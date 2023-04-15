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    Huawei'nin yeni akıllı bilekliği göründü: Karşınızda Huawei Band 8

    Huawei, yeni akıllı bilekliği Band 8’in tasarım detaylarını ortaya çıkaran tanıtım posterini paylaştı. Huawei Band 8 tanıtım tarihi de belli oldu.               
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    huawei band 8 tasarımı ve tanıtım tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Tanıtım posterine göre, Huawei Band 8 akıllı bileklik, resmî olarak 17 Nisan’da tanıtılacak. Görsele göre, Band 8, tam ekran tasarımı sürecek ancak materyal değişikliğiyle daha şık, hafif ve ince bir model göreceğiz.

    Huawei Band 8, her tarafı düz ve seramikten yapılmış yeniden tasarlanan bir çerçeveye sahip olacak. Bilekliğin yeşil, pembe ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği olacak. Band 8’in dikdörtgen ekranı, selefine kıyasla daha uzun ve şık görünüm sağlayan parlak bir ekrana sahip olacak.

    Huawei Band 8’in teknik özellikleri henüz resmî olarak duyurulmamış olsa da tanıtım görselinden yeni modelin önemli yükseltmeler ve iyileştirmeler sunacağı açıkça görülüyor. Hatırlatma açısından, Huawei Band 7, 1.47 inç, AMOLED ekran, 50 metre su geçirmezlik, Bluetooth 5.0, sağlık takibi (kalp atış hızı, uyku, stres, âdet döngüsü), telefonu bul, dokunarak uyandırma gibi özelliklerle geldi. Bilekliğin pili yoğun kullanımda 10 güne kadar dayanabiliyordu.

    Huawei Band 8, 17 Nisan’da Nova 11 serisiyle birlikte tanıtılacak.

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    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

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