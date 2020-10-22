Huawei M-Pen 2 ve hızlı şarj ürünleri tanıtıldı

Huawei’nin adeta ürün geçidine sahne olan bugünkü etkinliğinde Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+, Porsche Design Mate 40 amiral gemileri sahneye çıktı. Yanında ise ilgi çekici aksesuarlar vardı.İlginizi Çekebilir Özçekim ışığınız Huawei’den geliyor
Huawei M-Pen 2 özellikleri ve fiyatı
Huawei M-Pen 2 firmanın en iyi aktif ekran kalemi olarak dikkat çekiyor. 4096 baskı hassasiyetine sahip olan ekran kalemi Mate 40 akıllı telefon serisi ve son dönem Huawei tabletleri ile uyumlu çalışıyor. En önemli noktası ise birden fazla cihazı desteklemesi. Böylece cihazları yanyana koyarak daha büyük tuvaller elde edebiliyorsunuz.
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M-Pen 2 ekran kalemi 40 güne kadar bekleme süresi sunuyor. Sürekli yazarsanız da 10 saatte şarj ihtiyacı oluyor. 5 dakikalık şarj ile 2 saate yakın kullanım süresi elde edilirken üst kısım çıkarılarak Mate 40 dahil pek çok yuvadan şarj edilebiliyor. Ayrıca kablosuz şarj da mevcut. Fiyatı ise 99 Avro.
Huawei yeni şarj aksesuarları
Huawei yeni Mate 40 serisi için hızlı şarj aksesuarları da hazırladı. Araç içerisinde kullanım için 66W çakmaklık şarj ile 50W kablosuz şarj plakası bunlar arasında ve firmanın en hızlı araç ürünleri oldu. Diğer taraftan 66W hızlı şarj özelliği olan 12000mAh SuperCharge taşıanbilir şarj istasyonu da önümüzdeki haftalarda satışa çıkacak.
https://www.gsmarena.com/huawei_brings_mpen_2_stylus_mate_40_pro_ring_light_case_fast_car_chargers_and_power_bank-news-45928.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
v
noluyo
bu ne la
.
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS