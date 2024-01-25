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    Anlık Bildirim

    Xiaomi 14 Ultra'nın kamera modülü sızdırıldı: Neler sunacak?

    Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Xiaomi 14 serisi yakında Xiaomi 14 Ultra ile tamamlanacak. Bekleyiş sürerken, Xiaomi 14 Ultra'ya ait kamera modülünün görüntüleri ortaya çıktı.
    Xiaomi 14 Ultra'nın kamera modülü sızdırıldı: Neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Xiaomi 14 ve 14 Pro, Ekim 2023’te tanıtıldı ve halen küresel pazara ulaşabilmiş değil. Serinin amiral gemisi konumunda olan Xiaomi 14 Ultra'nın ise, önümüzdeki haftalarda resmiyet kazanması bekleniyor. Zira bir süredir test çekimleri ve sızıntı haberleri ile gündemde. Geçtiğimiz saatlerde ise Xiaomi 14 Ultra'ya ait kamera modülü görüntüleri sızdırıldı.

    Xiaomi 14 Ultra'nın kamera modülü sızdırıldı

    Kaçıranlar Xiaomi, uzunca bir süredir Ultra modelleri özelinde kamera deneyimine odaklanıyor. Görüntüye baktığımızda ise, Xiaomi 14 Ultra'da dairesel bir düzene ve VARIO-SUMMILUX 1:1.63-2.5/12-120 asferik lense (ASPH) sahip olduğunu görüyoruz. Mevcut raporlara göre bu tasarım, değişken diyafram aralığı (f/1,63-f/2,5) sunan 50MP Sony LYT-900 birincil sensör ile eşleştirilecek.

    Xiaomi 14 Ultra'nın kamera modülü sızdırıldı: Neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    Ayrıca yardımcı sensör bölümünde 120mm periskop telefoto lensle işaret ediliyor. Ancak bu ve diğer sensörlerin ayrıntıları halen belirsiz. Kamera adasında ise toplamda dört sensör ve LED flaş modülü ile karşılaşacağız.

    Xiaomi 14 Ultra beklenen özellikler

    Daha önce raporlara göre Xiaomi 14 Ultra, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve 2K çözünürlük sunan AMOLED ekrandan destek alacak. Bu ekrana ise, Snapdragon 8 Gen 3 platformu ve 90W kablolu, 50W kablosuz şarj sunan 5.180mAh pil paketi eşlik edecek. Şu ana kadar bildiklerimize dayanarak Xiaomi 14 Ultra'nın bu yılın ortasında duyurulması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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