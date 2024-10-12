Honor'un yeni akıllı telefonu X5b, Google Play Console'da ortaya çıktı

İşte Honor X5b'nin beklenen özellikleri:
Honor'un yeni akıllı telefonu Honor X5b, yakın bir zamanda Google Play Console veritabanında GFY-LX2P model numarası ile listelendi. Liste sayesinde ise cihazın model adı, ön görünümü ve bazı temel özellikleri ortaya çıktı. Listede gösterilen ön panelde X5b, ekranın etrafında bulunan kalın çerçeveleri ile geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen beklenen selefi Honor X5'e oldukça benziyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...