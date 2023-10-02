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    Huawei, bir Avrupa ülkesinde daha yasaklanabilir: işte nedeni

    ABD ve Çin arasında yaşanan teknoloji savaşı, Huawei'yi etkilemeye devam ediyor. Şimdi de Almanya'nın, 5G ağlarında Çinli üreticilere yasak getirmeyi planladığı ortaya çıktı.
    Huawei, bir Avrupa ülkesinde daha yasaklanabilir: işte nedeni Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz üzere Huawei, ABD yaptırımları nedeniyle hem akıllı telefon hem de telekomünikasyon pazarındasert darbeler aldı. Öyle ki ABD başta olmak üzere birçok ülke, 5G ağlarında Huawei ve ZTE gibi Çinli firmaların ekipmanlarına kısıtlama getirdi. Son olarak bu kısıtlama, Avrupa Birliği özelinde de yapılabilir. Huawei, 5G özelinde bir Almanya yasağı ile karşı karşıya.

    Huawei, 5G özelinde bir Almanya yasağı ile karşı karşıya

    Hatırlayacak olursak daha önce Avrupa Komisyonu, ülkelerin Huawei gibi yüksek riskli 5G şirketlerinin temel telekomünikasyon ağından çıkarılmasını ele almıştı. Bunun ardından İngiltere, İsveç, Letonya ve Litvanya da dahil olmak üzere bölgedeki diğer birçok ülke, Çinli devin 5G ağlarından yasaklanacağını duyurdu. Almanya ise, Huawei'yi yasaklama yönündeki baskılara olumsuz yanıt vermişti. Ancak bu karardan geri adım atılabilir.

    Aktarıldığı kadarıyla Almanya İçişleri Bakanlığı, Çinli tedarikçilerden gelen 5G donanımlarının yerel telekom operatörlerinden kaldırılmasını gerektiren yeni bir öneride bulundu. Ayrıca bu kısıtlamanın 2026 yılına kadar geçerli olacağı belirtiliyor. Dolayısıyla devreye alındığı takdirde, Huawei ve ZTE gibi üreticiler bir Avrupa ülkesinden daha yasaklanmış olacak. 

    Huawei ise, bu tür kısıtlamaların siyasi bir dayanağa sahip olduğunu söylüyor. Konu hakkında Huawei Almanya Kurumsal İletişim Başkan Yardımcısı Carsten Senz, şirketin uzun süredir Alman tüketicileri tarafından güvenle kullanıldığını vurgu yaparak bu kararın Alman telekom operatörlerini ek maliyetlerle karşı karşıya bırakacağı savundu. Dolayısıyla bu endişelerin yanıt bulup bulmadığını görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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