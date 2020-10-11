Huawei, Honor markasını satmayacak

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ITHome internet sitesi Huawei'nin Honor markasını satma ihtimalinin çok yüksek olduğunu iddia eden bir haber yayınlamıştı. Hatta bu bilgi ünlü analist Ming-Chi Kuo'nun ifadelerinden alıntı yapılarak servis edildi.

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Görünüşe bakılırsa durum hiç de basına yansıdığı gibi değil. Yani Huawei'nin Honor markasını satmak gibi bir niyeti yok. ITHome da zaten yayınladığı haberi kısa bir süre sonra geri çekti. Ayrıca bu söylentiler Huawei çalışanları tarafından yalanlandı.

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Satılırsa yaptırım dışı kalacak

Ming-Chi Kuo, Honor satışının hem markanın kendisi hem de tüm Çin elektronik endüstrisi için iyi bir seçenek olduğunu söylemişti. Ancak deneyimli analist bu kez öngörülerinde yanılmış görünüyor. Zira Honor'un "elden çıkarılması" gibi bir durum söz konusu değil.

Kuo'ya göre markanın satılması ABD tarafından uygulanan ticaret yasağından sıyrılmasını sağlayabilir. Yani olası bir satış durumunda Huawei ile çalışması yasaklanan Amerikalı tedarikçilerin Honor markasıyla iş ortaklığı yapmasının önünde herhangi bir engel kalmayacak.

https://www.gsmarena.com/mingchi_kuo_reports_that_huawei_very_likely_to_sell_honor_however_the_report_got_pulled-news-45691.php

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