HTC, Apple ve Meta ile rekabet edecek Vive XR Elite AR/VR başlığını duyurdu

Tam Boyutta Gör HTC, yeni bir sanal ve artırılmış gerçeklik başlığı olan Vive XR Elite resmen tanıtıldı. XR Elite, beklendiği gibi Meta'nın Quest başlıkları ve söylenenlere göre Apple’ın AR/VR başlığıyla rekabet etmek için tasarlanmış durumda.

HTC Vive XR Elite tanıtıldı

HTC, Vive XR Elite için 1.099 dolar gibi iddialı bir fiyat belirlemiş vaziyette. Hali hazırda ön siparişe açılan ürün Şubat’ın sonlarında bekleyenleriyle buluşturulacak. Ayrıca ön sipariş erenler Green Hell VR​, Les Mills Bodycombat​, Unplugged: Air Guitar, Figmin XR​ ve Glimpse oyun ve içeriklerine ücretsiz sahip olacak.

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Tam Boyutta Gör Vive XR Elite, nispeten hafif bir pakette oyun, pasif medya ve üretkenlik araçları isteyen tüketicilere yönelik bir ürün konumunda. Vive XR Elite, 625 gram ağırlığa sahip ve bu da onu Meta Quest 2'den daha ağır, ancak 722 gram olan Quest Pro'dan önemli ölçüde daha hafif yapıyor. Renkli kameralar ve ek durumsal farkındalık için bir derinlik sensörü ile gelen karma gerçeklik böylece Quest Pro'dan ayrılıyor. Meta başlangıçta bu özelliği Pro’da sunacaktı ancak üründen bunu çıkarmıştı.

XR Elite, göz başına 2K piksel çözünürlük, 110 derecelik diyagonal görüş alanı, 90 Hz yenileme hızı, 12 GB RAM, 128 GB dahili depolama ve Qualcomm Snapdragon XR2 yonga özelliklerine sahip. Genel olarak donanım olarak hayli güçlü ancak çığır açıcı da değil. Bununla birlikte XR Elite, el takibi yapabilen dört geniş açılı kamera ve Vive Focus 3’te bulunan çift hareket kontrol cihazına sahip. Ürünün ayrıca çıkarılabilir pil haznesinin ve bir kulaklık aparatının da olduğunu belirtelim.

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