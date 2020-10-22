Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei M-Pen 2 ve hızlı şarj ürünleri tanıtıldı

    Huawei M-Pen 2 ekran kalemi 4096 baskı seviyesi ve hızlı şarj desteklerken firmanın araç içi kablolu ve taşınabilir şarj istasyonları da 66W seviyesine çıkabiliyor.
    12 sa.
    1,2b
    5
    Cep Telefonları
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Huawei M-Pen 2 ve hızlı şarj ürünleri tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Huawei’nin adeta ürün geçidine sahne olan bugünkü etkinliğinde Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+, Porsche Design Mate 40 amiral gemileri sahneye çıktı. Yanında ise ilgi çekici aksesuarlar vardı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Özçekim ışığınız Huawei’den geliyor

    Huawei M-Pen 2 özellikleri ve fiyatı

    Huawei M-Pen 2 firmanın en iyi aktif ekran kalemi olarak dikkat çekiyor. 4096 baskı hassasiyetine sahip olan ekran kalemi Mate 40 akıllı telefon serisi ve son dönem Huawei tabletleri ile uyumlu çalışıyor. En önemli noktası ise birden fazla cihazı desteklemesi. Böylece cihazları yanyana koyarak daha büyük tuvaller elde edebiliyorsunuz.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro karşınızda"

    M-Pen 2 ekran kalemi 40 güne kadar bekleme süresi sunuyor. Sürekli yazarsanız da 10 saatte şarj ihtiyacı oluyor. 5 dakikalık şarj ile 2 saate yakın kullanım süresi elde edilirken üst kısım çıkarılarak Mate 40 dahil pek çok yuvadan şarj edilebiliyor. Ayrıca kablosuz şarj da mevcut. Fiyatı ise 99 Avro.

    Huawei M-Pen 2 ve hızlı şarj ürünleri tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Huawei yeni şarj aksesuarları

    Huawei yeni Mate 40 serisi için hızlı şarj aksesuarları da hazırladı. Araç içerisinde kullanım için 66W çakmaklık şarj ile 50W kablosuz şarj plakası bunlar arasında ve firmanın en hızlı araç ürünleri oldu. Diğer taraftan 66W hızlı şarj özelliği olan 12000mAh SuperCharge taşıanbilir şarj istasyonu da önümüzdeki haftalarda satışa çıkacak.

    Huawei M-Pen 2 ve hızlı şarj ürünleri tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör



    https://www.gsmarena.com/huawei_brings_mpen_2_stylus_mate_40_pro_ring_light_case_fast_car_chargers_and_power_bank-news-45928.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    51 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 45 dk. Excalibur E600 modelleri GeForce RTX 3070 ve RTX 3080 ile güçleniyor 1 sa. Snapchat kullanıcı sayısını arttırdı, hisseler fırladı 12 sa. GÖRÜNTÜLENEN Huawei M-Pen 2 ve hızlı şarj ürünleri tanıtıldı Sonraki Epic Store'da %75'e varan büyük indirim dönemi başladı 13 sa. Envantere yeni giren 4 yerli silah sistemi için "Atış Serbest" 14 sa. Acer Spin 3 ve Spin 5 dizüstüler güncellendi 14 sa. İspanya Donanmasının yeni fırkateynleri SPY-7 radarını kullanacak 15 sa. Özçekim ışığınız Huawei’den geliyor 15 sa. Daikin, DonanımHaber forumlarında işin uzmanı olarak yerini aldı 16 sa. Acer Nitro 5 inceleme | AMD Ryzen ile güçleniyor 16 sa. Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Coupé ve Cabriolet Türkiye’de: İşte fiyatı ve özellikleri 16 sa. Huawei FreeBuds Studio kulak üstü kulaklık satışa çıkıyor 16 sa. Huawei en pahalı ve lüks akıllı saatini tanıttı: Watch GT 2 Porsche Design 16 sa. Intel Xe Max grafikli Acer Swift 3x geliyor 17 sa. 74 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu 17 sa. Epic’in Fortnite için yayınladığı güncelleme, oyunun 99GB’lık boyutunu 30GB’a indiriyor 17 sa. Elektrikli Volkswagen ID.3 Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı 18 sa. Porsche Design Huawei Mate 40 RS yine çok çekici 18 sa. Robot süpürge alınır mı? "Viomi SE'yi denedik" 19 sa. Huawei Mate 40 Pro ve Pro+ etkileyici özellikler ile tanıtıldı 19 sa. Huawei Mate 40 tanıtıldı: Kirin 9000E işlemci, OLED ekran, 4.200 mAh pil 19 sa. Yeni nesile hazır! Cosair'dan Xbox'a özel Dolby Atmos kulaklık HS75 XB Wireless inceleme 19 sa. Tesla, yılın üçüncü çeyreğini rekorla kapattı Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız