HP’den Valve ve Microsoft ortaklığıyla yeni bir VR gözlük geliyor

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HP’nin Reverb sanal gerçeklik gözlüğünün ardından yeni bir modeli daha, yine Valve ve Microsoft ortaklığıyla geliyor. Valve’den gelecek olan ve sanal gerçeklikteki amiral gemisi oyun diye anılacak Half-Life: Alyx’in oyunculara sunulmasından önce satışa hazır hâle getirilecek VR gözlük, firmaya göre “kusursuz”.

600 dolarlık fiyatla satışa sunulmuş olan HP Reverb, Windows Karma Gerçeklik ürünlerinden bir tanesiydi ve yüksek çözünürlüklü ekranlarıyla biliniyordu. HP’nin ifadesine göre sanal gerçeklikte yeni bir standart olarak nitelenen cihaz, üst seviye modellerle rakip olacak ve fiyatı da muhtemelen bunu yansıtacak.

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Valve SteamVR platformu, şimdiden Windows Karma Gerçeklik gözlüklerini destekliyor ve bunların üzerine Oculus ve HTC’nin ürünleri de dahil olabiliyor. HP’nin yeni gözlüğü ise, tıpkı eskisi gibi bir tasarımla gelecek ve ön tarafında iki tane siyah nokta, Windows Karma Gerçeklik işlevlerini yerine getirmeye yarayacak. HP’nin Microsoft ve Valve ile işbirliğinin altından ne çıkacak henüz belirsiz fakat öğrenmek için muhtemelen çok fazla beklemeyeceğiz.

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