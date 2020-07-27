Huawei Maimang 9 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Huawei’nin genelde Mate amiral gemisi serisine Lite versiyonları olarak eklediği Çin’deki adıyla Maimang serisi yeniden tüketici karşısına çıkıyor. Huawei Maimang 9 5G modeli kamera tarafında iddialı.

Huawei Maimang 9 5G özellikleri ve fiyatı

Huawei Maimang 9 5G modelinde 6.8 inçlik 1080x2400 piksel çözünürlüğünde LCD ekran bizi karşılıyor. Nokta çentikli tasarım ekran-kasa oranını yüzde 90.3 seviyesine çıkarırken kalınlık da 8.9mm oluyor. Arka kısım daha iyi kavrama açısından 3D kavisli kenarlara sahip. Parmak izi okuyucu yan güç tuşuna entegre edilmiş.

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MediaTek Dimensity 800 yonga setini kullanan akıllı telefon 6GB/8GB RAM bellek ve 128GB depolama kapasitesi ile geliyor. 4300mAh kapasiteli batarya 22.5W hızlı şarj ile desteklenirken Android 10 üzerinde EMUI 10.1 ara yüzü sunuluyor.

Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde f/1.79 ana sensör yer alırken 8MP çözünürlüğünde geniş açılı sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü eşlik ediyor. Pakete yapay zeka desteği, EIS, süper gece modu gibi özellikler eklenmiş. Huawei Maiman 9 5G için fiyatlar şu şekilde:

Huawei Maimang 9 5G 6GB RAM + 128GB depolama – 314$

Huawei Maimang 9 5G 8GB RAM + 128GB depolama - 343$

https://www.gizmochina.com/2020/07/27/huawei-maimang-9-with-6-8-inch-display-dimensity-800-64mp-triple-cameras-and-4300mah-battery-launched-in-china/

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