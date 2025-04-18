Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei halen TSMC’ye çip ürettiriyor: Peki nasıl?

    Yeni üretim süreçlerine sahip yongalara ve ekpimanlara erişmesi yasak olmasına rağmen Huawei her seferinde ambargoları delmenin yeni bir yolunu buluyor.         
    Huawei Tam Boyutta Gör
    ABD tarafından sürekli güncellenen ambargolarla önü kesilen ve TSMC’ye de iş yaptığı için 1 milyar dolar ceza verilen Huawei halen yonga tedarik etmeye devam ediyor. Analiz uzmanları şaşkınlığını gizleyemiyor. 

    Huawei Ascend910C tam gaz

    Geçtiğimiz aylarda yeni ambargolar uygulanmadan önce Sophogo firması üzerinden 500 milyon dolarlık yonga siparişi verdiği ve 2 milyon civarında Ascend 910B yongasını ürettirmeyi başardığı gündeme gelmişti. Bunları birleştirerek de 800 bin civarında Huawei Ascend 910C yongası elde ettiği belirtilmişti. 

    Analiz şirketleri Huawei’nin halen TSMC’ye 7nm Ascend 910C yongasını ürettirdiğini tahmin ediyor zira firmanın stoklarında büyüme devam ediyor. Sophogo firması TSMC tarafından bloke edildiği için muhtemelen başka bir firma devreye girmiş durumda. 

    Huawei’nin ülkenin ihtiyacı olan yongaları üretebilmesi elbette DeepSeek gibi ABD borsalarını alt üst eden Çinli yapay zeka motorlarının daha da gelişmesi anlamına geliyor. Uzmanlar ortaya çıkan durumun kesinlikle ambargoyu delmek anlamına geldiğini belirtiyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Audi A6 resmen tanıtıldı: Şık ve sportif

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ters köşe filmler opel insignia 1.6 cdti kronik sorunlar youtube abone hilesi epson kafa temizleme programı aile evinde üniversite okumak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A35 5G
    Samsung Galaxy A35 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    MSI NB MODERN 15
    MSI NB MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum