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    HTC Şubat ayı gelir raporu yayınlandı: %33 düşüş

    Tayvanlı akıllı telefon firması, bir zamanların efsanesi konumundaki HTC, düşüşe devam ediyor. Firma tarafıdan yayınlanan aylık ekonomik raporda geçen yıla göre %33 düşüş görülüyor.
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    Cep Telefonları
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    HTC Şubat ayı gelir raporu yayınlandı: %33 düşüş
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    HTC aylık gelir raporlarını yayınladı ve Şubat 2020'de 14 milyon dolar elde ettiğini açıkladı. Geçen yılın aynı ayına göre %33 düşüş yaşayan firma, Ocak ayına göre ise %12 kayıp yaşadı. 

    Uzun süredir piyasada dalgalanma yaratma seviyesine ulaşamayan HTC, istikrarlı şekilde düşüş yaşıyor. Gelişmekte olan pazarlara hitap eden cihazlarla tutunmaya çalışan firma, seyrek de olsa hâlâ amiral gemisi pazarından pay almaya çalışıyor.

    Ayrıca Bkz. "Windows 10 güncellemelerinde kalite sorunu sürüyor: Yine hatalı güncelleme yayınlandı"

    2019 için yıllık ekonomik raporunu yakın zamanda açıklaması beklenen firma, muhtemelen bu raporda da ciddi oranda gerileme tablosu çizecek.



    https://investors.htc.com/financial-information/monthly-revenue Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    furkey 1 hf. en beğenilen
    Adamlar ultrapixel lafını ağızlarına aldıklarından beri sırtlarını düzeltemediler. Eski bir HTC kullanıcısı olarak söyleyebilirim ki hakikaten yazık ettiler. Premium telefon olayını arşa taşımışlardı zamanında tasarımları ve arayüzleri ile.
    Adamlar ultrapixel lafını ağızlarına aldıklarından beri sırtlarını düzeltemediler. Eski bir HTC kullanıcısı olarak söyleyebilirim ki hakikaten yazık ettiler. Pr...
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    ERIKCI (Arap Saçı) 1 hf.
    sürekli olarak azalarak yok olmamak da bir başarı bence
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    expressimo 2 gün
    Touch Hd yi 9 yıl önce kullanmıştım tadı damağımda,8 yıl önce wildfire s ve salsa kullandım.one v one x desire x desire s desirez kurcaladım. Hd2 zaten başka bir dünyaydı.One m7 vs one x muazzam lezzetliydi. Fakat kim ne derse desin m7 den beri saçmalık bir arayüz var ve değiştirmemek için ısrar ettiler. Samsung a helal olsun s2 den takır takır saat gibi çalışıyorlar. Sensation tadında cihaz yapıp sense 3.5 u geri getirmek çok mu zor ? 768 mb da yağ gibi olan arayüz 8gb da kim bilir kaç tane cihazı parçalar...
    Yıl 2020 ve adamlar hala 2011 kafasındalar. O dönem evet cihaz azdı ve millet ne de olsa tuşludan sonra geçtikleri için tofaştan sonra mercedes almış kafadaydı ama bitti !!!
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 1 hf.
    Sony gibi Htc de uzatmaları oynuyor
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    Guaire (Tayfun ) 1 hf.
    Bundan yıllar önceki forumu hatırlarsak HTC, Sony ve Windowslu Nokia fanlarına asla bu markaların yanlış yollarda ilerlediklerini kabullendiremiyorduk.
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    electro58 (Ferdi Odabaşı) 1 hf.
    Eski bir HTC kullanıcısı söylüyor ki sanal gerçeklik gözlük yerine güncel teknolojili mobil cihazlara yönelmesi gerekiyordu. Zaten rakiplerine nazaran farklı teknolojileri vardı. Örneğin, edge sense, boomsound stereo hoparlörler gibi. Ama yanlış pazarlama taktiği, yanlış yatırımlar, özellikle Google'a satış HTC'nin kemik mühendislerinin de gitmesi HTC'nin çöküşünü hızlandırdı. 2020 yılında sağlam bir amiral gemisi çıkarmadığı taktirde sanal gerçeklik gözlükleri de maalesef HTC yi kurtarmayacak. Yeni CEO adam akıllı yatırım planları yapmazsa ise bitti artık.
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    T Square (T Square) 1 hf.
    HTC fiyatları pahalıydı, neredeyse her modelinde kronik sorun yaşandı.
    -Batarya hızlı ölmesi
    -Ultrapixel saçmalığı
    -Wifi çekme sorunları
    -Kasa boya atması vb.
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    KaleyDeskop (ali ) 1 hf.
    htc androidin nokiası olabilirdi ama ne yaptılar ne ettiler nokia gibi telefon kısmını batırmayı başardılar. Bir firmada 50 deli olsa bir akıllı olsa bile bu kadar başarısız olmazdı. Millet yılda bir telefon değişiyor ne diye premium telefon deyip daha fazla para versin ki htc ye?
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    furkey 1 hf. en beğenilen
    Adamlar ultrapixel lafını ağızlarına aldıklarından beri sırtlarını düzeltemediler. Eski bir HTC kullanıcısı olarak söyleyebilirim ki hakikaten yazık ettiler. Premium telefon olayını arşa taşımışlardı zamanında tasarımları ve arayüzleri ile.
    Yanıtla +9
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 1 hf.
    HTC 10 kullanıyorum bataryası 30dkda bitiyor, o yağ gibi kayan arayüze denk gelemedim, pubg oynayamıyorum kasmasından dolayı. Müsait olduğum vakit bataryasını yenileteceğim, malum telefon fiyatları... Umarım tüm bu problemler batarya kaynaklıdır...
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    foreveriphone (erkan çelik) 1 hf.
    Sd865 işlemcili metal yada cam kasalı bir cihazı 500 dolara satmayı başarırsa o zaman samsungun üstüne çıkar.
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    El Fuego 1 hf.
    Windows doneminde Touch Diamond 2, One S, Blackstone, Kaiser gibi efsanevi cihazlarini kullanmis bir kisi olarak HTC'nin bu durumuna uzulmemek elde degil. Motorola'dan sonra en saglam ve spesifik telefonlari ureten sirket de HTC'dir.



    Daha dune kadar forum sayfalarinda olan markalari dusunelim: Sony, Motorola, HTC, HP, Palm, Nokia, Lenovo, Blackberry; sonralari bunlara Huawei eklendi. Huawei Google yuzunden zorda, digerleri de ulkemizden cekip gitti. Kala kala SAR reaktorleri cin mallari ile buyuklerden sadece Apple ve Samsung kaldi. Aslinda bu durum tuketicinin bilincli olmak yerine, aslinda dramatic bir sekilde boyali ve ici bos dandik urunlere olan acligini gosteriyor. Yani kisaca Bu bir arz talep meselesi. Insallah HTC eski, parlak gunlerine en kisa surede doner.
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