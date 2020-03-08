HTC Şubat ayı gelir raporu yayınlandı: %33 düşüş

Teknoloji Editörü
HTC aylık gelir raporlarını yayınladı ve Şubat 2020'de 14 milyon dolar elde ettiğini açıkladı. Geçen yılın aynı ayına göre %33 düşüş yaşayan firma, Ocak ayına göre ise %12 kayıp yaşadı.
Uzun süredir piyasada dalgalanma yaratma seviyesine ulaşamayan HTC, istikrarlı şekilde düşüş yaşıyor. Gelişmekte olan pazarlara hitap eden cihazlarla tutunmaya çalışan firma, seyrek de olsa hâlâ amiral gemisi pazarından pay almaya çalışıyor.
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2019 için yıllık ekonomik raporunu yakın zamanda açıklaması beklenen firma, muhtemelen bu raporda da ciddi oranda gerileme tablosu çizecek.
https://investors.htc.com/financial-information/monthly-revenue Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yıl 2020 ve adamlar hala 2011 kafasındalar. O dönem evet cihaz azdı ve millet ne de olsa tuşludan sonra geçtikleri için tofaştan sonra mercedes almış kafadaydı ama bitti !!!
-Batarya hızlı ölmesi
-Ultrapixel saçmalığı
-Wifi çekme sorunları
-Kasa boya atması vb.
Daha dune kadar forum sayfalarinda olan markalari dusunelim: Sony, Motorola, HTC, HP, Palm, Nokia, Lenovo, Blackberry; sonralari bunlara Huawei eklendi. Huawei Google yuzunden zorda, digerleri de ulkemizden cekip gitti. Kala kala SAR reaktorleri cin mallari ile buyuklerden sadece Apple ve Samsung kaldi. Aslinda bu durum tuketicinin bilincli olmak yerine, aslinda dramatic bir sekilde boyali ve ici bos dandik urunlere olan acligini gosteriyor. Yani kisaca Bu bir arz talep meselesi. Insallah HTC eski, parlak gunlerine en kisa surede doner.
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