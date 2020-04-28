Huawei, ABD yasaklarına karşın STMicroelectronics'le anlaşabilir

Tam Boyutta Gör

Küresel pazarda ciddi hırslar sergileyen Çinli şirket Huawei, uzun zamandır ABD'li yetkilileri siyasi enstrümanların yardımıyla bastırmaya çalışıyor. ABD ve Çin arasındaki "ticaret savaşının" ana kurbanlarından biri olan şirket, işlemci geliştirmek ve üretmek konusundaki yasaklara karşın, Avrupalı STMicroelectronics ile işbirliği yapmaya hazırlanıyor.

Ayrıca Bkz. "Apple, Koronavirüs nedeniyle kapattığı mağazalarını Mayıs ayında açmaya başlayacak"

İlginizi Çekebilir

Huawei'nin bu yılki akıllı telefon satışlarında yüzde 20'lik düşüş bekleniyor

Huawei yöneticileri kısa süre önce TSMC ile yaptıkları iş birliklerinin ABD yetkililerinin kontrolünde olduğu gerekçesi ile alternatif işlemci üretim seçeneklerini aramaya hazır olduklarını açıklamışlardı. Güvenilir haber kaynaklarından Nikkei Asian Review'ın raporunda Huawei'nin geçen yıldan bu yana otomotiv elektroniği için mobil işlemciler ve bileşenler üreten STMicroelectronics ile çalıştığı belirtiliyor.

İtalyan-Fransız ortaklığında faaliyet gösteren STMicroelectronics, akıllı telefonlar ve otomotiv sistemleri için her türlü sensörü tedarik ediyor ve otomotiv endüstrisindeki bazı müşterileri ise Tesla ve BMW. Avrupalı bir üretici ile ittifak, Huawei'nin sadece akıllı telefonlar için başka bir işlemci kaynağı elde etmesine değil, aynı zamanda daha karmaşık hale gelen otomotiv elektronik sistemleri segmentindeki konumunu güçlendirmesine de izin verecek.

Tam Boyutta Gör

Huawei otomotiv pazarında da boy gösterecek

Ortak geliştirmenin ürünü olacak ilk mobil işlemci ise Huawei ürünlerinin satış hacminin dörtte birinden fazlasını oluşturan Honor akıllı telefonlarda kullanılabilir. STMicro'nun Singapur, Fransa ve İtalya'da kendi üretim tesisleri mevcut ancak ürünlerinin yalnızca bir kısmını kendi başına üretmekte. Kalan ürünler ise sipariş üzerine TSMC ve diğer yükleniciler tarafından üretiliyor.

Huawei, daha önce STMicro'nun en büyük on müşterisinden biriydi, bu nedenle iş birliğinin derinleştirilmesi, önceki işbirliğinin mantıklı bir devamı olacak. Her iki şirketin temsilcileri şimdiye kadar yeni Huawei işlemcilerinin geliştirilmesi ve Çinli devin otomotiv bileşen pazarında yer edinme niyetiyle ilgili söylentiler hakkında yorum yapmış değiller.

https://asia.nikkei.com/Spotlight/Huawei-crackdown/Huawei-strikes-European-chip-tie-up-as-fears-rise-over-US-curbs

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.