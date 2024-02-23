Huawei HarmonyOS 4 takvimi genişliyor: İşte güncelleme alacak modeller

Tam Boyutta Gör Huawei, geçtiğimiz yıl tanıtılan HarmonyOS 4 güncellemesini daha fazla modele ulaştırmaya devam ediyor. Kaçıranlar için HarmonyOS 4 beta, ilk etapta 37'den fazla cihaz için kullanıma açılmıştı. Şimdi ise yeni sürüm, Huawei P30 ve Mate 20 serisi de dahil olmak üzere 17 modele daha geliyor. İşte güncelleme alacak Huawei telefon ve akıllı saatler...

Huawei HarmonyOS 4 takvimi genişliyor

Bilmeyenler için ABD ambargoları sonrasında Huawei’i ayakta tutan en önemli unsurlarından HarmonyOS, günümüzde 700 milyondan fazla cihazda kullanılıyor. Geçtiğimiz yaz aylarında ise dördüncü nesle terfi eden bu sürüm, şimdi daha fazla cihaza geliyor. Huawei'den alınan bilgilere göre HarmonyOS 4 güncellemesi, Huawei P30 serisi, Mate 20 serisi, Nova 5, Honor 20 serisi, Honor V2 ve Honor Magic 2 olmak üzere toplam 12 telefona daha geliyor.

Ayrıca Huawei, 22 Şubat'ta düzenlenen Huawei Pocket 2 etkinliği sırasında uzun süredir beklenen HarmonyOS NEXT planlarını da açıkladı. Hongmeng sistemine yönelik bu güncelleme, çekirdek ve sistem uygulamalarına odaklanarak kullanıcı deneyimini daha da iyileştirmeyi planlıyor. Ek olarak daha entegre ve akıcı bir ekosistem oluşturulmasını sağlayacak.

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Yukarıda da belirttiğimiz gibi yeni sürüm Huawei akıllı saatlere de geliyor. Peki HarmonyOS cihazlarda güncellemeler nasıl kontrol edilir? Cihaınızda bulunan Huawei Sports Health uygulaması aracılığıyla veya doğrudan akıllı saat ayarlarından HarmonyOS'un en son sürümüne ulaşabilirsiniz.

HarmonyOS 4 beta sürümüne açılan telefonlar

HUAWEI P30

HUAWEI P30 Pro

HUAWEI Mate 20 Pro

HUAWEI Mate 20 RS Porsche Design

HUAWEI nova 5 Pro

HUAWEI Mate 20

HUAWEI Mate 20X

HUAWEI Mate 20X5G

Honor 20

Honor 20 PRO

Honor V20

Honor Magic2

Güncelleme alacak Huawei akıllı saatler

Huawei Watch 3

Huawei Watch 3 Pro

Huawei Watch GT 3 Pro (46mm)

Huawei Watch GT 3

Huawei Watch GT Runner

Huawei Watch GT 2022

Huawei Watch Buds

Huawei Watch GT Cyber

Huawei Watch Ultimate

Huawei Watch Ultimate Design

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Huawei HarmonyOS 4 takvimi genişliyor! Güncelleme alacak modeller