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    HTC, Apple ve Meta ile rekabet edecek Vive XR Elite AR/VR başlığını duyurdu

    HTC, CES 2023 kapsamında Vive serisini temel alan yeni karma gerçeklik başlığını duyurdu. Şirketin yeni Vive XR Elite AR/VR başlığı yüksek bir fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı.
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    HTC Vive XR Elite AR/VR başlığı tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    HTC, yeni bir sanal ve artırılmış gerçeklik başlığı olan Vive XR Elite resmen tanıtıldı. XR Elite, beklendiği gibi Meta'nın Quest başlıkları ve söylenenlere göre Apple’ın AR/VR başlığıyla rekabet etmek için tasarlanmış durumda.

    HTC Vive XR Elite tanıtıldı

    HTC, Vive XR Elite için 1.099 dolar gibi iddialı bir fiyat belirlemiş vaziyette. Hali hazırda ön siparişe açılan ürün Şubat’ın sonlarında bekleyenleriyle buluşturulacak. Ayrıca ön sipariş erenler Green Hell VR​, Les Mills Bodycombat​, Unplugged: Air Guitar, Figmin XR​ ve Glimpse oyun ve içeriklerine ücretsiz sahip olacak.

    HTC Vive XR Elite AR/VR başlığı tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Vive XR Elite, nispeten hafif bir pakette oyun, pasif medya ve üretkenlik araçları isteyen tüketicilere yönelik bir ürün konumunda. Vive XR Elite, 625 gram ağırlığa sahip ve bu da onu Meta Quest 2'den daha ağır, ancak 722 gram olan Quest Pro'dan önemli ölçüde daha hafif yapıyor. Renkli kameralar ve ek durumsal farkındalık için bir derinlik sensörü ile gelen karma gerçeklik böylece Quest Pro'dan ayrılıyor. Meta başlangıçta bu özelliği Pro’da sunacaktı ancak üründen bunu çıkarmıştı.

    XR Elite, göz başına 2K piksel çözünürlük, 110 derecelik diyagonal görüş alanı, 90 Hz yenileme hızı, 12 GB RAM, 128 GB dahili depolama ve Qualcomm Snapdragon XR2 yonga özelliklerine sahip. Genel olarak donanım olarak hayli güçlü ancak çığır açıcı da değil. Bununla birlikte XR Elite, el takibi yapabilen dört geniş açılı kamera ve Vive Focus 3’te bulunan çift hareket kontrol cihazına sahip. Ürünün ayrıca çıkarılabilir pil haznesinin ve bir kulaklık aparatının da olduğunu belirtelim.

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    abstergo78GHOST 6 saat önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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