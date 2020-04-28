Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei, ABD yasaklarına karşın STMicroelectronics'le anlaşabilir

    Bir süredir ABD yasakları nedeniyle Amerikan şirketlerle çalışamayan Huawei, bu yaptırımlara yanıt olarak Avrupa'da faaliyet gösteren elektronik şirketi STMicroelectronics ile iş birliği yapabilir.
    1 sa.
    502
    18
    2
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Huawei, ABD yasaklarına karşın STMicroelectronics'le anlaşabilir
    Tam Boyutta Gör

    Küresel pazarda ciddi hırslar sergileyen Çinli şirket Huawei, uzun zamandır ABD'li yetkilileri siyasi enstrümanların yardımıyla bastırmaya çalışıyor. ABD ve Çin arasındaki "ticaret savaşının" ana kurbanlarından biri olan şirket, işlemci geliştirmek ve üretmek konusundaki yasaklara karşın, Avrupalı STMicroelectronics ile işbirliği yapmaya hazırlanıyor.

    Ayrıca Bkz. "Apple, Koronavirüs nedeniyle kapattığı mağazalarını Mayıs ayında açmaya başlayacak"

    İlginizi Çekebilir Avatar Huawei'nin bu yılki akıllı telefon satışlarında yüzde 20'lik düşüş bekleniyor

    Huawei yöneticileri kısa süre önce TSMC ile yaptıkları iş birliklerinin ABD yetkililerinin kontrolünde olduğu gerekçesi ile alternatif işlemci üretim seçeneklerini aramaya hazır olduklarını açıklamışlardı. Güvenilir haber kaynaklarından Nikkei Asian Review'ın raporunda Huawei'nin geçen yıldan bu yana otomotiv elektroniği için mobil işlemciler ve bileşenler üreten STMicroelectronics ile çalıştığı belirtiliyor.

    İtalyan-Fransız ortaklığında faaliyet gösteren STMicroelectronics, akıllı telefonlar ve otomotiv sistemleri için her türlü sensörü tedarik ediyor ve otomotiv endüstrisindeki bazı müşterileri ise Tesla ve BMW. Avrupalı bir üretici ile ittifak, Huawei'nin sadece akıllı telefonlar için başka bir işlemci kaynağı elde etmesine değil, aynı zamanda daha karmaşık hale gelen otomotiv elektronik sistemleri segmentindeki konumunu güçlendirmesine de izin verecek.

    Huawei, ABD yasaklarına karşın STMicroelectronics'le anlaşabilir
    Tam Boyutta Gör

    Huawei otomotiv pazarında da boy gösterecek

    Ortak geliştirmenin ürünü olacak ilk mobil işlemci ise Huawei ürünlerinin satış hacminin dörtte birinden fazlasını oluşturan Honor akıllı telefonlarda kullanılabilir. STMicro'nun Singapur, Fransa ve İtalya'da kendi üretim tesisleri mevcut ancak ürünlerinin yalnızca bir kısmını kendi başına üretmekte. Kalan ürünler ise sipariş üzerine TSMC ve diğer yükleniciler tarafından üretiliyor.

    Huawei, daha önce STMicro'nun en büyük on müşterisinden biriydi, bu nedenle iş birliğinin derinleştirilmesi, önceki işbirliğinin mantıklı bir devamı olacak. Her iki şirketin temsilcileri şimdiye kadar yeni Huawei işlemcilerinin geliştirilmesi ve Çinli devin otomotiv bileşen pazarında yer edinme niyetiyle ilgili söylentiler hakkında yorum yapmış değiller.



    https://asia.nikkei.com/Spotlight/Huawei-crackdown/Huawei-strikes-European-chip-tie-up-as-fears-rise-over-US-curbs Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    OnePlus 8 Pro'daki yeşil ekran sorununu düzelten güncelleme yayınlandı
    1 sa.
    Apple, Koronavirüs nedeniyle kapattığı mağazalarını Mayıs ayında açmaya başlayacak
    2 sa.
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    krımınal (amphibian reptantis) 47 dk.
    Microsotf ile anlaşma sağlandı iki şirket arasında. ABD Ticaret bakanlığı Microsoft'a onay vermişti Huawei ile ticari iş birliği için o yüzden yeni pc'leri windows kullanabiliyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Xtrud (Harun Yahya) 1 sa.
    Ben anlamadım hala Windowslu pc çıkarıyor
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 12 dk. 1998 OR2: Dünya'nın yakınından geçecek olan 'dev asteroit' görüntülendi (Video) 19 dk. Xbox Live Gold Mayıs 2020 oyunları açıklandı 58 dk. Samsung'un bir sonraki kablosuz kulaklığı Galaxy Buds X olacak 1 sa. OnePlus 8 Pro'daki yeşil ekran sorununu düzelten güncelleme yayınlandı 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Huawei, ABD yasaklarına karşın STMicroelectronics'le anlaşabilir Sonraki Apple, Koronavirüs nedeniyle kapattığı mağazalarını Mayıs ayında açmaya başlayacak 2 sa. Lansmanı yaklaşan Meizu 17'nin bir başka versiyonu ortaya çıktı: Meizu 17T 3 sa. Exynos 990 yetmedi: Samsung, Galaxy Note 20 için daha gelişmiş bir işlemci hazırlıyor 3 sa. OmniVision, amiral gemisi akıllı telefonlar için 64 megapiksel sensörünü tanıttı 5 sa. Realme Watch'un render görüntüleri ve arayüz görselleri yayınlandı 5 sa. THY uçuşları 1 ay daha durduruldu 6 sa. Oppo Find X2 Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı! 6 sa. Michelin Türkiye'den ambulanslara lastik desteği 6 sa. Sony Xperia L4, Avrupa'da satışa sunuldu: İşte fiyatı 7 sa. Makyajlı 2021 BMW 5 Serisi'nin resmi fotoğrafları sızdırıldı 7 sa. Yeni Asus VivoBook modelleri satışa çıkıyor 8 sa. Origin PC’den Tesla Model S içerisinde bilgisayar kasası 8 sa. One Notebook, 7 inçe Tiger Lake işlemci ve 5G modem sığdırdı 9 sa. Koronavirüsle mücadele kapsamında yerli numune alma kabini üretildi 9 sa. LG, lansmanı bekleyemedi: Yeni tasarımlı LG Velvet duyuruldu 10 sa. Vodafone, fiber müşterilerinin upload hızını artırdığını duyurdu 11 sa. Elektrikli Opel Vivaro-e tanıtıldı: 330 km'ye kadar menzil 11 sa. Hong Kong’da 90 güne kadar etkili dezenfektan geliştirildi 11 sa. Hem router hem modüler Wi-Fi? "Keenetic Air incelemesi" 12 sa. Oppo Find X2 Türkiye lansmanı için canlı yayındayız Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Jurassic Park Oyununun İsmi Jurassic World Aftermath
    Bölüm Sonu Canavarı
    Trackmania Nations Remake Temmuz Ayının Başına Ertelendi
    Bölüm Sonu Canavarı
    HİÇ İNTİKAM ALABİLDİNİZ Mİ?
    DH Forum
    A 101 ETİKET OYUNU
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim