Fransız mali polisi Huawei ofislerine baskın yaptı

Huawei Fransa’da zor durumda
Ülkeden gelen haberlere göre Huawei’nin Fransa’da yer alan ofislerine mali savcının talimatı ile baskın düzenlendi. Yapılan açıklamada ise herhangi bir suç unsurunun olmadığı ve bir soruşturmanın ön aşaması olduğu belirtildi. Yolsuzluk, firmaları etki altına alma gibi iddiaların kulaktan kulağa dolanmasına rağmen Fransız ve Çinli yetkililer ayrıntı vermedi.
Huawei ise yaptığı açıklamada 20 yıldır Fransa’da faaliyet gösterdiklerini, milyar dolarlık kablosuz ekipman fabrikasının gelecek yıl ülkede üretime başlayacağını, ülkeye değer kattıklarını ancak Fransa’nın firmayı iç politika malzemesi yapmaya hakkının olmadığını belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.