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    Huawei, uygun fiyatlı kulaklığını tanıttı: FreeBuds 4E neler sunuyor?

    Huawei, uygun fiyatlı kulak içi kulaklık modeli arayanlar için yeni bir seçenek sunuyor. Huawei FreeBuds 4E, selefine göre daha iyi pil ömrüyle geliyor.         
    huawei freebuds 4e 2024 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Huawei, 2022’de çıkardığı kulak içi kulaklık modeli FreeBuds 4E’nin yenilenmiş versiyonunu tanıttı. Huawei FreeBuds 4E 2024 modeli, selefinin özelliklerinin çoğunu koruyor ancak geliştirilmiş pil ömrüyle geliyor. 100 dolar altı fiyatla satılacak FreeBuds 4E 2024 modeli özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

    Huawei FreeBuds 4E 2024 özellikleri

    Huawei FreeBuds 4E 2024 özellikleri neler Tam Boyutta Gör
    FreeBuds 4E 2024, selefiyle aynı 14.3 mm dinamik sürücü, 40KHz frekans ve yarı açık stil tasarımla geliyor. ANC - Aktif gürültü engelleme 2.0 teknolojisini koruyor ve arama sırasında net ses için ENC - çevre gürültü engelleme özelliğine sahip üç mikrofon kullanıyor. Pil tarafında 2022 modeline göre dikkate değer bir gelişme söz konusu. Gürültü azaltma kapalıyken şarj kutusuyla birlikte 26 saate kadar müzik dinleme süresi sunuyor. Kıyaslama açısından, eski model 22 saate kadar dayanabiliyordu. Kutu, aktif gürültü azaltma özelliği açıldığında da 17 saat dayanıyor ki bu sürü önceki modelde 14 saatti. Kulaklığın pili gürültü önleme açıksa 2.5 saat, kapalıysa 4 saat sonra tükeniyor. Şarj süresine gelince, kulaklıklar yaklaşık 40 dakikada tamamen şarj olurken, kutu yalnız başına 60 dakikada şarj oluyor.

    FreeBuds 4E 2024 modeli, Bluetooth 5.2 bağlantısını destekliyor. Kulaklık telefonla eşleştiğinde otomatik pop-up mesajı çıkıyor. Son olarak, kulaklık, gümüş ve beyaz renk seçeneğiyle geliyor.

    Huawei FreeBuds 4E 2024 fiyatı

    Huawei, FreeBuds 4E 2024 modelini Çin’de 98 dolar fiyat etiketiyle satışa sundu. Sınırlı süreliğine 70 dolara satılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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