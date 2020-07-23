Huawei'e bir yaptırım da Fransa'dan geliyor

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Fransa’nın siber güvenlik dairesi ANSSI, henüz resmi olarak doğrulanmayan iddialara göre Huawei’e yaptırım uygulamayı planlıyor. Fransız yetkililer Huawei’den ekipman tedarik eden telekomünikasyon şirketlerine Huawei’in var olan lisanslarının yenilenmeyeceğini söyledi. Daha önce ABD, İngiltere benzer karar almıştı.

Fransa, operatörlerin Huawei ekipman kullanmaması konusunda daha önce uyarıda bulunmuştu. ANSSI ekipmanlara en fazla 8 yıllık lisans veriyor. Huawei ekipmanlara genellikle 3 ile 5 yıl arasında lisans verilirken Ericsson ve Nokia gibi Avrupa’lı tedarikçilere 8 yıllık lisans verildi. Bazı operatörlerin bazı Huawei ekipmanlar için 8 yıllık lisans aldığı ifade ediliyor. ANSSI’nin Huawei ekipmanların lisansını yenilememsi durumunda en geç 2028 yılında şebekede kullanılan hiçbir Huawei ekipmanı kalmayacak.

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Fransız kaynakların aktardığına göre bu yaptırım, şebekede Huawei’e ağırlık veren Bouygues Telecom ve Altice (SFR) isimli operatör şirkelerini daha fazla etkileyecek. Fransa’nın diğer iki büyük operatörü Orange ve Iliad, genellikle Nokia ve Ericsson ekipmanlar kullandığı için yaptırımdan pek etkilenmeyecek. Söz konusu yaptırım sadece 5G ağını etkilemiyor. Ekipmanlar 4G altyapılarıyla bağlantılı çalıştığı için operatörlerin 5G için farklı bir tedarikçiyle anlaşması durumunda 4G altyapısındaki ekipmanları da değiştirmesi gerekiyor.

Ayrıca Bkz. "İngiltere’den şok Huawei hamlesi"

İngiltere Hükümeti geçtiğimiz hafta aldığı karar ile 5G altyapısındaki Huawei ekipmanlarını tamamen devre dışı bırakma kararı aldı. Ulusal Siber Güvenlik Ofisi tavsiyesiyle alınan karara göre 31 Aralık 2020 tarihinden itibaren Huawei ekipmanlarının satın alınmasının yasaklanacağı belirtiliyor. Bu tarihe kadar elinde Huawei 5G ekipmanı olan operatörlerin ise 2027 yılına kadar bundan kurtulması isteniyor.

Geçtiğimiz hafta ABD yeni bir yaptırım kararı aldı ve Çin’in Uygur Türklerine uyguladığı baskıyı gerekçe göstererek bazı Huawei çalışanlarının ABD'ye girişini engelledi. ABD çok daha önceden aldığı kararla şebekede Huawei ekipman kullanımını yasaklamıştı. Türkiye'de Huawei'e karşı bugüne kadar herhangi bir yaptırım kararı alınmadı.

https://www.scmp.com/news/world/europe/article/3094312/frances-limits-huawei-5g-equipment-amount-de-facto-ban-2028

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