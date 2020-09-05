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    HTC CEO’su görevi bıraktı

    Eski parlak günlerine dönmek için büyük çaba sarf eden HTC bir türlü dikiş tutturamıyor. Şirket başkanı ve CEO'su Yves Maitre "kişisel sebepleri" gerekçe göstererek görevinden ayrıldı.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    HTC CEO’su görevi bıraktı
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    Tayvanlı teknoloji devi HTC, şirket başkanı ve CEO'su Yves Maitre'nin görevi bıraktığını duyurdu. HTC'de bir yıldan daha kısa bir süre çalışan deneyimli yöneticinin "kişisel sebeplerden" ötürü böyle bir karar aldığı belirtiliyor.

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    Şirketin başına tekrar yönetim kurulu başkanı Cher Wang geçti. Uluslararası hava trafiğine getirilen kısıtlamalar nedeniyle Maitre'nin geçen yılın büyük bir kısmını Avrupa'da olan ailesinden uzakta geçirmek zorunda kaldığı bildirildi.

    HTC CEO’su görevi bıraktı
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    Maitre döneminde HTC

    HTC, Maitre’nin görevde kaldığı süre zarfında yeni Vive Cosmos modüler başlıklarını tanıtarak VR cihaz pazarındaki etkisini genişletmeye çalıştı. Şirket ayrıca yeni nesil VR başlıklarının daha kompakt olacağının sinyalini verdi. Buna ek olarak HTC'nin ilk 5G özellikli telefonu U20 de yine Maitre döneminde piyasaya sürülmüştü.

    Ne yazık ki eski Orange yöneticisi şirketi mali açıdan istenilen seviyeye taşıyamadı. HTC, 2020'nin ikinci çeyreğinde para kaybetmeye devam etti. Zarar yaklaşık 62 milyon dolara ulaşarak bir önceki çeyreğe kıyasla 5 milyon dolar arttı. Kötü gidişat nedeniyle şirket 2019’un Aralık ayında ve geçtiğimiz Haziran'da birçok personelini işten çıkarmak zorunda kaldı.



    https://www.engadget.com/htc-ceo-yves-maitre-resigns-022707148.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mert1907 (Mert Karakoç) 6 gün en beğenilen
    Yapacakları iş belli. Ucuz ve dolu bir paket sunmak. Kullanıcıları fiyat ile cezbetmeliler.
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    aycibin (Yalım Dilmen) 5 gün
    VR'la mı para kazanacaklar yahu.önce lokomotif olan akıllı telefonları adam etmeleri lazım.3 senedir çıkan adam akıllı bir telefonu yok
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    kayamtky 5 gün
    Beceremeyince, kişisel sebepler olur zaten...
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    pro-üye (olcay parlak) 5 gün
    KIRAL bu ne Tezcanlılık. Sakın ya bi dur daha yeni zarar ettiniz.
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    Clusive 6 gün
    HTC Vive ile gerçekten mükemmel iş yapıyor. Ancak telefon konusunda gerçekten maksimum kalite/minimum fiyat ürün çıkarmalı, eskisi gibi kasa konusunda, seste ve ekranda mükemmel teknolojiler sunmalı. Ayrıca güncelleme konusunda 3 seneden aşağı inmemeli. En önemlisi de insanlar markayı unuttu, son kullanıcıya hitap edebilmesi ve yeniden bilinirlilik arttırması için reklam çalışmalarına iyi yatırım yapmalı. HTC U Ultra kullanıyorum.
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    Wacom Intuos (Can Tavas) 6 gün
    Bu firma bir zamanlar işi çok iyi beceriyordu. Kimse problemi görmüyor mü yahu?
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    gun (Gün Oksay) 5 gün Wacom Intuos
    Problem önce Kore’liler sonra Çin’liler ikiside Tayvan’dan daha yavaş ama daha etkili teknoloji geliştiriyorlar.
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    mert1907 (Mert Karakoç) 6 gün en beğenilen
    Yapacakları iş belli. Ucuz ve dolu bir paket sunmak. Kullanıcıları fiyat ile cezbetmeliler.
    Yanıtla +5
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