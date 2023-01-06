HTC, Apple ve Meta ile rekabet edecek Vive XR Elite AR/VR başlığını duyurdu

HTC Vive XR Elite tanıtıldı
HTC, Vive XR Elite için 1.099 dolar gibi iddialı bir fiyat belirlemiş vaziyette. Hali hazırda ön siparişe açılan ürün Şubat’ın sonlarında bekleyenleriyle buluşturulacak. Ayrıca ön sipariş erenler Green Hell VR, Les Mills Bodycombat, Unplugged: Air Guitar, Figmin XR ve Glimpse oyun ve içeriklerine ücretsiz sahip olacak.
XR Elite, göz başına 2K piksel çözünürlük, 110 derecelik diyagonal görüş alanı, 90 Hz yenileme hızı, 12 GB RAM, 128 GB dahili depolama ve Qualcomm Snapdragon XR2 yonga özelliklerine sahip. Genel olarak donanım olarak hayli güçlü ancak çığır açıcı da değil. Bununla birlikte XR Elite, el takibi yapabilen dört geniş açılı kamera ve Vive Focus 3’te bulunan çift hareket kontrol cihazına sahip. Ürünün ayrıca çıkarılabilir pil haznesinin ve bir kulaklık aparatının da olduğunu belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..