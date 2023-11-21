Huawei doğruladı: HarmonyOS Next Çin'e özel olacak

HarmonyOS Next, Çin'e özel olacak
Bilmeyenler için, ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin sonucunda Huawei'nin Google servislerine olan erişimi kısıtlandı. Bu bağlamda Dünya çapında satışa sunulan cihazlarda, Play Store, Gmail, YouTube ve benzeri hiçbir Google Servisi bulunmuyor. Ancak APK'lar üzerinden bu uygulamalara erişim sağlanabildiğini hatırlatalım. Dolayısıyla APK desteğini sonlandıran HarmonOS Next, önemli bir değişikliğe işaret ediyordu.
Duyurudan bir hafta sonra ise Huawei, yurt dışındaki birimlerin yeni işletim sistemini almayacağına dair açıklama yaptı. Dolayısıyla Çin dışındaki cep telefonları ve tabletler, Google hizmetlerinden ve uygulamalarından yoksun olan HarmonyOS benzeri EMUI'yi kullanmaya devam edecek ve yerel Android uygulamalarına destek sunacak.
Ayrıca Huawei, kullanıcıların HarmonyOS'a geçişi kabul etmeye hazır olana kadar (EMUI) markasını kullanmaya devam edeceğini söylüyor. Bu konuda birçok kez güvence veren şirket, Google'sız telefonlar özelinde büyük bir uygulama geliştirici topluluğu oluşturduğunu vurguladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.