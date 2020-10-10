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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Vivo, çıkarılabilir ön kameraya sahip konsept telefonunu tanıttı

    Vivo, çıkarılabilir selfie kamerasına sahip yeni bir konsept telefon geliştirdi. IFEA isimli cihazın ön kamera modülü, aksiyon kamerası olarak kullanılabiliyor.
    1 hf.
    3,2b
    1
    13
    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Vivo, çıkarılabilir ön kameraya sahip konsept telefonunu tanıttı
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    Vivo, açılır ve aynı zamanda çıkarılabilir ön kameraya sahip yeni konsept telefonunu tanıttı. Çinli şirket, IFEA isimli telefonuyla Red Dot Tasarım Ödülü'nü kazandı.

    Ayrıca Bkz. "Samsung'un en ucuz 5G'li modeli Galaxy A42'nin teknik özellikleri yayınlandı"

    Selfie kamerası cihaza manyetik olarak bağlanıyor. Gövdeden ayrıldığında ise uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Sesle kontrol imkanı da var.

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    Çıkarılabilir ön kamera tasarımı farklı kullanım senaryolarını da beraberinde getiriyor. Mesela çıkarıp uygun bir yere koyarak selfie çekilebilir veya video kaydı yapabilirsiniz.

    Vivo, çıkarılabilir ön kameraya sahip konsept telefonunu tanıttı
    Tam Boyutta Gör

    Aksiyon kamerası olarak da kullanılabilir

    Kamera su geçirmez olduğu için su altında çekim yapmak da mümkün. Ayırca modülü bir yerde unutup oradan uzaklaşmanız durumunda akıllı telefon sizi bildirimle uyarabiliyor.

    Vivo, çıkarılabilir ön kameraya sahip konsept telefonunu tanıttı
    Tam Boyutta Gör

    Kamera ünitesinin dahili bataryası var. Ayrıca aksiyon kamerası olarak da kullanılabiliyor. Bunlara ek olarak modülün telefoto, makro, geniş açı ve balık gözü gibi çeşitli lens türlerini desteklediğini de belirtelim.

    Vivo IFEA'nın ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda henüz bir bilgi yok. Akıllı telefonun nasıl bir fiyat etiketi taşıyacağı ise daha şimdiden merak edilmeye başlandı.



    https://www.androidauthority.com/vivo-detachable-camera-1166417/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    xoge (ogeday yalaz) 1 hf. en beğenilen
    Bunu gizli kamera olarak kullanırlar demedi demeyin ????
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    El_domingo 1 hf.
    acaba kamera enerjiyi nerden saglıyor ve ne kadar video yada resim
    cekebiliyor?
    Yanıtla
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    xoge (ogeday yalaz) 1 hf. en beğenilen
    Bunu gizli kamera olarak kullanırlar demedi demeyin ????
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fuckulteli 1 hf.
    Bu haber elbette ki buraya haber olmadan kaç gün önce duyulmuştur, aylarca önce geliştirilmiştir.

    Benim de aklıma bunlardan tamamen habersiz şekilde başka bir fikir geldi.

    İnce çerçeveli dizüstü bilgisayarlarda kamera "F" fonksiyon tuşlarının arasına gizli şekilde yerleştiriliyor ya. Tuşa basında yaylı mekanizma kamerayı yukarı çıkartıyor, buna rağmen görüş açısı saçma sapan oluyor. Hah işte o modül istenirse oradan çıkartılıp dizüstü bilgisayarın ekran çerçevesinin üzerine manyetik olarak yerleştirilebilir. Böylelikle alışılagelmiş noktadan kamera açısıyla kullanıma imkan veren yenilikçi bir tasarıma geçebilirler. Hem ekran çerçevesi üzerindeki manyetik alanda bağlantı portu olursa modüle fazladan batarya koymaları gerekmez. Varsın kablosuz çalışmasın. Klavye tuşu arasına gizlenen kamera tasarımından benim düşündüğüm tasarıma geçilmesi hem kolay olur hem de 3-5 dolardan fazla bir masrafı olmaz. (sadece klavye arasına gizlenen kamera ayrılabilir olacak + çerçevenin üst tarafına veri yolu, data bağlantısı için kablo çekilecek.)

    İstersen klavye tuşları arasından kullan, istersen çıkar ekranın çerçevesi üzerine taşı o noktadan kullan. (kablosuz kullanım yok, pil yok, kablosuz haberleşme yok)
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    fuckulteli 1 hf. fuckulteli
    Vivo'nun bu telefon modeli hakkında merak ettiğim, o küçük kamera modülünün içine ne kadarlık bir batarya koydular. (muhtemelen 15-20dk içinde pili dolan ve 5-10 dk kullanım ömrü olan bir kamera modülüdür.)
    Haberleşme bluetooth ile diyelim, peki çektiği görüntüyü bluetooth üzerinden aktarırsa hangi çözünürlükte çekim yapıyor kablosuz olarak. 1080p çözünürlükte (veya 4k) yüksek kalitede telefona aktarıp kaydedebilir mi? yoksa bunun içinde pili kapasitesiyle denk kayıt yapacak şekilde 4 gb* gibi bir dahili hafızası da mı var? Modü,l telefon içine takılınca telefona aktarıp kendi hafızasını boşaltıyordur. (bu şekilde o küçücük modül çok masraflı bir geliştirme olmuş olabilir.)
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    android seyfi (Rifki Paslanmaz) 1 hf.
    Şu çin telefonlarının yaptığı özellikleri apple yapsa, sosyal medyada kaos çıkar.
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    borukuzen (faruk puka) 1 hf.
    Uzun zaman sonra kamera konusunda inovatif bir metot geliştimeyi başarmış Vivo.

    Bu marka son yıllarda çok dikkatimi çekiyordu. Adamlar çalışıyor abi.

    Darısı mp. yarışına giren diğer firmalara.
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    UnicornKnight (Onur Aksu) 1 hf.
    etekaltı gizli çekim yapan sapıklara gün doğdu, mottoları: "yapıştır ayakkabının burnuna devam et" ahahahahaha
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 1 hf.
    Güzel ve yerine göre kullanışlı olabilir ama kaç kişi yanında bu şekilde kamerayı taşıyacak taşıması ayrı birde kaybetme durumu olacak illaki yani her kesime hitap etmiyor bence, Açılır kapanır şeklinde tasarımlar çok daha kullanışlı bence şu durumda, Yalnız telefonun tasarımı çok çok iyi olmuş
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    Stanislas Xavier (Evren ) 1 hf. Glorfindel1907
    Kamera telefonun içinde zaten ayrıca taşımıyorsun.
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 hf.
    Vivo her zaman özgün tasarımlar yapıyor. Ama maalesef millet Vivo yerine tasarımlarını Samsung ve Apple'dan çalan Huawei'yi tercih ediyor.
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    rwo (rwo ) 1 hf.
    Çok zekice uygulama alanı çok geniş iyi reklam edilir ve üzerine durulursa parlak bir fikir.Tabi bunu Apple yapsa herkez waaawww olurduda Vivo yapınca vışş oluyor niyeyse.
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    zero fear 1 hf.
    Bu tür teknolojiler genelde piyasadan silinip gidiyor ve kullanım ömürleri de tartışma konusu.

    Güzel ama gerek var mı pek sanmıyorum.
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    3216 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    vivo, IFEA ve
    4 etiket daha konsept çıkarılabilir ön kamera selfie Mobil Teknolojiler
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