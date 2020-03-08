HTC Şubat ayı gelir raporu yayınlandı: %33 düşüş

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HTC aylık gelir raporlarını yayınladı ve Şubat 2020'de 14 milyon dolar elde ettiğini açıkladı. Geçen yılın aynı ayına göre %33 düşüş yaşayan firma, Ocak ayına göre ise %12 kayıp yaşadı.

Uzun süredir piyasada dalgalanma yaratma seviyesine ulaşamayan HTC, istikrarlı şekilde düşüş yaşıyor. Gelişmekte olan pazarlara hitap eden cihazlarla tutunmaya çalışan firma, seyrek de olsa hâlâ amiral gemisi pazarından pay almaya çalışıyor.

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2019 için yıllık ekonomik raporunu yakın zamanda açıklaması beklenen firma, muhtemelen bu raporda da ciddi oranda gerileme tablosu çizecek.

https://investors.htc.com/financial-information/monthly-revenue

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