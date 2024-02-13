Fransız mali polisi Huawei ofislerine baskın yaptı

Batı dünyasının Çinli teknoloji devlerine baskısı devam ediyor. Ağır ambargoların yanında zaman zaman mali birimler de Çinli firmalara soruşturma açıyor ya da inceleme altına alıyor. Fransa’da önemli bir gelişme yaşandı.

Huawei Fransa’da zor durumda

Ülkeden gelen haberlere göre Huawei’nin Fransa’da yer alan ofislerine mali savcının talimatı ile baskın düzenlendi. Yapılan açıklamada ise herhangi bir suç unsurunun olmadığı ve bir soruşturmanın ön aşaması olduğu belirtildi. Yolsuzluk, firmaları etki altına alma gibi iddiaların kulaktan kulağa dolanmasına rağmen Fransız ve Çinli yetkililer ayrıntı vermedi.

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Huawei ise yaptığı açıklamada 20 yıldır Fransa’da faaliyet gösterdiklerini, milyar dolarlık kablosuz ekipman fabrikasının gelecek yıl ülkede üretime başlayacağını, ülkeye değer kattıklarını ancak Fransa’nın firmayı iç politika malzemesi yapmaya hakkının olmadığını belirtti.

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