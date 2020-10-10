Vivo, çıkarılabilir ön kameraya sahip konsept telefonunu tanıttı

Vivo, açılır ve aynı zamanda çıkarılabilir ön kameraya sahip yeni konsept telefonunu tanıttı. Çinli şirket, IFEA isimli telefonuyla Red Dot Tasarım Ödülü'nü kazandı.
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Selfie kamerası cihaza manyetik olarak bağlanıyor. Gövdeden ayrıldığında ise uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Sesle kontrol imkanı da var.İlginizi Çekebilir Vivo dört selfie kamerasına sahip ilginç bir telefon tasarladı
Çıkarılabilir ön kamera tasarımı farklı kullanım senaryolarını da beraberinde getiriyor. Mesela çıkarıp uygun bir yere koyarak selfie çekilebilir veya video kaydı yapabilirsiniz.
Aksiyon kamerası olarak da kullanılabilir
Kamera su geçirmez olduğu için su altında çekim yapmak da mümkün. Ayırca modülü bir yerde unutup oradan uzaklaşmanız durumunda akıllı telefon sizi bildirimle uyarabiliyor.
Kamera ünitesinin dahili bataryası var. Ayrıca aksiyon kamerası olarak da kullanılabiliyor. Bunlara ek olarak modülün telefoto, makro, geniş açı ve balık gözü gibi çeşitli lens türlerini desteklediğini de belirtelim.
Vivo IFEA'nın ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda henüz bir bilgi yok. Akıllı telefonun nasıl bir fiyat etiketi taşıyacağı ise daha şimdiden merak edilmeye başlandı.
https://www.androidauthority.com/vivo-detachable-camera-1166417/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
cekebiliyor?
Benim de aklıma bunlardan tamamen habersiz şekilde başka bir fikir geldi.
İnce çerçeveli dizüstü bilgisayarlarda kamera "F" fonksiyon tuşlarının arasına gizli şekilde yerleştiriliyor ya. Tuşa basında yaylı mekanizma kamerayı yukarı çıkartıyor, buna rağmen görüş açısı saçma sapan oluyor. Hah işte o modül istenirse oradan çıkartılıp dizüstü bilgisayarın ekran çerçevesinin üzerine manyetik olarak yerleştirilebilir. Böylelikle alışılagelmiş noktadan kamera açısıyla kullanıma imkan veren yenilikçi bir tasarıma geçebilirler. Hem ekran çerçevesi üzerindeki manyetik alanda bağlantı portu olursa modüle fazladan batarya koymaları gerekmez. Varsın kablosuz çalışmasın. Klavye tuşu arasına gizlenen kamera tasarımından benim düşündüğüm tasarıma geçilmesi hem kolay olur hem de 3-5 dolardan fazla bir masrafı olmaz. (sadece klavye arasına gizlenen kamera ayrılabilir olacak + çerçevenin üst tarafına veri yolu, data bağlantısı için kablo çekilecek.)
İstersen klavye tuşları arasından kullan, istersen çıkar ekranın çerçevesi üzerine taşı o noktadan kullan. (kablosuz kullanım yok, pil yok, kablosuz haberleşme yok)
Haberleşme bluetooth ile diyelim, peki çektiği görüntüyü bluetooth üzerinden aktarırsa hangi çözünürlükte çekim yapıyor kablosuz olarak. 1080p çözünürlükte (veya 4k) yüksek kalitede telefona aktarıp kaydedebilir mi? yoksa bunun içinde pili kapasitesiyle denk kayıt yapacak şekilde 4 gb* gibi bir dahili hafızası da mı var? Modü,l telefon içine takılınca telefona aktarıp kendi hafızasını boşaltıyordur. (bu şekilde o küçücük modül çok masraflı bir geliştirme olmuş olabilir.)
Bu marka son yıllarda çok dikkatimi çekiyordu. Adamlar çalışıyor abi.
Darısı mp. yarışına giren diğer firmalara.
Güzel ama gerek var mı pek sanmıyorum.
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