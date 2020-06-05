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    Huawei FreeGo kablosuz hoparlör Xiaomi’ye rakip olacak

    Oldukça kompakt ve ince gövdesiyle Huawei FreeGo adındaki kablosuz hoparlör yanınızda taşımaya uygun. Ayrıca hızlı şarj ile uzun süreler kullanmanıza imkan tanıyor.
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    Müzik / Ses Sistemleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Huawei FreeGo kablosuz hoparlör Xiaomi’ye rakip olacak
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    Huawei’nin biraz daha uygun fiyatlı kablosuz ürünlerini topladığı Free serisi bu hafta kablosuz bir hoparlör de kazandı. İnce ve şık görünümüyle dikkat çeken Huawei FreeGo kablosuz hoparlör Xiaomi’ye rakip olacak.

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    Huawei FreeGo özellikleri

    Özellikle Xiaomi ile birlikte son dönemde mini silindirik kablosuz hoparlörler popüler olmaya başlamıştı. Huawei’nin FreeGo ürünü ise biraz daha ince ve şık görünümü ile dikkat çekiyor.

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    Bluetooth üzerinden bağlantı kuran ürünün çevresi 120mm uzunluğunda. Çift sürücüye sahip olan hoparlör yüksek frekanslı biyo-diyafram ile şeffaf tiz sesleri üretebiliyor. Alüminyum düşük frekans diyafram ise daha güçlü bass verebiliyor.

    Kenar kısımdaki tuş ile ses aktarımı veya çağrı cevaplama gibi fonksiyonlar yerine getirilebiliyor. Çift mikrofon ise gürültü engelleme yapabiliyor. NFC ile hızlı bir şekilde eşleştirilebiliyor. 15 dakika şarj ile 2 saate yakın kullanım süresi kazanabilen Huawei FreeGo için henüz bir fiyat açıklanmadı.



    https://www.gizmochina.com/2020/06/05/huawei-freego-portable-bluetooth-speaker-announced/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    FoBç (Fırat Orak) 5 sa. yeni yorumcu
    Robot süpürge yapacaklarmışta son anda üzerine hoparlör koymuşlar olmuş kablosuz hoparlör...??
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