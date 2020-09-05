HTC CEO’su görevi bıraktı

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Tayvanlı teknoloji devi HTC, şirket başkanı ve CEO'su Yves Maitre'nin görevi bıraktığını duyurdu. HTC'de bir yıldan daha kısa bir süre çalışan deneyimli yöneticinin "kişisel sebeplerden" ötürü böyle bir karar aldığı belirtiliyor.

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Şirketin başına tekrar yönetim kurulu başkanı Cher Wang geçti. Uluslararası hava trafiğine getirilen kısıtlamalar nedeniyle Maitre'nin geçen yılın büyük bir kısmını Avrupa'da olan ailesinden uzakta geçirmek zorunda kaldığı bildirildi.

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Maitre döneminde HTC

HTC, Maitre’nin görevde kaldığı süre zarfında yeni Vive Cosmos modüler başlıklarını tanıtarak VR cihaz pazarındaki etkisini genişletmeye çalıştı. Şirket ayrıca yeni nesil VR başlıklarının daha kompakt olacağının sinyalini verdi. Buna ek olarak HTC'nin ilk 5G özellikli telefonu U20 de yine Maitre döneminde piyasaya sürülmüştü.

Ne yazık ki eski Orange yöneticisi şirketi mali açıdan istenilen seviyeye taşıyamadı. HTC, 2020'nin ikinci çeyreğinde para kaybetmeye devam etti. Zarar yaklaşık 62 milyon dolara ulaşarak bir önceki çeyreğe kıyasla 5 milyon dolar arttı. Kötü gidişat nedeniyle şirket 2019’un Aralık ayında ve geçtiğimiz Haziran'da birçok personelini işten çıkarmak zorunda kaldı.

https://www.engadget.com/htc-ceo-yves-maitre-resigns-022707148.html

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