Vivo, çıkarılabilir ön kameraya sahip konsept telefonunu tanıttı

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Vivo, açılır ve aynı zamanda çıkarılabilir ön kameraya sahip yeni konsept telefonunu tanıttı. Çinli şirket, IFEA isimli telefonuyla Red Dot Tasarım Ödülü'nü kazandı.

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Selfie kamerası cihaza manyetik olarak bağlanıyor. Gövdeden ayrıldığında ise uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Sesle kontrol imkanı da var.

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Çıkarılabilir ön kamera tasarımı farklı kullanım senaryolarını da beraberinde getiriyor. Mesela çıkarıp uygun bir yere koyarak selfie çekilebilir veya video kaydı yapabilirsiniz.

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Aksiyon kamerası olarak da kullanılabilir

Kamera su geçirmez olduğu için su altında çekim yapmak da mümkün. Ayırca modülü bir yerde unutup oradan uzaklaşmanız durumunda akıllı telefon sizi bildirimle uyarabiliyor.

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Kamera ünitesinin dahili bataryası var. Ayrıca aksiyon kamerası olarak da kullanılabiliyor. Bunlara ek olarak modülün telefoto, makro, geniş açı ve balık gözü gibi çeşitli lens türlerini desteklediğini de belirtelim.

Vivo IFEA'nın ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda henüz bir bilgi yok. Akıllı telefonun nasıl bir fiyat etiketi taşıyacağı ise daha şimdiden merak edilmeye başlandı.

https://www.androidauthority.com/vivo-detachable-camera-1166417/

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