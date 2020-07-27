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    Huawei Maimang 9 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Huawei Maimang 9 5G akıllı telefon modelinde Dimensity 800 yonga seti, 64MP çözünürlüğünde arka kamera, 4300mAh kapasiteli batarya gibi teknik detaylar yer alıyor.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Huawei Maimang 9 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Huawei’nin genelde Mate amiral gemisi serisine Lite versiyonları olarak eklediği Çin’deki adıyla Maimang serisi yeniden tüketici karşısına çıkıyor. Huawei Maimang 9 5G modeli kamera tarafında iddialı.

    Huawei Maimang 9 5G özellikleri ve fiyatı

    Huawei Maimang 9 5G modelinde 6.8 inçlik 1080x2400 piksel çözünürlüğünde LCD ekran bizi karşılıyor. Nokta çentikli tasarım ekran-kasa oranını yüzde 90.3 seviyesine çıkarırken kalınlık da 8.9mm oluyor. Arka kısım daha iyi kavrama açısından 3D kavisli kenarlara sahip. Parmak izi okuyucu yan güç tuşuna entegre edilmiş.

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    MediaTek Dimensity 800 yonga setini kullanan akıllı telefon 6GB/8GB RAM bellek ve 128GB depolama kapasitesi ile geliyor. 4300mAh kapasiteli batarya 22.5W hızlı şarj ile desteklenirken Android 10 üzerinde EMUI 10.1 ara yüzü sunuluyor.

    Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde f/1.79 ana sensör yer alırken 8MP çözünürlüğünde geniş açılı sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü eşlik ediyor. Pakete yapay zeka desteği, EIS, süper gece modu gibi özellikler eklenmiş. Huawei Maiman 9 5G için fiyatlar şu şekilde:

    Huawei Maimang 9 5G 6GB RAM + 128GB depolama – 314$

    Huawei Maimang 9 5G 8GB RAM + 128GB depolama - 343$



    https://www.gizmochina.com/2020/07/27/huawei-maimang-9-with-6-8-inch-display-dimensity-800-64mp-triple-cameras-and-4300mah-battery-launched-in-china/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    High Sierra 19 dk.
    Maimang serisi Huawei Mate XX Lite şeklinde adlandırılıyordu globalde sanki. Mate 40 serisini bekleyebilir miyiz acaba?
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