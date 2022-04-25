HP Omen 17 oyuncu dizüstü Intel Core i9-12900HX ile geliyor

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Intel’in performans odaklı dizüstü modelleri için Alder Lake HX işlemci serisini hazırladığı bilgilerinin sızdırılmasının ardından ilk örnekler de piyasaya çıkmaya başladı. HP Omen 17 oyuncu dizüstü modeli hali hazırda piyasadaki en güçlü dizüstü olacak.

HP Omen 17 2022 neler sunacak?

HP Omen 17 dizüstü modelinde Intel Core i9-12900HX seviyesine kadar Alder Lake HX işlemciler yer alıyor. 16 çekirdekli ve 24 izlek birimli bu canavarın yanında RTX 3080 Ti 16GB modeline kadar ekran kartları sunuluyor.

Intel Core i9-12950HX özellikleri ortaya çıktı 3 gün önce eklendi

17.3 inçlik Full HD IPS 144Hz ekran, 32GB’a kadar DDR5 4800MHz RAM, 2TB’a kadar PCIe Gen 4 SSD, Thunderbolt 4, USB 4 şeklinde bilinen özellikleri mevcut. Henüz bu dizüstü modeli için bir fiyat bilgisi verilmemiş.

Intel Core i9-12900HX işlemcisi 4.8GHz saat frekansına kadar çıkabiliyor. Tepe seviyede ise Intel Core i9-12950HX yer alıyor ve 5GHz turbo frekansa sahip. Bunun haricinde 16 çekirdekli Core i7-12800HX ve 12 çekirdekli Core i5-12600HX işlemciler yer alıyor.



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