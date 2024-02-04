Huawei, uygun fiyatlı kulaklığını tanıttı: FreeBuds 4E neler sunuyor?

Huawei FreeBuds 4E 2024 özellikleri
FreeBuds 4E 2024 modeli, Bluetooth 5.2 bağlantısını destekliyor. Kulaklık telefonla eşleştiğinde otomatik pop-up mesajı çıkıyor. Son olarak, kulaklık, gümüş ve beyaz renk seçeneğiyle geliyor.
Huawei FreeBuds 4E 2024 fiyatı
Huawei, FreeBuds 4E 2024 modelini Çin’de 98 dolar fiyat etiketiyle satışa sundu. Sınırlı süreliğine 70 dolara satılacak.
Eposta ile Paylaşın
başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.