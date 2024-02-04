Huawei, uygun fiyatlı kulaklığını tanıttı: FreeBuds 4E neler sunuyor?

Huawei, uygun fiyatlı kulak içi kulaklık modeli arayanlar için yeni bir seçenek sunuyor. Huawei FreeBuds 4E, selefine göre daha iyi pil ömrüyle geliyor.