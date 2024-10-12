Honor'un yeni akıllı telefonu X5b, Google Play Console'da ortaya çıktı

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Honor, şimdilerde X serisini genişletmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde seriden Honor X60 modelinin tasarımı ve beklenen özellikleri ortaya çıkmıştı. Yakın zamanlı yeni bir rapor ise şirketin, X serisinin yeni üyesi X5b üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı.

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İşte Honor X5b'nin beklenen özellikleri:

Honor'un yeni akıllı telefonu Honor X5b, yakın bir zamanda Google Play Console veritabanında GFY-LX2P model numarası ile listelendi. Liste sayesinde ise cihazın model adı, ön görünümü ve bazı temel özellikleri ortaya çıktı. Listede gösterilen ön panelde X5b, ekranın etrafında bulunan kalın çerçeveleri ile geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen beklenen selefi Honor X5'e oldukça benziyor.

Google Play Console, ayrıca cihazın bazı önemli özelliklerini de ortaya çıkardı. MediaTek Helio G36 SoC'den güç alacak Honor X5b, 4 GB RAM ve Cortex A53 GPU ile eşleştirilecek. Kutudan Android 14 tabanlı bir işletim sistemiyle çıkacak cihazın ekranı ise 320 DPI piksel yoğunluğuyla 720×1620 çözünürlük sunacak.

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