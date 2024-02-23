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    Huawei HarmonyOS 4 takvimi genişliyor: İşte güncelleme alacak modeller

    Xiaomi, geçtiğimiz yıl tanıtılan HarmonyOS 4'ü daha fazla modele getirmeye hazırlanıyor. Son olarak yeni sürüm, 17 model için daha hazır. İşte güncelleme alacak Huawei telefon ve akıllı saatler...
    Huawei HarmonyOS 4 takvimi genişliyor! Güncelleme alacak modeller Tam Boyutta Gör
    Huawei, geçtiğimiz yıl tanıtılan HarmonyOS 4 güncellemesini daha fazla modele ulaştırmaya devam ediyor. Kaçıranlar için HarmonyOS 4 beta, ilk etapta 37'den fazla cihaz için kullanıma açılmıştı. Şimdi ise yeni  sürüm, Huawei P30 ve Mate 20 serisi de dahil olmak üzere 17 modele daha geliyor. İşte güncelleme alacak Huawei telefon ve akıllı saatler...

    Huawei HarmonyOS 4 takvimi genişliyor

    Bilmeyenler için ABD ambargoları sonrasında Huawei’i ayakta tutan en önemli unsurlarından HarmonyOS, günümüzde 700 milyondan fazla cihazda kullanılıyor. Geçtiğimiz yaz aylarında ise dördüncü nesle terfi eden bu sürüm, şimdi daha fazla cihaza geliyor. Huawei'den alınan bilgilere göre HarmonyOS 4 güncellemesi, Huawei P30 serisi,  Mate 20 serisi, Nova 5, Honor 20 serisi, Honor V2 ve Honor Magic 2 olmak üzere toplam 12 telefona daha geliyor.

    Ayrıca Huawei, 22 Şubat'ta düzenlenen Huawei Pocket 2 etkinliği sırasında uzun süredir beklenen HarmonyOS NEXT planlarını da açıkladı. Hongmeng sistemine yönelik bu güncelleme, çekirdek ve sistem uygulamalarına odaklanarak kullanıcı deneyimini daha da iyileştirmeyi planlıyor. Ek olarak daha entegre ve akıcı bir ekosistem oluşturulmasını sağlayacak.

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi yeni sürüm Huawei akıllı saatlere de geliyor. Peki HarmonyOS cihazlarda güncellemeler nasıl kontrol edilir? Cihaınızda bulunan Huawei Sports Health uygulaması aracılığıyla veya doğrudan akıllı saat ayarlarından HarmonyOS'un en son sürümüne ulaşabilirsiniz.

    HarmonyOS 4 beta sürümüne açılan telefonlar

    • HUAWEI P30
    • HUAWEI P30 Pro
    • HUAWEI Mate 20 Pro
    • HUAWEI Mate 20 RS Porsche Design
    • HUAWEI nova 5 Pro
    • HUAWEI Mate 20
    • HUAWEI Mate 20X
    • HUAWEI Mate 20X5G
    • Honor 20
    • Honor 20 PRO
    • Honor V20
    • Honor Magic2

    Güncelleme alacak Huawei akıllı saatler

    • Huawei Watch 3
    • Huawei Watch 3 Pro
    • Huawei Watch GT 3 Pro (46mm)
    • Huawei Watch GT 3
    • Huawei Watch GT Runner
    • Huawei Watch GT 2022
    • Huawei Watch Buds
    • Huawei Watch GT Cyber
    • Huawei Watch Ultimate
    • Huawei Watch Ultimate Design
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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