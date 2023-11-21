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    Huawei doğruladı: HarmonyOS Next Çin'e özel olacak

    Huawei, yerel APK dosyalarına olan desteği sonlandıran HarmonyOS Next sürümü özelinde yeni bir duyuru paylaştı. Yeni işletim sistemi, yalnızca Çin pazarına özel olacak.
    Huawei doğruladı: Telefonlarda APK desteği sona mı eriyor? Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Huawei, HarmonyOS özelinde büyük bir değişime hazırlanıyor. Kaçıranlar için yakın tarihte tanıtılan HarmonyOS Nextyerel APK dosyalarına olan desteği sonlandırdı. Bu da özellikle küresel pazardaki Huawei sahipleri arasında kafa karışıklığına neden oldu. Şimdi bu karışıklığın ortasında Huawei CEO'su Richard Yu, bazı soru işaretlerine açıklık getirdi. 

    HarmonyOS Next, Çin'e özel olacak

    Bilmeyenler için, ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin sonucunda Huawei'nin Google servislerine olan erişimi kısıtlandı. Bu bağlamda Dünya çapında satışa sunulan cihazlarda, Play Store, GmailYouTube ve benzeri hiçbir Google Servisi bulunmuyor. Ancak APK'lar üzerinden bu uygulamalara erişim sağlanabildiğini hatırlatalım. Dolayısıyla APK desteğini sonlandıran HarmonOS Next, önemli bir değişikliğe işaret ediyordu. 

    Duyurudan bir hafta sonra ise Huawei, yurt dışındaki birimlerin yeni işletim sistemini almayacağına dair açıklama yaptı. Dolayısıyla Çin dışındaki cep telefonları ve tabletler, Google hizmetlerinden ve uygulamalarından yoksun olan HarmonyOS benzeri EMUI'yi kullanmaya devam edecek ve yerel Android uygulamalarına destek sunacak.

    Ayrıca Huawei, kullanıcıların HarmonyOS'a geçişi kabul etmeye hazır olana kadar (EMUI) markasını kullanmaya devam edeceğini söylüyor. Bu konuda birçok kez güvence veren şirket, Google'sız telefonlar özelinde büyük bir uygulama geliştirici topluluğu oluşturduğunu vurguladı. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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