Xiaomi 14 Ultra'nın kamera modülü sızdırıldı: Neler sunacak?

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Xiaomi 14 ve 14 Pro, Ekim 2023’te tanıtıldı ve halen küresel pazara ulaşabilmiş değil. Serinin amiral gemisi konumunda olan Xiaomi 14 Ultra'nın ise, önümüzdeki haftalarda resmiyet kazanması bekleniyor. Zira bir süredir test çekimleri ve sızıntı haberleri ile gündemde. Geçtiğimiz saatlerde ise Xiaomi 14 Ultra'ya ait kamera modülü görüntüleri sızdırıldı.

Xiaomi 14 Ultra'nın kamera modülü sızdırıldı

Kaçıranlar Xiaomi, uzunca bir süredir Ultra modelleri özelinde kamera deneyimine odaklanıyor. Görüntüye baktığımızda ise, Xiaomi 14 Ultra'da dairesel bir düzene ve VARIO-SUMMILUX 1:1.63-2.5/12-120 asferik lense (ASPH) sahip olduğunu görüyoruz. Mevcut raporlara göre bu tasarım, değişken diyafram aralığı (f/1,63-f/2,5) sunan 50MP Sony LYT-900 birincil sensör ile eşleştirilecek.

Tam Boyutta Gör Ayrıca yardımcı sensör bölümünde 120mm periskop telefoto lensle işaret ediliyor. Ancak bu ve diğer sensörlerin ayrıntıları halen belirsiz. Kamera adasında ise toplamda dört sensör ve LED flaş modülü ile karşılaşacağız.

Xiaomi 14 Ultra beklenen özellikler

Daha önce raporlara göre Xiaomi 14 Ultra, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve 2K çözünürlük sunan AMOLED ekrandan destek alacak. Bu ekrana ise, Snapdragon 8 Gen 3 platformu ve 90W kablolu, 50W kablosuz şarj sunan 5.180mAh pil paketi eşlik edecek. Şu ana kadar bildiklerimize dayanarak Xiaomi 14 Ultra'nın bu yılın ortasında duyurulması bekleniyor.

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