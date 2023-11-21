Huawei doğruladı: HarmonyOS Next Çin'e özel olacak

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Huawei, HarmonyOS özelinde büyük bir değişime hazırlanıyor. Kaçıranlar için yakın tarihte tanıtılan HarmonyOS Next, yerel APK dosyalarına olan desteği sonlandırdı. Bu da özellikle küresel pazardaki Huawei sahipleri arasında kafa karışıklığına neden oldu. Şimdi bu karışıklığın ortasında Huawei CEO'su Richard Yu, bazı soru işaretlerine açıklık getirdi.

HarmonyOS Next, Çin'e özel olacak

Bilmeyenler için, ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin sonucunda Huawei'nin Google servislerine olan erişimi kısıtlandı. Bu bağlamda Dünya çapında satışa sunulan cihazlarda, Play Store, Gmail, YouTube ve benzeri hiçbir Google Servisi bulunmuyor. Ancak APK'lar üzerinden bu uygulamalara erişim sağlanabildiğini hatırlatalım. Dolayısıyla APK desteğini sonlandıran HarmonOS Next, önemli bir değişikliğe işaret ediyordu.

Duyurudan bir hafta sonra ise Huawei, yurt dışındaki birimlerin yeni işletim sistemini almayacağına dair açıklama yaptı. Dolayısıyla Çin dışındaki cep telefonları ve tabletler, Google hizmetlerinden ve uygulamalarından yoksun olan HarmonyOS benzeri EMUI'yi kullanmaya devam edecek ve yerel Android uygulamalarına destek sunacak.

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Ayrıca Huawei, kullanıcıların HarmonyOS'a geçişi kabul etmeye hazır olana kadar (EMUI) markasını kullanmaya devam edeceğini söylüyor. Bu konuda birçok kez güvence veren şirket, Google'sız telefonlar özelinde büyük bir uygulama geliştirici topluluğu oluşturduğunu vurguladı.

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