Xiaomi 14 Ultra'nın kamera modülü sızdırıldı: Neler sunacak?

Xiaomi 14 Ultra'nın kamera modülü sızdırıldı
Kaçıranlar Xiaomi, uzunca bir süredir Ultra modelleri özelinde kamera deneyimine odaklanıyor. Görüntüye baktığımızda ise, Xiaomi 14 Ultra'da dairesel bir düzene ve VARIO-SUMMILUX 1:1.63-2.5/12-120 asferik lense (ASPH) sahip olduğunu görüyoruz. Mevcut raporlara göre bu tasarım, değişken diyafram aralığı (f/1,63-f/2,5) sunan 50MP Sony LYT-900 birincil sensör ile eşleştirilecek.
Xiaomi 14 Ultra beklenen özellikler
Daha önce raporlara göre Xiaomi 14 Ultra, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve 2K çözünürlük sunan AMOLED ekrandan destek alacak. Bu ekrana ise, Snapdragon 8 Gen 3 platformu ve 90W kablolu, 50W kablosuz şarj sunan 5.180mAh pil paketi eşlik edecek. Şu ana kadar bildiklerimize dayanarak Xiaomi 14 Ultra'nın bu yılın ortasında duyurulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.