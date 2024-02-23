Huawei HarmonyOS 4 takvimi genişliyor: İşte güncelleme alacak modeller

- Huawei HarmonyOS 4 takvimi genişliyor
- HarmonyOS 4 beta sürümüne açılan telefonlar
- Güncelleme alacak Huawei akıllı saatler
- Yorumlar
Huawei HarmonyOS 4 takvimi genişliyor
Bilmeyenler için ABD ambargoları sonrasında Huawei’i ayakta tutan en önemli unsurlarından HarmonyOS, günümüzde 700 milyondan fazla cihazda kullanılıyor. Geçtiğimiz yaz aylarında ise dördüncü nesle terfi eden bu sürüm, şimdi daha fazla cihaza geliyor. Huawei'den alınan bilgilere göre HarmonyOS 4 güncellemesi, Huawei P30 serisi, Mate 20 serisi, Nova 5, Honor 20 serisi, Honor V2 ve Honor Magic 2 olmak üzere toplam 12 telefona daha geliyor.
Ayrıca Huawei, 22 Şubat'ta düzenlenen Huawei Pocket 2 etkinliği sırasında uzun süredir beklenen HarmonyOS NEXT planlarını da açıkladı. Hongmeng sistemine yönelik bu güncelleme, çekirdek ve sistem uygulamalarına odaklanarak kullanıcı deneyimini daha da iyileştirmeyi planlıyor. Ek olarak daha entegre ve akıcı bir ekosistem oluşturulmasını sağlayacak.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi yeni sürüm Huawei akıllı saatlere de geliyor. Peki HarmonyOS cihazlarda güncellemeler nasıl kontrol edilir? Cihaınızda bulunan Huawei Sports Health uygulaması aracılığıyla veya doğrudan akıllı saat ayarlarından HarmonyOS'un en son sürümüne ulaşabilirsiniz.
HarmonyOS 4 beta sürümüne açılan telefonlar
- HUAWEI P30
- HUAWEI P30 Pro
- HUAWEI Mate 20 Pro
- HUAWEI Mate 20 RS Porsche Design
- HUAWEI nova 5 Pro
- HUAWEI Mate 20
- HUAWEI Mate 20X
- HUAWEI Mate 20X5G
- Honor 20
- Honor 20 PRO
- Honor V20
- Honor Magic2
Güncelleme alacak Huawei akıllı saatler
- Huawei Watch 3
- Huawei Watch 3 Pro
- Huawei Watch GT 3 Pro (46mm)
- Huawei Watch GT 3
- Huawei Watch GT Runner
- Huawei Watch GT 2022
- Huawei Watch Buds
- Huawei Watch GT Cyber
- Huawei Watch Ultimate
- Huawei Watch Ultimate Design
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.