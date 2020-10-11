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    Huawei, Honor markasını satmayacak

    Çinli teknoloji devi Huawei'nin, Honor markasını satarak ABD yaptırımlarının dışına çıkarmayı planladığı söyleniyordu. Ancak şirketin böyle bir niyetinin olmadığı ortaya çıktı.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei, Honor markasını satmayacak
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    ITHome internet sitesi Huawei'nin Honor markasını satma ihtimalinin çok yüksek olduğunu iddia eden bir haber yayınlamıştı. Hatta bu bilgi ünlü analist Ming-Chi Kuo'nun ifadelerinden alıntı yapılarak servis edildi.

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    Görünüşe bakılırsa durum hiç de basına yansıdığı gibi değil. Yani Huawei'nin Honor markasını satmak gibi bir niyeti yok. ITHome da zaten yayınladığı haberi kısa bir süre sonra geri çekti. Ayrıca bu söylentiler Huawei çalışanları tarafından yalanlandı.

    Huawei, Honor markasını satmayacak
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    Satılırsa yaptırım dışı kalacak

    Ming-Chi Kuo, Honor satışının hem markanın kendisi hem de tüm Çin elektronik endüstrisi için iyi bir seçenek olduğunu söylemişti. Ancak deneyimli analist bu kez öngörülerinde yanılmış görünüyor. Zira Honor'un "elden çıkarılması" gibi bir durum söz konusu değil.

    Kuo'ya göre markanın satılması ABD tarafından uygulanan ticaret yasağından sıyrılmasını sağlayabilir. Yani olası bir satış durumunda Huawei ile çalışması yasaklanan Amerikalı tedarikçilerin Honor markasıyla iş ortaklığı yapmasının önünde herhangi bir engel kalmayacak.



    https://www.gsmarena.com/mingchi_kuo_reports_that_huawei_very_likely_to_sell_honor_however_the_report_got_pulled-news-45691.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    57 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Elektrikliarabasever 1 hf.
    Ne zaman batacak ya çok bile dayandı
    Yanıtla
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    zero fear 1 hf.
    Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Nabız ölçümü yapılmış belli ki..
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    gun (Gün Oksay) 1 hf.
    ABD’nin istediği zaten satılması ki kendi yatırım şirketleri bundan pay alsın.
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