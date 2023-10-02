Huawei, bir Avrupa ülkesinde daha yasaklanabilir: işte nedeni

Huawei, 5G özelinde bir Almanya yasağı ile karşı karşıya
Hatırlayacak olursak daha önce Avrupa Komisyonu, ülkelerin Huawei gibi yüksek riskli 5G şirketlerinin temel telekomünikasyon ağından çıkarılmasını ele almıştı. Bunun ardından İngiltere, İsveç, Letonya ve Litvanya da dahil olmak üzere bölgedeki diğer birçok ülke, Çinli devin 5G ağlarından yasaklanacağını duyurdu. Almanya ise, Huawei'yi yasaklama yönündeki baskılara olumsuz yanıt vermişti. Ancak bu karardan geri adım atılabilir.
Aktarıldığı kadarıyla Almanya İçişleri Bakanlığı, Çinli tedarikçilerden gelen 5G donanımlarının yerel telekom operatörlerinden kaldırılmasını gerektiren yeni bir öneride bulundu. Ayrıca bu kısıtlamanın 2026 yılına kadar geçerli olacağı belirtiliyor. Dolayısıyla devreye alındığı takdirde, Huawei ve ZTE gibi üreticiler bir Avrupa ülkesinden daha yasaklanmış olacak.
Huawei ise, bu tür kısıtlamaların siyasi bir dayanağa sahip olduğunu söylüyor. Konu hakkında Huawei Almanya Kurumsal İletişim Başkan Yardımcısı Carsten Senz, şirketin uzun süredir Alman tüketicileri tarafından güvenle kullanıldığını vurgu yaparak bu kararın Alman telekom operatörlerini ek maliyetlerle karşı karşıya bırakacağı savundu. Dolayısıyla bu endişelerin yanıt bulup bulmadığını görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.