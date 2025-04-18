Huawei halen TSMC’ye çip ürettiriyor: Peki nasıl?

Huawei Ascend910C tam gaz
Geçtiğimiz aylarda yeni ambargolar uygulanmadan önce Sophogo firması üzerinden 500 milyon dolarlık yonga siparişi verdiği ve 2 milyon civarında Ascend 910B yongasını ürettirmeyi başardığı gündeme gelmişti. Bunları birleştirerek de 800 bin civarında Huawei Ascend 910C yongası elde ettiği belirtilmişti.
Analiz şirketleri Huawei’nin halen TSMC’ye 7nm Ascend 910C yongasını ürettirdiğini tahmin ediyor zira firmanın stoklarında büyüme devam ediyor. Sophogo firması TSMC tarafından bloke edildiği için muhtemelen başka bir firma devreye girmiş durumda.
Huawei’nin ülkenin ihtiyacı olan yongaları üretebilmesi elbette DeepSeek gibi ABD borsalarını alt üst eden Çinli yapay zeka motorlarının daha da gelişmesi anlamına geliyor. Uzmanlar ortaya çıkan durumun kesinlikle ambargoyu delmek anlamına geldiğini belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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