumunda 40MP çözünürlüğünde RYYB Sony IMX600Y 1/1.18 inç ana kamera sensörü yer alıyor ve ana kameraya 8 MP'lik ultra geniş açılı sensör ile 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor.

Cihaza dair bugüne dek ortaya çıkan diğer detaylardan da söz edecek olursak; Honor X10'da 60Hz yenileme hızına, 6.63 inç genişliğe ve Full HD+ çözünürlüğe sahip IPS LCD bir ekran yer alıyor.

Cihaz, Kirin 820 5G yonga setinden gücünü alıyor ve yonga setine 6 GB RAM ile 64 GB ve 128 GB'lık iki farklı dahili depolama alanı seçeneği eşlik ediyor.

Tüm bunların dışında cihazda 22.5W hızlı şarj desteğine sahip 4200mAh'lik bir batarya bulunuyor ve yan tarafındaki güç düğmesine entegre edilmiş bir parmak izi okuyucu ile geliyor.

https://www.gizchina.com/2020/05/16/honor-x10-design-colour-gets-revealed-ahead-of-launch/

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