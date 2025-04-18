Huawei halen TSMC’ye çip ürettiriyor: Peki nasıl?

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör ABD tarafından sürekli güncellenen ambargolarla önü kesilen ve TSMC’ye de iş yaptığı için 1 milyar dolar ceza verilen Huawei halen yonga tedarik etmeye devam ediyor. Analiz uzmanları şaşkınlığını gizleyemiyor.

Huawei Ascend910C tam gaz

Geçtiğimiz aylarda yeni ambargolar uygulanmadan önce Sophogo firması üzerinden 500 milyon dolarlık yonga siparişi verdiği ve 2 milyon civarında Ascend 910B yongasını ürettirmeyi başardığı gündeme gelmişti. Bunları birleştirerek de 800 bin civarında Huawei Ascend 910C yongası elde ettiği belirtilmişti.

Trump’tan Çin’e ilginç kıyak 1 hf. önce eklendi

Analiz şirketleri Huawei’nin halen TSMC’ye 7nm Ascend 910C yongasını ürettirdiğini tahmin ediyor zira firmanın stoklarında büyüme devam ediyor. Sophogo firması TSMC tarafından bloke edildiği için muhtemelen başka bir firma devreye girmiş durumda.

Huawei’nin ülkenin ihtiyacı olan yongaları üretebilmesi elbette DeepSeek gibi ABD borsalarını alt üst eden Çinli yapay zeka motorlarının daha da gelişmesi anlamına geliyor. Uzmanlar ortaya çıkan durumun kesinlikle ambargoyu delmek anlamına geldiğini belirtiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Huawei ambargoları aşmanın yeni yolunu buldu