Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei'e bir yaptırım da Fransa'dan geliyor

    Fransa, 5G altyapısında Huawei ekipman kullanımını tamamen durdurmak için yeni bir adım atıyor. İddiaya göre Fransa, operatörlere Huawei ekipmanların lisansını yenilemeyeceğini bildirdi.
    52 dk. (Son Güncelleme: 12 dk.)
    233
    39
    Operatörler - Kurumsal Haberler
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Huawei'e bir yaptırım da Fransa'dan geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Fransa’nın siber güvenlik dairesi ANSSI, henüz resmi olarak doğrulanmayan iddialara göre Huawei’e yaptırım uygulamayı planlıyor. Fransız yetkililer Huawei’den ekipman tedarik eden telekomünikasyon şirketlerine Huawei’in var olan lisanslarının yenilenmeyeceğini söyledi. Daha önce ABD, İngiltere benzer karar almıştı.

    Fransa, operatörlerin Huawei ekipman kullanmaması konusunda daha önce uyarıda bulunmuştu. ANSSI ekipmanlara en fazla 8 yıllık lisans veriyor. Huawei ekipmanlara genellikle 3 ile 5 yıl arasında lisans verilirken Ericsson ve Nokia gibi Avrupa’lı tedarikçilere 8 yıllık lisans verildi. Bazı operatörlerin bazı Huawei ekipmanlar için 8 yıllık lisans aldığı ifade ediliyor. ANSSI’nin Huawei ekipmanların lisansını yenilememsi durumunda en geç 2028 yılında şebekede kullanılan hiçbir Huawei ekipmanı kalmayacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar 2019’da fırlatılması planlanan Türksat 6A dördüncü kez ertelendi

    Fransız kaynakların aktardığına göre bu yaptırım, şebekede Huawei’e ağırlık veren Bouygues Telecom ve Altice (SFR) isimli operatör şirkelerini daha fazla etkileyecek. Fransa’nın diğer iki büyük operatörü Orange ve Iliad, genellikle Nokia ve Ericsson ekipmanlar kullandığı için yaptırımdan pek etkilenmeyecek. Söz konusu yaptırım sadece 5G ağını etkilemiyor. Ekipmanlar 4G altyapılarıyla bağlantılı çalıştığı için operatörlerin 5G için farklı bir tedarikçiyle anlaşması durumunda 4G altyapısındaki ekipmanları da değiştirmesi gerekiyor.

    Ayrıca Bkz. "İngiltere’den şok Huawei hamlesi"

    İngiltere Hükümeti geçtiğimiz hafta aldığı karar ile 5G altyapısındaki Huawei ekipmanlarını tamamen devre dışı bırakma kararı aldı. Ulusal Siber Güvenlik Ofisi tavsiyesiyle alınan karara göre 31 Aralık 2020 tarihinden itibaren Huawei ekipmanlarının satın alınmasının yasaklanacağı belirtiliyor. Bu tarihe kadar elinde Huawei 5G ekipmanı olan operatörlerin ise 2027 yılına kadar bundan kurtulması isteniyor.

    Geçtiğimiz hafta ABD yeni bir yaptırım kararı aldı ve Çin’in Uygur Türklerine uyguladığı baskıyı gerekçe göstererek bazı Huawei çalışanlarının ABD'ye girişini engelledi. ABD çok daha önceden aldığı kararla şebekede Huawei ekipman kullanımını yasaklamıştı. Türkiye'de Huawei'e karşı bugüne kadar herhangi bir yaptırım kararı alınmadı.



    https://www.scmp.com/news/world/europe/article/3094312/frances-limits-huawei-5g-equipment-amount-de-facto-ban-2028 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    General Mobile GM 10 tanıtıldı! GM 10 özellikleri ve fiyatı belli oldu
    4 sa.
    Instagram Hikayeler'e hareketli metin özellliği geliyor
    20 sa.
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 27 dk. Nvidia Ampere kartlar beklenenden erken gelebilir 52 dk. GÖRÜNTÜLENEN Huawei'e bir yaptırım da Fransa'dan geliyor Sonraki Samsung Galaxy M31s'in teknik özellikleri netleşti 2 sa. iPhone'lardaki Face ID "kandırılamaz" hale geliyor: Damar desenlerini tarayacak 2 sa. Çin, Mars'a tam üç farklı uzay aracı fırlattı: İşte tarihi görevin detayları 2 sa. Kendi Güneşlerinin yörüngesinde dönen iki ötegezegen, ilk kez direkt olarak fotoğraflandı 3 sa. Kia'nın yeni kompakt SUV modeli Sonet'ten ilk teaser geldi 3 sa. Dünyanın en küçük Android 10 4G telefonu ile tanışın 4 sa. Türk mühendislerin geliştirdiği yeni İHA Alesta, yakında uçuş testlerine başlayacak 4 sa. General Mobile GM 10 tanıtıldı! GM 10 özellikleri ve fiyatı belli oldu 5 sa. Ubisoft, 2020 yılında piyasaya süreceği PS5 ve Xbox Series X oyunlarının fiyatına zam yapmayacak 5 sa. Kamerası yanda Lenovo Legion Phone Duel oyuncu odaklı telefon tanıtıldı 6 sa. Galaxy Z Flip şimdi Snapdragon 865 Plus taşıyor 6 sa. Nvidia’dan sürpriz ARM hamlesi 7 sa. Tarihte ilk: AMD hisseleri Intel’i geride bıraktı 17 sa. Alüminyum + PBT = Kaliteli Çinli "Magicforce Smart 68 incelemesi" 18 sa. 2020 iPhone Fotoğraf yarışması sonuçlandı, ülkemize de ödül geldi 19 sa. Waymo ve FCA'nın otonom teknolojiler üzerindeki iş birliğine ticari araçlar da dahil edildi 20 sa. Instagram Hikayeler'e hareketli metin özellliği geliyor 22 sa. Redmi K30 Pro Zoom Edition, DXOMARK'ta iPhone ve Samsung'u geçti 22 sa. Realme yeni amiral gemisi telefonunun kamera tasarımını paylaştı 23 sa. PS Store'da büyük yaz indirimleri başladı: İşte dikkat çekenler Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız